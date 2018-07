On était à la présentation de Buffon

Après avoir officiellement signé au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon était présenté aujourd’hui aux supporteurs du club de la capitale. C’est dans une nuée de fumigènes que la légende italienne a découvert son nouveau jardin : le Parc des Princes. On y était.

Le 9 juillet 2006, Gianluigi Buffon remportait la Coupe du Monde avec l’ Italie . Le hasard du calendrier fait que c’est également un 9 juillet (2018 cette fois) queest présenté dans son nouveau club : le Paris Saint-Germain, qu’il rejoint après 17 printemps d’amour avec la Juventus de Turin. Officiellement Parisien depuis le 6 juillet, l’ex-joueur de Parme s’est entrainé pour la première fois ce matin au Camp des loges avec Marco Verratti et consorts.Comme toutes les stars qui arrivent au PSG , Buffon a donc eu droit à sa présentation au Parc des Princes. Nombreux étaient les fans parisiens ou italiens à profiter de ce bel après-midi ensoleillée pour se rendre au pied de l’enceinte parisienne. Une bonne partie avait répondu à l’appel du Collectif Ultras Paris (CUP), les autres simplement par amour de la légende italienne qui vient de signer deux ans au PSG.» résonne lorsque les plus beaux yeux bleus d’ Italie sortent du Parc. Entre fumigènes, pots à fumée et drapeaux italiens,, écharpe du Collectif Ultras autour du cou, s’avance jusqu’au bout du tapis rouge et craque une torche comme le bon tifosi italien qu’il est. C'est bon, il a initié le premier contact avec le peuple rouge et bleu. Celui-ci semble conquis et se remet à chanter de plus belle. Mais comment ne pas l’être devant la grandeur de l’ancien international italien ?Quelques minutes auparavant, le charismatique Buffon s'expliquait en conférence de presse : «» Car oui, ce n’est pas un jeune de vingt ans en début de carrière qui pose ses bagages au Parc des Princes. C’est un jeune de vingt ans dans le corps d’un homme de quarante balais, un bonhomme qui a tout connu. De la Serie B italienne aux finales de Ligue des Champions en passant par une victoire en Coupe du Monde, Buffon a tout vu et engrangé une expérience presqu'inégalable qu’il emmène avec lui au PSG C’est justement celle-ci qui lui permet de tenir un discours plus que lucide sur l'objectif non caché du PSG . Un trophée qui lui échappe depuis maintenant plus de quinze ans : «C’est dans cette même conférence de presse que le natif de Carrare a gratifié les personnes présentes d'un honneur rare de la part de joueurs internationaux arrivant au PSG : parler français. «» , a enchainé le portier. Quand certains ne font aucun effort tout au long de leur séjour parisien, Gigi s'exprime en français dès sa première conférence de presse. La classe. Buffon est à Paris. Ici c’est Gigi