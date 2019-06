On était à la réception en l'honneur de Kenny Lala

Auteur d’une grande saison sur le plan personnel — meilleur latéral de Ligue 1 — et collectif — victoire en Coupe de la Ligue avec Strasbourg —, Kenny Lala retrouvait le 18e arrondissement de Paris ce vendredi à l’occasion d’une réception pour célébrer le héros local. La fierté du passé mêlée aux ambitions d’avenir pour « Tiken » .

« Tu gagnes combien par mois ? »

Un transfert dans les tuyaux

Ils n’avaient d’yeux que pour lui. Quand Kenny Lala est apparu dans le majestueux salon de réception de la mairie du 18arrondissement de Paris, quelques exclamations de joie ont échappé aux jeunes de l’ES Parisienne, tout premier club du latéral strasbourgeois à ses cinq ans. L’heure et demie de retard sur l’horaire initial (18h) n’aura donc pas découragé les 200 invités venus célébrer le retour de l’enfant du quartier, Kenny Lala. Proches, anciens éducateurs, anciens coéquipiers, voisins, connaissances… Tous ont côtoyé — de plus ou moins près — le latéral le plus efficace des championnats européens majeurs.Une fois la salve d’applaudissements évaporée, le maire Eric Lejoindre prend la parole quand les plus dissipés retrouvent le calme. «» , se félicite-t-il. Un pupitre est dressé, à côté d’une table qui servira aux questions / réponses d’après discours. Pas de réplique en plastique, en revanche, de la Coupe de la Ligue, comme il est coutume de le faire pour les champions du monde qui reviennent sur leurs terres. Une médaille de mairie de quartier — «» — est néanmoins remise à celui qui est accompagné de sa mère à la cérémonie, encore gardienne d’immeuble non loin de là.Célébrer Lala après une telle saison semblait parfaitement naturel pour Lacina Dao, gestionnaire de patrimoine pour les sportifs de haut-niveau et organisateur du jour. «» , détaille l’homme au costume bleu ciel, entre deux sollicitations amicales et tapes sur l’épaule. Parce que c’est aussi ça, le lot d’un événement local : tout le monde connaît tout le monde, et ne manque pas de se rappeler aux bons souvenirs quand les parcours de chacun ont parfois emprunté des chemins différents.Jusqu’ici plutôt calme, le parterre ne peut retenir son approbation quand Mamadou Doucara, ami du joueur, interpelle Didier Deschamps en lui demandant «» . Le principal intéressé, lui, n’évoquera pas la question de la sélection, préférant centrer sa prise de parole sur le message d’espoir que son parcours peut délivrer aux jeunes. Et malgré une certaine gêne d’être «» , il ne sera pas ménagé par la trentaine de gamins de l’ES Parisienne. Les questions fusent, toutes plus sincères — mais directes — les unes que les autres. Pour ouvrir le bal, Mathias se permet le fameux «» , auquel Kenny Lala ne répondra pas, mais la promesse de venir faire un foot avec l’ESP dans les mois qui viennent et la distribution de quelques maillots la saison prochaine contentent largement la jeune génération.Et si Lala est venu pour conter aux jeunes les valeurs nécessaires à la réussite d’une carrière professionnelle, c’est aussi l’occasion pour lui de revoir des anciennes têtes côtoyées sur les terrains du 18arrondissement. Aujourd’hui professionnel en première division à Malte, Barkley Miguel Panzo a fait ses débuts dans le foot avec son «» , à l’ESP. Malgré les années et la distance, le lien entre les deux hommes ne s’est pas distendu : «» , avoue l’attaquant du Vittoriosa Stars.Une fois la réception terminée, la star du jour est assailli de demandes d’autographes, photos et autres stories Instagram des jeunes présents. «» , rigole le défenseur. «» , explique Lala. Mais les sollicitations ne s’arrêtent pas pour autant : «» , lâche celui qui suit attentivement ses deux coéquipiers de Strasbourg, Anthony Caci et Ibrahima Sissoko, chez les Bleuets. Coéquipiers, oui, mais jusqu’à quand ? «» . Voilà une volonté bien assumée.