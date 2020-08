Le dernier salut de Dunkerque à Sir Alex

Un mois après sa disparition, le 1er août dernier des suites d’une crise cardiaque à seulement 66 ans, l’ombre d’Alex Dupont plane toujours à Dunkerque. Ce samedi, pour la réception de Clermont et sous les yeux de sa maman, Denise, 89 ans, c’est tout un club qui a tourné le regard vers les étoiles sur fond de sonorités carnavalesques. L’occasion, aussi, pour ses proches de dérouler à nouveau des anecdotes à la pelle. Comme en ce jour des années 1990 où le Sir se retrouve en garde à vue, alors que Dunkerque reçoit en Ligue 2. Inimitable Dupont.

C’est là où tout a commencé. Et là où tout s’est terminé. Dans ce bon vieux Tribut, stade revigoré depuis les travaux de réhabilitation. Là où le chapitre de la deuxième division s’est refermé le 21 mai 1996 contre Mulhouse avec Alex Dupont dépité sur le banc dunkerquois. Là où il s’est rouvert, après 24 années en dehors du monde pro, ce samedi, devant Clermont (1-1) , soupire Soizic, l’une des deux filles du Sir, accompagnée de sa sœur, Gwenaëlle., pose cette dernière., reprend de volée Soizic.Un mois après la brutale disparition de leur père, le regard reste embué.Les larmes perlent aussi sur les joues de la centaine de proches et d’anciens joueurs venus garnir l’antre dunkerquois et la pelouse de Tribut. Le portrait XXL du Sir trône au beau milieu d’un stade devenu orphelin d’un de ses gamins de Jean Bart., insiste Didier Dupuis, plus de 30 ans de bringue, d’engueulades et de franche camaraderie avec le Sir.Philippe Bialski, le cousin d’Alex et ami d’une vie, est resté à la maison., lâche-t-il avant d’éclater en pleurs.La maman de l’ex-technicien bourlingueur (Dunkerque, Sedan, Gueugnon, Brest, Ajaccio, etc.), elle, est dans les loges. À 89 ans, Denise, celle chez qui le fiston amenait ses joueurs pour dévorer le poisson du vendredi, observe le banc dunkerquois à l’unisson durant l’hommage., poursuit Gwenaëlle.Le ballon est une question de transmission chez les Dupont. Mais pas que. Il est surtout vecteur d’humanité. Didier Dupuis l’a compris fissa en débarquant sur les bords de la mer du Nord en 1988.Dès le premier entraînement, le Sir ne triche pas, comme d’habitude."Viens, on va boire un coup chez Borel" (un bistrot de Dunkerque, N.D.L.R.)Clairement,, abonde Soizic.Sa cousine Dominique, elle aussi dans les gradins et avec le T-shirt « Merci Alex » sur les épaules, confirme cet aspectqu’avait l’entraîneur aux répliques dignes d’Audiard. Généreux, simple, sans faux-semblant. Et avec un sacré caractère, ça va souvent de pair., distille Didier Dupuis.(Rires.)Au point d’interdire à son pote l’accès au vestiaire durant deux mois,Ce qui n’a pas empêché Didier de le suivre dans toutes ses aventures et de plonger dans les facéties du Sir. Dont celle-ci, deux jours avant la finale de Coupe de la Ligue avec Gueugnon contre le Paris Saint-Germain : Alex Dupontet finit par emmener son pote dans le burlesque.Autre session flash-back, quelques années plus tôt, à Dunkerque.Ou encore durant les années 1990 où Didier Dupuis reçoit comme proposition d’établir la compo de Dunkerque."Tu m'fais la compo pour le match de demain et je l’aligne."(Rires.)Et un peu pince sur les bords, malgré la grande générosité que tout le monde lui prête sans sourciller."Ah merde, j’ai pas de sous sur moi."Une vie ne suffirait pas à gribouiller plusieurs tomes des incroyables histoires d’Alex Dupont. Impossible de faire un pas dans Tribut sans tomber sur une boîte à souvenirs de celui qui s’est éteint à la Turbie, près de Monaco. Les notes de l’hymne à Cô Pinard, illustre figure du carnaval, se sont pourtant envolées une ultime fois dans les airs et ces paroles qu’il chantait à tue-tête dans ses habits de corsaire disaient tout du ressenti.Même Fabien Mercadal, le technicien de l’USLD, empreint d’une affection toute particulière envers