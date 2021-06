On a vu France-Hongrie sur le playground Paul Pogba

Avant le début de l’Euro, adidas a légué un terrain de foot à Roissy-en-Brie, en collaboration avec Paul Pogba, originaire de la ville. Nous avons vécu le second match des Bleus sur ce terrain en compagnie de l’association « À cœur ouvert » qui veut utiliser ce city-stade pour renforcer le lien social dans cette ville. Reportage à Pogland.



La douche froide

« C’est génial de voir un match de Paul sur son terrain »

« La ville rayonne grâce à Paul »

David Doucet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On pourrait l’appeler Pogland car c’est sans conteste l’endroit de France où l’on compte le plus de maillots du numéro 6 des bleus au m2. Ce samedi 19 juin, nous sommes à Roissy-en-Brie au bout de la ligne E, petite ville du sud-est parisien connue, notamment, pour avoir vu grandir « la Pioche » . Avant le début de l’Euro, l’enfant du pays a fait une drôle de surprise à son peuple roisséen en offrant grâce à l’aide d’adidas, un magnifique city-stade. Durant des semaines, des badauds se demandaient bien ce que camouflaient ses épaisses bâches bleues près du skatepark du parc des Sources. Le 10 juin, elles ont laissé place à un magnifique terrain synthétique réalisé à partir d'une tonne et demie de caoutchouc, soit l'équivalent de 14000 chaussures adidas recyclées. Au sol apparaît un maillot bleu de Pogba floqué de son numéro 6 et sa célèbre crête blonde.C’est l’association « À cœur ouvert » , fondée par des amis de Paul, qui va s’occuper de faire vivre ce qu’ils surnomment déjà leur « Pog-City » . L’objectif ? Qu’il devienne un lieu de vie pour tous les habitants de la ville et des quartiers. Durant tout l’Euro, des gradins en bois, des poufs confortables et un écran géant ont été installés pour permettre à la population de Roissy de suivre les exploits de leur champion. Quelques heures avant le début de France Hongrie, le ciel oscille entre nuages et éclaircies, mais plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour suivre les exploits de Pogba. Toute la population roisséenne a répondu à l’appel. Des ados côtoient des mamans en poussettes et des groupes de filles en short et maillot. Avant le début du match, des mamans déploient une banderole d’encouragementqui récolte de joyeux applaudissements.L’ambiance est bon enfant, mais laisse très vite place à l’inquiétude devant cette Hongrie ragaillardie qui refuse de céder aux coups de boutoir de l’équipe de France. Au bout de trente minutes de jeu, un quinquagénaire (déjà un peu dégarni) s’arrache ses derniers cheveux après la demi-volée de Benzema et la frappe du droit de Kylian Mbappé.. Pas vraiment, non. Dans les gradins, les regards sont tendus et les mains crispées. À la 37e minute, la frappe de la Pioche qui ne trouve que le petit filet de Gulácsi, réchauffe un peu le cœur de ses ouailles avant que le but hongrois de Fiola ne vienne définitivement glacer son public.Maillot rouge sur le dos, les filles de l’associationqui promeut le foot féminin tentent vainement de lancer une Ola, mais elles doivent se rabattre sur une Marseillaise entonnée à trois. Après la mi-temps, les images de liesse de la Puskás Aréna retransmises sur l’écran géant contrastent avec l’atmosphère anxieuse de Roissy. Les minutes s’égrainent. Assis sur deux transats, un couple se met à se tenir les mains pour conjurer le sort. D’autres s’enfoncent un peu plus dans leurs poufs ou checkent leurs portables. Il faut le tir d’OusmaneDembélé à la 59e minute pour que le public roisséen se mette à y croire de nouveau avant que le but de Grizou ne vienne libérer tout le monde.À la 74e minute, l'attaquant hongrois Roland Sallai élimine un Français aux vingt mètres d'un crochet intérieur du droit et frappe ensuite du gauche., marmonne Mourad assis dans les gradins. Deux minutes plus tard, on annonce la sortie de Paul Pogba. Desse font entendre des gradins, mais ne font pas reculerqui fait entrer Coco’ Tolisso. Sans « La pioche » , le match perd un peu de sa saveur. Seule la frappe en force de Mbappé du pied gauche à la 82e minute bien détourné par le gardien hongrois Gulácsi suscitera quelques commentaires. Plus rien ne sera marqué.Autour du City-stade, les gens se rassemblent pour debriefer la rencontre sous de vieux chênes avant que des orages et des intempéries comme la Seine-et-Marne n’en a pas connu depuis des lustres s’abattent sur la ville.relativise Moussa, 16 ans, et maillot desfloqué du numéro 6 sur le dos. Pour l’association « À cœur ouvert » , soutenue par le programme adidas Football Collective - le mouvement qui veut rendre le football accessible à toutes et tous sans discrimination, lancé en 2020 -, l’objectif est rempli puisque le match a permis de brasser tous les habitants de la ville. Se servir du foot pour rassembler, c’est le leitmotiv qui a incité Jordan Tembo et Zak Timera à créer cette association il y a bientôt deux ans, en octobre 2019. Les deux connaissent Paul Pogba depuis qu’il est haut comme trois pommes, mais aussi ses frères, Florentin et Mathias, qui viennent régulièrement aux tombolas organisées par l’asso. Jordan, âgé de 25 ans, était le « petit sûr » , l’indispensable coéquipier de Paul lorsqu'il jouait un match dans le quartier. Le second, Zak, est l’un de ses très bons amis. Ils sont tous originaires d’une cité-HLM du quartier de la Renardière où Paul a grandi et fait ses premières gammes footballistiques., rigole Jordan.Depuis, l'association et ses cinquante bénévoles quadrillent la ville avec un enthousiasme communicatif. Loin de limiter leur action aux quartiers, « À cœur ouvert » collecte des paniers solidaires pour les plus démunis. La mairie de la ville a même mis une petite camionnette à disposition pour qu’ils puissent faire des courses pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. « À cœur ouvert » veut servir de passerelle pour dépasser les clivages et les rivalités de quartiers., confie Jordan Tembo.À ses côtés, Zak Timera opine du chef.. Dans les rues de Roissy, il se murmure même qu’en cas de sacre des Bleus en juillet prochain, « La Pioche » pourrait revenir à la source avec la coupe sous le bras pour fêter ça avec les siens.