« On est champions du monde ! »

La première grosse fête des champions du monde s'est déroulée dimanche soir dans le stade Loujniki. Il n'y a rien de plus beau qu'un être humain heureux.

Douche de Powerade pour Deschamps

« C’est une bande de fadas, ceux-là »

Didier Deschamps was just trying to do his usual post-game press conference following the World Cup finalFrance's jubilant players had other ideas! Credit: @Ruptly pic.twitter.com/NMx5f6JpwU — Goal (@goal) 16 juillet 2018

Young French players stormed Deschamp's press conference!!!これが若さ! フランス代表選手、デシャン監督の記者会見に乱入して、ビール、シャンパン、スポーツドリンクをぶちまけた〜! ワシもびしょ濡れ。体が酒臭い pic.twitter.com/i8B818a8sR — Коки Харада/Koki Harada/原田公樹 (@kokidaiz) 15 juillet 2018

Griezmann, des larmes et des Budweiser

« En septembre, j’ai dit à mes proches qu’il fallait absolument que je fasse partie de ce groupe parce que j’étais persuadé que l’équipe de France allait remporter cette Coupe du Monde. »

« Je la garde dans mes bras parce qu’il faut prendre soin d’elle. Là, je vais l'emmener dans l'autobus (...) mais je vais la surveiller de près. »

Mbappé et Rami évitent le drame

Par Maxime Brigand, Matthieu Pécot et Thomas Pitrel, au stade Loujniki

Tous propos recueillis par MB, MB et TP

Parce qu’il est hors de question de se rater lors de la gigantesque fête programmée sur les Champs-Elysées ce lundi, les joueurs de l’équipe de France ont décidé de s’échauffer, la veille au soir, dans les entrailles du stade Loujniki. La fiesta a duré deux bonnes heures, du moment où les joueurs sont rentrés au vestiaire avec la Coupe du Monde à celui où ils ont rejoint le bus qui les a ramenés à Istra. Le message envoyé par ces sourires, ces fous rires et ces larmes de joie est alors clair : ces gars-là entendent brûler la nuit par les deux bouts.Alors que Didier Deschamps s'apprête à prendre la parole pour la traditionnelle conférence de presse d'après-match, encore trempé par la pluie qui s'est abattue sur le Loujniki lors de la cérémonie de remise de la coupe, ses joueurs font irruption dans l'auditorium et l'arrosent d'eau et de Powerade en chantant « Benjamin Mendy et Florian Thauvin grimpent sur le bureau et aspergent les journalistes.Alors que l’orage finit par se calmer, Paul Pogba revient de plus belle en chantant «» Suivi par ses camarades qui se mettent à entonner un merveilleux «» En sautant à son tour sur le bureau, Pogba renverse le trophée en verre qu’un officiel de la Fifa vient de remettre au sélectionneur, qui se fend sous le choc. Tandis que Presnel Kimpembe repart en volant un micro, le grand Paul fait du rangement, se saisit du cahier de l’attaché de presse de la Fifa et lâche un «» sous les rires de l’assemblée. «» conclut-il. «» , se marre Didier Deschamps Dans le vestiaire, Paul Pogba lance un live sur Instagram coiffé d’un sombrero et en parlant quasi-exclusivement en espagnol. Quelques minutes plus tard, Benjamin Mendy lance à son tour un live où on le voit faire un dab à côté du Président de la République Emmanuel Macron.Puis vient l’heure de la zone mixte, qui prend des airs de grande cour de récréation. C’est Lucas Hernandez qui pousse la porte de l'école en premier : «» Mendy, Tolisso, Umtiti et Dembélé ont l’air de valider le plan du latéral gauche de l’ Atlético Madrid : ils débarquent en dansant, Mendy secouant l’enceinte appartenant à Presnel Kimpembe comme s’il s’agissait d’une haltère.Au milieu de ce bordel se cachent aussi quelques yeux humides, dont ceux d’ Antoine Griezmann , qui tient deux Budweiser dans ses mains : «» Parce qu’il n’a joué qu’une minute dans ce Mondial, Florian Thauvin n’est a priori pas concerné par la course au Ballon d’Or. Cela ne l’empêche pas d’être aux anges : «Pour voir une autre chose magnifique, il suffit de tourner la tête : Raphaël Varane , qui tient la Coupe du Monde comme s’il s’agissait d’un nourrisson : «» Un journaliste lui demande si la Coupe est lourde. «» Steven Nzonzi, lui, a pu la toucher après être entré en jeu au milieu de la seconde période. «, souffle le milieu du FC Séville , les mirettes explosées.Tiens, voilà Thomas Lemar . Il porte le sombrero que Pogba avait dans le vestiaire. Pas très loin de lui, N’Golo Kanté rappelle avec sa voix gentille qu’il est tout de même un dur à cuire : «» Pas loin de lui, Steve Mandanda remercie la terre entière : «Soudain, c’est le drame. Une cinquantaine de journalistes s’entassent pour recueillir les propos de Kylian Mbappé. La maigre rambarde, pourtant poussée de l’autre côté par deux jeunes volontaires héroïques, cède et n’est pas loin de blesser Mbappé. Tonton Adil est juste à côté : «» Dernier sorti, Paul Pogba fait durer le plaisir. Il s'arrête une dizaine de fois, crache son bonheur dans mille langues et ponctue sa sortie en hurlant un «» derrière un Blaise Matuidi qui répond à une chaîne de télé.C'est officiel, le stade Loujniki appartient à l'équipe de France . Le monde aussi.