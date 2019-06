On était à la CAN Epinetzo

Alors que la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations débute en Égypte le 21 juin, la CAN Epinetzo bat son plein. Organisée par deux quartiers d’Évry, cette CAN maison montre que le foot africain peut lui aussi se brancher sur courant alternatif.

Avec une moyenne d’âge inférieure à 30 ans, Évry est une des villes les plus jeunes de France. Ancien bastion de Manuel Valls, la préfecture de l’Essonne est en effervescence chaque week-end depuis le 10 mai et les débuts de la CAN Epinetzo. Ce nom qui fleure bon le rap français est la contraction d'Épinettes et Aunettes, les deux quartiers d’Évry où est née cette Coupe d'Afrique des nations. Pour y participer, chaque joueur doit avoir grandi ou habité dans l’un des deux, et être originaire du pays dont il porte le maillot. «» , confirme Anis, joueur de la sélection tunisienne. Autogérée par une grande bande de potes, cette compétition maison a pris une ampleur considérable au fil des rencontres. Devant plus de 1000 personnes lors de certains matchs, dix sélections s’affrontent jusqu’à fin juin pour devenir le champion d’Afrique de la CAN Epinetzo.Sur le boulevard François Mitterrand qui sépare les Épinettes des Aunettes, PP et Moody parlent encore de la CAN. Pas celle qui débutera le 21 juin prochain aux pieds des pyramides de Gizeh, mais celle que les deux compères organisent chaque week-end au stade Jean-Louis Moulin, à quelques encablures de la gare d’Évry-Courcouronnes. «» , raconte PP les bons tuyaux, en référence à ses origines haïtiennes et ses dons de pronostiqueur. Naturellement souriant et volubile, c’est lui qui gère désormais les relations presse du tournoi. «» , explique-t-il non sans fierté.S'ils doivent désormais communiquer les dates des matchs à la mairie, cette dernière a tenté de s’emparer de l’événement quelques semaines plus tôt : «» , martèle Moody. Devant lequ’il a monté, à quelques minutes du stade Jean-Louis Moulin, celui qui a joué en Roumanie participe activement à cette CAN Epinetzo. Capitaine de la sélection malienne, le jeune entrepreneur n’est pas le seul du quartier à sponsoriser la compétition. Yeurmey, marque créée par le rappeur Badem, est le sponsor officiel de la compétition. Niska est également de la partie depuis le début, sa marque Charo s’affichant le long des mains courantes et sur les maillots de certaines sélections. Comme pour les grandes compétitions, un hymne officiel a été composé, par Arzok et Zelo, deux autres rappeurs d’Évry. Côté organisation, cette CAN fonctionne quasiment en autogestion, la totalité des dépenses de la compétition étant faites auprès d’amis du quartier. Un sacré pied de nez à la véritable Coupe d'Afrique des nations, essentiellement financée et sponsorisée par Total.Avec les soutiens de Drogba, Brahimi, Pogba, Benzema, Mahrez ou Benatia, la compétition a vite secoué la toile, et ses réseaux sociaux où la compétition est retransmise en direct. Après le premier match, la petite vingtaine de curieux a rapidement été rejointe par une quantité impressionnante de supporters. «» , explique Bachir, sexagénaire drapé de la tête aux pieds aux couleurs des Fennecs. Ce samedi 25 mai, dans les gradins et autour du terrain, les supporters rivalisent d’originalité pour se faire entendre et soutenir leur équipe. Comme à l’accoutumée, les fans algériens se font entendre. «» , confie PP les bons tuyaux, quelques minutes avant la rencontre de poule entre l’Algérie et le Mali. À chaque but, une masse grouillante de supporters se précipite sur la pelouse synthétique du stade Jean-Louis Moulin afin d’exulter aux côtés des joueurs. «» , confiait Moody quelques jours plus tôt.Si l’ambiance autour du terrain est bon enfant, elle l’est aussi sur la pelouse. Répartis en deux groupes, Sénégal, Mali, Algérie, Côte d’Ivoire, Maroc, Tunisie, Guinée, Congo, Dom Tom et le reste du monde s’affrontent sur des demi-terrains dont les limites sont formées par les supporters agglutinés autour. Le buzz de la CAN Epinetzo a également été une source de motivation supplémentaire pour les joueurs. Après les premières rencontres, chaque sélection a organisé des tests, des entraînements et des matchs amicaux. «» , confie Anis devant match Algérie-Mali. «» , ajoute-t-il. Sur la pelouse, la compétitivité des joueurs et l’envie de gagner refont rapidement surface. Lors du match Algérie-Mali, alors que les Fennecs menaient 5-4, un imbroglio est venu contrarier la fin de la rencontre. Après une faute de main dans la surface algérienne, les joueurs maliens ont réclamé un penalty, obligeant l’arbitre à visionner une vidéo prise par un spectateur posté derrière les cages.Face au succès inattendu de cette compétition de quartier, Créteil, Mantes-la-Jolie, Argenteuil ou Aulnay-sous-Bois ont également lancé leur propre Coupe d’Afrique des nations. «» , concède PP, quelques minutes après la défaite de la Guinée contre le reste du monde. Si la CAN Epinetzo a donné naissance à des initiatives identiques, c’est bien celle d'Évry qui fait le plus de bruit. Après des phases de poules endiablées, ce sont les quarts de finale qui vont prendre le relais, avant une finale prévue le 22 juin, un jour après le match d’ouverture au Caire, entre l’Égypte et le Zimbabwe. «» , révèle PP, de plus en plus sollicité. Si l’heure du bilan n’est pas encore venue, l’engouement suscité par cette première édition donne déjà des idées. «» , confie le jeune attaché de presse du tournoi. D'autant que les deux minutes prises pour célébrer un but peuvent servir à foutre une publicité.