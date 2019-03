On est allé boire une pinte au Royal Dyche

En cas de scénario apocalyptique, soit si Burnley devait lever des murs pour se protéger des assaillants et vivre en autarcie, c’est probablement Sean Dyche qui serait porté à la tête de la ville. En attendant, l’entraîneur des Clarets compte des légions de fans et un pub à son nom. Un rade chaleureux à quatre minutes du stade, où l’on vient vider des coups, parler football et mettre de la couleur dans une vie grise.

Liverpool Burnley Premier League Diffusion sur

Bottes en caoutchouc

« Tu l'as promis, tu dois le faire »

The Human League et des émeutes

De l'amour et des honneurs

L'interview de Sean Dyche est à retrouver dans le So Foot n°164, actuellement en kiosques.

Par Thomas Andrei, à Burnley

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De la gare au pub, il faut marcher vingt minutes. Un trajet fait de parkings de supermarchés, d’un McDo et de trottoirs mal entretenus. Sans surprise, Burnley , 80 000 habitants, n’est pas ce qui se fait de plus beau en Angleterre , une petite ville comme un tableau qu’il ne vaut mieux pas éclairer. La cité du Lancashire appartient à un pays aux couleurs ternes, dont la lumière descendue du ciel est filtrée par une couche de nuages qui paraît accrochée au plafond depuis toujours et n’éclaire que faiblement des rues mornes. Dans l’artère de Turf Moor, le stade de l’équipe locale, les parois sont décaties et on imagine, à l’intérieur, des papiers peints fleuris sans éclat, dessinés par des ouvriers qui semblent ne jamais avoir vu de vraies fleurs.Derrière une porte en bois, cachée par une foule de collégiens en uniforme, on entend résonner un vieux tube des Kinks. La chaleur est là. On imagine déjà la tête du patron, un homme un brin bourru, entre deux âges, avec de l’embonpoint, mais des bras saillants. On a complètement tort. Dévalant les escaliers à toute vitesse, sur la pointe des pieds, le visage impassible, le boss des lieux tend une main gracile. Justine Lorriman, en blue jean et fin col roulé gris, des cheveux noirs tirés en arrière, est un peu pressée. Elle a une valise à finir avant de filer à l’aéroport de Manchester, direction des vacances méritées aux Philippines . «, lâche-t-elle, à peine posée sur un tabouret au coussin bleu ciel.» Le regard du client passe de l’inquisition un brin agacée au respect, à l’idée qu’une jeune femme de 27 ans ait «» de reprendre un pub, qui plus est dans un quartier loin d’être huppé.Il faut dire que Justine est une gamine du quartier. Elle a grandi à dix minutes de là et était très jeune lors de sa première fois à Turf Moor. «, sourit-elle.» Justine a commencé au pub, détenu par un ami de son père, en juin 2013, huit mois après l’arrivée de Sean Dyche à la tête du club. Rapidement, elle est promue au poste de gérante. En parallèle, en tant qu’abonnée, elle assiste à autant de matchs que possible, y compris à l’extérieur. «, dévoile-t-elle, avec une grande douceur.En plus d’être «» , Sean Dyche obtient des résultats. Remontés chez les grands en 2014, lesfont l’ascenseur avant de se stabiliser en Premier League depuis 2016. «, se marre Justine.» Puis, la saison passée, contre toute attente, Burnley réussit même à jouer les premiers rôles. Lors d’un entretien réalisé en février, à retrouver dans le, le boss Dyche expliquait : « Burnley est sans doute la dernière incarnation d’un jeu à l’anglaise brut et sans chichis.Dans cette ville laborieuse, au taux de chômage de 5,3%, qui votait à 66% en faveur du Brexit, cela ne pouvait que plaire. En décembre 2017, lesse hissent à la 5place du classement. Dyche n’est toujours pas venu au pub, qui s’appelle alors encore The Royal Princess. «, reprend la patronne.» À la suite des victoires en coupes de Manchester City et Chelsea Burnley , qui finit septième, se voit catapulter en Ligue Europa. Évidemment, les fans, fous de joie, insistent auprès de Justine : «» Certains proposent de rebaptiser le pub The Ginger Mourinho, d’autres le Princess Dyche. Plus sobrement, The Princess Royal devient The Royal Dyche.Au comptoir en bois, on retrouve les grosses bouteilles de Jameson et Jack Daniels renversées habituelles des pubs de l’ Angleterre moyenne, en cohabitation avec des fûts de Guinness et de Carling. Mais ici, on vend aussi la Royal Dyche lager, dont le logo reprend celui du pub, avec le manager grimé façon Henri VIII. En revanche, on ne sert rien à manger. Pour déjeuner, la serveuse conseille Miners, un rade adjacent tout droit sorti de, dont la moquette psychédélique a l’air de sentir encore la cigarette. À table, un adolescent handicapé chante le tube 80s de The Human League , alors qu’on sert le pire fish and chips du monde, sans citron pour en faire passer le goût. C’est pourtant bien The Princess Royal qui portait jusqu’à récemment la plus mauvaise réputation du quartier. «, lâche Justine.» À l’époque, Justine n’a que dix ans et Dyche est encore un joueur de Milwall.Dans cette ambiance, le British National Party, mouvement néofasciste, fait une percée électorale dans cette ville à 87 % blanche. Parmi les élus, un hooligan, Luke Smith, ne reste en poste que trois mois avant d’être suspendu pour avoir éclaté un verre dans la gueule d’un fêtard lors des universités d’été du parti. Plus tard condamné à 17 mois de prison pour hooliganisme et banni à vie de Turf Moor, Smith réitère un soir, au Princess Royal, en éclatant sa pinte à la face de l’ancien propriétaire. En 2008, à quelques jours de son procès, il vient se pendre juste en face du pub. «, philosophe Justine.Niveau déco, Justine y va à fond. Dans le, un immense logo du club est peint sur un mur de briques. L’intérieur est orné de paroles de chants, de nombreuses écharpes, d’un portrait du leader charismatique et d’un, plus étonnant, d’Albert Einstein, les mains croisées, représenté avec un combo gilet et polo long aux couleurs du club. Au dessus d’un vieil homme coiffé comme Mr. Burns, qui se lève en direction du comptoir toutes les cinq minutes avec une mission claire, avant de retourner sur ses pas, est accroché un maillot signé par l’ancien attaquant David Nugent . Près de lui, c’est celui de John Walters qui veille sur un couple de quinquagénaires en hoodies orange et gris, qui vide des lagers en pleine conversation animée. Dans ce tableau, il ne manque en fait qu’un élément : Sean Dyche lui-même. «, reprend Justine.» En vrai, le coach, sans être vraiment gêné, ne sait pas trop comment gérer les honneurs, surtout ceux de ce type. Ce qui, paradoxalement, contribue probablement à l’amour que lui porte son peuple. «, conclut la patronne.