On était à la manif anti-Kita

À Nantes, le calme n'est pas à l'ordre du jour. Le rassemblement pour demander le départ du président Waldemar Kita, organisé dimanche par les supporters aux abords de la Beaujoire avant la rencontre face à Dijon et qui se voulait pacifique, s'est rapidement transformé en triste affrontement avec les forces de l'ordre. Avec, entre deux émanations de lacrymo, pas mal de revendications à faire passer et un dépit qui se généralise.

Périph dans la brume et cessez-le-feu final

#FCNantes Manifestation contre la famille Kita avant le match contre Dijon ! Jets de projectiles et gaz lacrymogènes pic.twitter.com/hPs0DoJvQB — François Ventéjou (@FrancoVentejou) December 13, 2020

« Son départ, c’est tout ce qu’on réclame. En finir avec cette mafia, faire un nettoyage. »

13/12/2020 - Parking du Ranzay : « LA MAFIA KITA ON N’EN VEUT PLUS!!! McKay - Coste - PM2S - Bahloul - Sanogo - Bancarel - Lanoë - Chevrier - Fenneteau - Agence la Fourmi - Morice - Favard - Bayat - Huriez - Bernot - Praud - Lemsagam - Francky snow » #KitaOut pic.twitter.com/gBv5CMS3Jm — Rendez-nous le FCN (@rendezleFCN) December 13, 2020

Par Jérémie Baron, à Nantes

Par Jérémie Baron

Une chose est sûre, l'appel lancé en milieu de semaine a trouvé son écho, et même plus que prévu : à la mi-journée ce dimanche, on compte dix-huit fourgons de CRS garés en épi devant les grilles de la Beaujoire, alors que près de 300 supporters du Football Club de Nantes ont commencé à se rassembler sous le crachin, à quelques centaines de mètres de là. La rencontre entre le FCN et Dijon n'a lieu que trois heures plus tard, mais le peuple n'est pas vraiment là pour ça, de toute façon., pose Nicolas, membre de la Brigade Loire, lors d'un échange précédant la manifestationAlors que les cortèges de cet acabit ont habituellement lieu en fin de saison, la communauté jaune et verte a décidé de se retrousser les manches dès décembre.Depuis l'humiliation subie à domicile une semaine plus tôt contre Strasbourg (0-4) et le limogeage de Christian Gourcuff, les banderoles contre la direction de l'octuple champion de France se sont multipliées un peu partout dans la cité des ducs de Bretagne - mais aussi au-delà - et lesont fleuri sur les réseaux. Les griefs concernant la gestion du club sont nombreux, de la crise sportive aux fréquentations douteuses de Waldemar Kita (la récente perquisition réalisée à la Jonelière n'annonce rien de bon) en passant par la valse des entraîneurs qui se perpétue ou encore - nouvelle lubie du président - le projet de déménagement du centre d'entraînement dans le pays d'Ancenis, soit à plus de 30 kilomètres de La-Chapelle-sur-Erdre.C'est loin d'être une nouveauté, mais lesdes Canaris qui se sont déplacés souhaitent de plus en plus fort voir le Polonais - à la tête du club depuis 2007 - déguerpir., poursuit Nicolas(l'ouverture d'un comité de pilotage au sujet du club par l'adjoint aux sports Ali Rebouh , N.D.L.R.)Ce dimanche, il s'agit donc de se faire entendre, et voir, sept jours après avoir déjà arrêté le car des joueurs pour quelques explications . Mais à peine le périphérique traversé pour prendre la direction du stade - trajet habituel les jours de match avec public - après déploiement des banderoles, craquage d'un fumigène et débuts des chants à l'encontre du père Kita, le comité d'accueil réservé aux supporters se met en action. La consigne est simple : personne ne doit réussir à s'aventurer sur le parking et s'approcher de l'enceinte. Une grenade de désencerclement lance les hostilités, le gaz lacrymogène enveloppe les lieux, et la foule est repoussée route de Saint-Joseph, sur le pont entre deux sorties de périph', alors que les projectiles fusent de part et d'autres dans un brouillard artificiel dont la quatre-voies quelques mètres plus bas n'est pas exemptée , à la grande surprise des automobilistes passant par là. Battant en retraite, le gros des manifestants tente de faire le tour pour s'approcher côté tribune Loire, le long de la ligne 1 du tramway nantais, dans une avenue étriquée où les forces de l'ordre n'ont aucun mal à repousser le mouvement, des camions de police faisant des allers-retours d'un bout à l'autre du stade. Et au moment où le car jaune et vert se pointe sans encombre, c'est de l'autre côté que les affrontements battent leur plein.Il faut finalement attendre 13h30, et le retour du cortège côté Ranzay, pour qu'un cessez-le-feu ait lieu - à condition que la masse de personnes reste sur la route sans s'approcher de la zone protégée - et que l'ensemble des banderoles puissent être dévoilées pendant un gros quart d'heure : toutes les branches du club et collaborateurs contestés du clan Kita (parmi lesquels les agents Mogi Bayat, Willie McKay et Bakari Sanogo) en prennent alors pour leur grade. Mais pour Bertrand et son fils Thomas, dégoûtés de voir les techniciens se succéder sur le banc et la maison jaune partir à la dérive, le sentiment est amer :Même son de cloche chez Jérôme et Thibaut, la trentaine, un peu plus tard au moment où tout le monde se disperse :Waldemar Kita et son rejeton Franck, eux, se sont tranquillement installés en tribune, au milieu de l'après-midi, pour voir leur FCN, à la maison face au dernier du championnat, signer un cinquième match de rang sans succès . C'était un triste dimanche pour le football nantais.