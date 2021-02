On était à Bondy, sur les terres de Kylian Mbappé, au lendemain de la victoire du PSG

En 90 minutes face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a montré au monde entier qu'il pouvait manger à la table des plus grands. Tout ça sans son acolyte Neymar, et avec une pression sur ses épaules à la hauteur de l'événement. Attendu, il l'était d'autant plus chez lui, à Bondy, là où l'attaquant du PSG a fait ses premières accélérations balle au pied. Si plus d'un Bondynois a terminé essoufflé à cause de leur Kylian national, ils sont beaucoup à avoir croisé sa route et à en avoir gardé une anecdote à ses côtés. Et puisque « le génie français » dixit Stéphane Guy a grandi ici, c'était déjà une raison suffisante pour qu'on aille au moins respirer le même air.

