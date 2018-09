On était à la première des Bleus en France depuis la deuxième étoile

Après un match nul en Allemagne, la France jouait pour la première fois dans son pays avec deux étoiles sur le maillot tricolore. Et malgré un défilé raté sur les Champs-Élysées, les Bleus sont enfin devenus champions du monde avec leurs supporters. On y était.

« Je n’ai jamais compris les critiques contre Giroud »

« En cas de victoire, je prépare un beau bouquet de tulipes ! »

Tifos, chansons du Mondial, Take the L et tour d’honneur

Par Antoine Donnarieix, au Stade de France

Dans les couloirs du métro parisien, la fin de l’après-midi dominical est susceptible de donner à tous l'envie d'une soirée calme pour embrayer sur la semaine à venir. Voilà pour la théorie. Et en pratique ? D’ici deux heures, la ligne 13 en direction de Saint-Denis sera pleine comme un œuf, affiche France Pays-Bas oblige. Mais à trois heures du rendez-vous, le calme règne. Maillot de l’équipe de France sur les épaules, Lola bouquine assise dans l’attente de l’arrêt Saint-Denis Porte de Paris, au plus proche du Stade de France. «, explique l’originaire de Toulouse avec deux étoiles sur sa tunique.» Il y a de quoi s’extasier : depuis leur sacre de champions du monde, les Bleus n’ont pas rejoué ensemble dans leur pays. Ça tombe bien, c’est pour ce soir.Sans flux important, la voie d’accès à l’enceinte via la bouche de métro est libérée par les agents de la RATP dont le travail consiste à offrir aux utilisateurs une photo avec un panneau deux étoiles et du maquillage bleu blanc rouge pour rentrer petit à petit dans le match. «, explique Sandrine.» Depuis samedi, l’annonce d’un match à guichets fermés donne l’eau à la bouche de tous les heureux détenteurs d’un billet. Prête à en découdre, Lola arbore son flocage Giroud en soutien à l’avant-centre français. «, concède-t-elle.Passé le premier périmètre de sécurité, Lola retrouve ses amis Marion, Jeanne et Vincent, fraîchement débarqué du Québec. «, explique avec l’accent ce suiveur des Bleus depuis 1998.» Si le garçon l’affirme sur le ton de la rigolade, Lola et Marion étaient quant à elles présentes lors de cette fameuse descente. L’occasion de parler de ce crève-cœur. «, détaille Lola.» Même son de cloche pour Marion, qui imaginait «La suite du programme ? «» s’imagine déjà Jeanne avant d’entrer dans l’arène. Autour du stade, les supporters plus anciens s’activent aussi, comme Doudou et Mathieu, venus par l’intermédiaire de l’association Normandie Foot, en partenariat avec l’équipe de France . En quatuor, ils portent tous le numéro 22 floqué du prénom John, un «» . Le Stade de France , Doudou le connaît déjà un peu. «» Mathieu donne quant à lui son pronostic, un «Et les Hollandais dans tout ça ? Pendant que l’heure tourne, beaucoup se retrouvent embringués dans la frénésie des bars entourant l’enceinte de 80000 places, comme Edwin. «, pronostique le Rotterdamois.(défaite 4-0, N.D.L.R.)» Alors que les stories Instagram se remplissent aussi vite que les verres, la fête se précise à l’intérieur du Stade de France De facto, remporter un Mondial à l’étranger fait bénéficier les vainqueurs d’un avantage : être reçu comme des rois au moment de revenir sur leur champ de bataille. Avec un tifo géant orné de deux étoiles, Français et Bataves baignent dans une ambiance survoltée de A à Z. Au menu, une ode à Benjamin Pavard , un «» sismique puis une ola activée dès la moitié de la première période à laquelle le parcageparticipe avec bonhomie. En seconde période, l’égalisation de Babel rend encore plus savoureux le but de la victoire signé... Giroud (2-1, 75). Tout ce spectacle prend fin par une, sans oublier le chant favori des Irrésistibles Français : «» La victoire acquise, la fête peut continuer de plus belle. La pelouse entièrement recouverte d’une toile bleue géante, les 23 Français sacrés à Moscou sont appelés tour à tour par le speaker en ordre décroissant.Tout est permis : Matuidi claque son charo devant le trophée, Kanté recueille des hourras unanimes, Griezmann active le classiqueissu de Fortnite, Pogba se fait désirer avant son dab, Umtiti casse sa démarche, Pavard prend une dose d'amour en plein visage et le capitaine Lloris, blessé, mais présent, soulève le trophée dans la liesse populaire. À leurs côtés, Magic System et Vegedream se chargent d’ambiancer les travées. Au trois quarts du tour d’honneur, Paul Pogba s’improvise maître de cérémonie et lance l’ode à N’Golo Kanté inventée au début du Mondial par So Foot . Dernier détenteur du trophée avant sa rentrée aux vestiaires, Adil Rami fait toucher le Graal à des spectateurs conquis. «, souligne Didier Deschamps en conférence de presse d'après-match.» Mission accomplie.