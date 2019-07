Never Mind the Bollocks

Il y a 40 ans naissait le tournoi de Chandai, en Basse-Normandie. Une occasion rêvée de se retrouver une fois par an, pour ce groupe d’amis éclaté aux quatre coins de France et du globe. On a vécu le tournoi aux côtés de Dog Bollocks sur le terrain du Chandai Football Club, déjà inscrit pour le Vrai Foot Day, la première journée européenne du foot amateur.

Bières, Sri Lanka et Villa Park

Babass le multitâche

La barquette de frites m’a tué

Par Nicolas Jucha, avec ses frites et sa bière, à Chandai.

La mise au vert a lieu à quelques kilomètres du Stade des Frères Souaves, l'équivalent local du Camp Nou. À la place de Clairefontaine, deux belles maisons de campagne appartenant à Lolo, haut cadre dans un groupe hôtelier, et à Yvan, directeur d'une société de courtage en assurance. Le lendemain, samedi 15 juin, sera un grand jour. Celui de la 40édition du Tournoi de Chandai, et surtout, la 20participation d'une équipe un peu particulière, les Dog Bollocks ou "Couilles de Chien". Ses membres sont un peu comme le Chelsea du début de l'ère Abramovitch, une mosaïque de nationalités : des Anglais, des Américains, un Irlando-Néo-Zélandais, et des Français issus de tout le pays, mais qui ont pour la plupart trouvé l'âme sœur dans une autre contrée. Des gens qui ont réussi professionnellement, mais qui une fois par an, ne peuvent s'empêcher de redevenir des gosses pendant 48 heures. «» explique Rodolphe, un grand blond à lunettes qui travaille à la préfecture de l'Orne et qui fait office de local de l'étape. Avec un père qui a fondé le tournoi il y a quatre décennies, comment pouvait-il en être autrement ?Comprendre ce qui lie la bande et amène la dizaine de cadres supérieurs dans une compétition qui sent la bière et les frites, c'est une tâche compliquée. Car l'histoire est fragmentée. «» explique Vinnie, lui aussi dans l'hôtellerie, pendant qu'il distribue les bières. «» Guitare à la main, lunettes de soleil sur la tête, le fameux Phil est un grand costaud au cœur tendre. «» Dans le jardin d'Yvan, les discussions passent du français à l'anglais sans transition. Tommy et sa sœur, originaires de Londres, attendent que le barbecue soit prêt en écrivant une chanson en l'honneur des Bollocks. Chanson inspirée des chants de Villa Park, Tommy étant supporter à la vie à la mort d'Aston Villa.Même si le premier match aura lieu vers 8h30 le lendemain, les Bollocks ont prévu de se coucher tard. Et de ne pas manger léger. Peu importe que les organismes soient fatigués selon Rodolphe. «» Vinnie rectifie : «» Le seul semblant de préparation physique ou mentale est inspiré du Gegenpressing de Jürgen Klopp : «Le lendemain, quasiment tout le monde est en retard sur l'horaire. Le terrain du Chandai Football Club est situé au milieu d'une zone résidentielle, comme Highbury, les tribunes en moins. Les articulations des Bollocks grincent, mais le cœur y est : l'enceinte de l'équipe crache du Mano Negra et tout le monde a plus ou moins le sourire. Le premier match des Bollocks, maillots bleus façon Everton, les oppose au Street Soccer, l'équipe des enfants du Chandai Football Club. Ces derniers sont néanmoins renforcés par « Babass » , adulte svelte, dynamique et à la poignée de main ferme. Organisateur du tournoi et éducateur, il va jouer gardien, libéro et sentinelle avec les plus jeunes. Face à ses fils Martin et Antoine, Rodolphe tente de ne rien casser. En revanche, aucune pitié pour « Babass » , qui doit sortir une demi-douzaine de parades. La rencontre a beau être déséquilibrée, cela ne veut pas rentrer pour les Bollocks. Coup sur coup, Rodolphe envoie exactement la même frappe du gauche façon Franck Sauzée sur exactement le même endroit de la barre transversale. Il faut finalement un but d'Antoine, 17 ans et plus jeune joueur des Bollocks, pour venir à bout du premier adversaire. Ils ne le savent pas encore, mais les "Couilles de Chiens" viennent de manger leur pain blanc.Le match suivant face à SARL Rodríguez est d'une toute autre difficulté. Dans l'équipe adverse, encore Babass -il organise le tournoi, c'est le boss, il fait ce qu'il veut- qui est clairement là pour la gagne et court dans tous les sens. Les Bollocks luttent avec leurs armes : les bonnes intentions et les frappes sur la barre de Rodolphe, cette fois-ci dès le coup d'envoi. Comme dans une joute de Premier League, on tacle, on accroche, on crie. La seule différence, c'est que les organismes ne suivent pas, ce qui rend l'effort encore plus beau. Une lutte acharnée qui accouche d'une défaite 5-3, avec les honneurs. Les Bleus le savent, ce sera dur de finir dans le grand tableau final. «» précise Yvan, pas vraiment traumatisé par le résultat. Les deux derniers matchs de la matinée sont du même acabit avec une défaite 1-0 et un match nul 1-1. Et surtout avec une nouvelle frappe sur la barre de Rodolphe. «» .Il est 13H, l'heure d'une pause méritée à base de frites, merguez et binouzes pour les seize équipes engagées. « Babass » comptabilise déjà autant de temps de jeu que Zinédine Zidane sur la saison 2001-2002. C'est pourtant le seul de sa catégorie d'âge à ne pas se plaindre d'un genou qui grince ou d'un mollet qui siffle... Pour les Bollocks, la fin de la phase de poules s'annonce tranquille, face à deux adversaires en difficulté pendant la matinée. Alors que Vinnie et Tommy sont partis refaire le stock de bières pour l'équipe, Lolo sort le dessert : une boîte de bonbons. Le grand enfant n'a pas énormément de temps pour en profiter car les enfants, les vrais, débarquent tel un banc de sauterelles et font le ménage dans la boîte en plastique. Ce sera ça de sucre et d'additifs en moins dans le sang du quadragénaire. De son côté, Yvan se détend avant la reprise. «» L'idée aurait été de raconter comment les Dog Bollocks remportaient leurs deux derniers matchs de poules, se qualifiaient pour le grand tournoi final et déjouaient tous les pronostics pour leurs 20 ans. Manque de bol, la reprise post-déjeuner est difficile avec un nul poussif 1-1 puis une défaite 1-3. Rodolphe finit sa phase de poules avec six barres, les Bollocks sont reversés dans la petite phase finale...L'occasion de s'offrir un chant du cygne contre l'équipe Ricard United, dont le gardien fume une toute autre substance juste avant le coup d'envoi. Xavier, défenseur des Bollocks, s'étonne. «» Le dernier rempart adverse a les gestes déliés, Phil est plutôt confiant pour lui. «» . Sur le terrain, Lolo tente gentiment de faire péter les plombs à son adversaire direct. «» La partie est endiablée, les tacles partent dans tous les sens. À quelques secondes du terme, les Bollocks mènent 2-1 grâce à un doublé de leur jeune avant-centre, Antoine. Sur une dernière action, un défenseur des Ricard United percute son gardien. Sur le bord de terrain, Xavier décide de jouer son rôle de supersub en sautant sur le portier, «» , et se voit très vite suivi par deux autres coéquipiers. Ce qui permet de marquer un troisième pion dans le but vide, finalement refusé par l'arbitre. «» souligne Vinnie.La demi-finale sera moins heureuse, contre l'équipe des vétérans de Chandai, sobrement appelée leset équipés d'un maillot inspiré du Liverpool FC. Défaite 3-1 et troisième place de la petite finale pour les Bollocks. Une petite déception sportive qui n’empêchera pas la soirée déguisée et les « Bollox Awards » le soir même, avec un prix spécial « Toucher de Bois » pour Rodolphe. «» En vingt tentatives, les Bollocks n’ont toujours pas remporté le tournoi de Chandai, et vu leur évolution physique, c’est peu probable qu’ils y arrivent un jour. Mais pour Rodolphe, l’essentiel est ailleurs : «