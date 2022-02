On a vécu le quart de finale du FC Versailles à domicile et à l'extérieur

Au terme d'un scénario déconseillé aux cardiaques, c'est finalement le FC Versailles qui a décroché son ticket pour les demies. Une journée royale pour les supporters yvelinois, à commencer par la centaine de courageux qui ont avalé 500 bornes en plein milieu de semaine pour voir Bergerac tomber aux tirs au but. Sur leurs bases, aux abords du château du Roi Soleil, ils étaient près d'un millier à vivre l’épopée à distance. Dans les deux cas, la fête était belle.

On the rodage again

Versailles, place du Marché Notre-Dame, 17h30

Steve Ier, roi du chambrage

Coup de pouce céleste

Le roi du silence

Après avoir vu ça...

Par Julien Duez (à Périgueux), Bilal Bey et Florian Porta (à Versailles)

Photos : BB, JD et FP

Gare de Versailles-Chantiers, sortie principale, au feu à gauche. La boulangère n'a pas encore fini de ranger les sandwichs du midi derrière la vitrine, la journée commence comme d'habitude, tranquillement. Et tout à coup, une commande qui tombe, pleine d'aplomb et d'assurance :. Un peu décontenancée, l’artisane s'exécute en remplissant le sac ramené exprès pour repartir avec le butin., ajoute-t-on avec un sourire. Un rapide coup d'œil sur le comptoir permet de constater que l'établissement ne semble pas très porté sur le ballon rond : pour preuve, cet autocollant de sponsor du Rugby Club de Versailles qui s'affiche en bonne place.Qu'importe, à dix minutes de là, les 56 personnes qui se sont données rendez-vous à l'entrée du Stade Montbauron savent très bien pourquoi elles sont là : leur FC Versailles s'apprête à défier Bergerac, autre pensionnaire de N2, autre surprise de la Coupe de France, à Périgueux. Les 56 courageux veulent en être. Le bus est plein et le trajet est gratos. Seule une contribution au pique-nique aller et retour est requise. D'où les baguettes. Et la charcut’. Et les bières. Et les cubis de blanc et les quilles de rouquin. Et les chips. Et les mandarines. Bref, il y a de quoi faire un sacré banquet gaulois et c'est mérité car, hormis quelques retraités et chômeurs, tout le monde a sacrifié quelque chose pour se farcir 1000 kilomètres aller-retour en pleine semaine. Ici, un jour de congé, là, une présence en cours, au lycée ou à la fac, mais à chaque fois, la justification est là même :Non, clairement, on ne va pas manquer ça. Sauf ce gars qui s'est pointé sans pass sanitaire. Tant pis pour lui, les règles édictée sur le groupe Whatsapp des organisateurs étaient claires dès le début., lâche Bruno, clope au bec, en faisant le comptage. Bruno, c'est pas loin de 30 ans de FC Versailles dans les pattes., illustre ce vétéran parmi les vétérans, déjà présents lors des déplacements à Sarre-Union et à Toulouse, lors desquels l'écurie yvelinoise a contribué à écrire l'une des plus belles épopées de son histoire., souffle Anthony, président du club des supporters.. Ça tombe bien, Versailles est une ville qui s'y connaît en matière de rodage :, assure Stéphanie, l'épouse d'Anthony, qui effectue son premier déplacement avec la troupe.Après trois heures à rouler sous un soleil d'hiver qui réchauffe les cœurs, il est temps de se poser sur une aire d'autoroute pour découper les baguettes et les garnir de victuailles. L'occasion d'apprendre que, contrairement à Stéphanie, tous les joyeux drilles du jour ne sont pas des Versaillais pur jus. À l'image de Paulo, qui réside à Marly-le-Roi et s'est découvert une passion FC Versailles voici quelques mois :, confie le jeune homme, devenu la mascotte du groupe. Clément et Nico, tous deux étudiants expatriés en école de commerce, ont renoué avec leurs origines yvelinoises, hypés par la vague Coupe de France et vibrent davantage qu'avec leur équipe de cœur : les Girondins de Bordeaux. Dans le bus et dans la tribune, impossible de les manquer, coiffés de leur perruque style Louis Croix-V-Bâton. Une excentricité qui leur a valu quelques passages à la télé et un coup de projecteur supplémentaire pour l'équipe de la ville des rois de France :, avouent-ils en s'enroulant les épaules d'un large drapeau à fleurs de lys.Les deux futurs diplômés visent juste : à leur sortie du car, ils sont les premiers du car sur qui sautent les médias présents sur le parking du Stade Francis-Rongiéras de Périgueux.Il aura fallu sept heures de route, pauses comprises, au commando pour arriver à bon port. C'est-à-dire, à cinquante bornes de Bergerac, dont l'enceinte habituelle n'était pas aux normes pour accueillir la rencontre., rejoue Orlando, un autre taulier de la maison versaillaise., glisse-t-il. Et à quelques chants-maisons, répétés à foison dans le bus :, lancent une nouvelle fois les Versaillais avant d'entrer dans le parcage. Le boss périgourdin est prévenu.Il ne faut pas se laisser avoir par les quelques hommes et femmes qui occupent la place encore quasi-vide en débarrassant les étals ayant servi au marché juste avant. Dans peu de temps, ils seront mille. Tout a été préparé pour l’occasion : l’écran géant, les routes barrées tout comme l’arrêt de bus fermé qui oblige à se taper une petite marche depuis la gare. Il y a des airs de Champs-Élysées un soir de 31 décembre ou de finale de Coupe du monde. Laurent, speaker du soir, aura la lourde tâche d’animer la soirée qui s’annonce déjà chaude et pas seulement à cause des températures quasi-printanières :, ose-t-il carrément.Peu après 18h, la place est pleine à craquer ! Tout comme le Stade Francis-Rongiéras de Périgueux d’ailleurs. Si les locaux peinent à trouver un siège en honneur, où le placement est libre, les visiteurs, rejoints par une cinquantaine de têtes venues par ses propres moyens, ont eu la désagréable surprise de constater que l’organisation leur a imposé de cohabiter avec des supporters bergeracois et ce, sans une quelconque forme de séparation entre les blocs. Après les incidents lors du match PFC-Lyon, on croit rêver. Et on n’espère aucun débordement. À Versailles, la place du Marché a fini de se remplir et l’engouement est bien présent. D’après Thomas, un jeune supporter habitué du Stade Montbauron, c’est à souligner :, s’enthousiasme le jeune homme. 18h15, le coup d’envoi approche. Laurent en profite pour narrer l’histoire du club à la foule dans laquelle se cachent peut-être de futurs recrues pour les travées du FCV. Et alors que l’arbitre s’apprête à dégainer son sifflet, il se fend d’un prono :, assène-t-il en retirant sa casquette qui dévoile son crâne chauve. Éclat de rire général. Force est de constater que ce type est très bon.Dans leur kop, animé par une- pays de rugby oblige - les supporters de Bergerac ont démarré les hostilités d’entrée de jeu :. Pas plus cordiale, la tribune d’honneur se fend d’un. Au tambour, Pierrot se marre en désignant d’un coup d'œil l’une des nombreuses banderoles bâchées par le parcage :"C’est pas Versailles ici".Si le public local est timide, se contentant de rugir aux nombreuses fautes commises par les Yvelinois, ce n’est pas le cas des visiteurs, qui ne se sont pas, dixit Bruno au micro du reporter de France Bleu Périgord. Message reçu par Steve, en charge du mégaphone et qui assume sa tâche comme un capo un soir de Ligue des champions. Pas question de laisser une seconde de répit aux adversaires :À Versailles, la rapide ouverture du score d’Inza Diarrassouba a permis à l’esprit du supportérisme d’envahir la place du Marché., se réjouit Thomas, dont le groupe sert de relais local à Steve. Bien aidé par Laurent, il faut le dire, et les commentateurs d’Eurosport qui, en évoquant en direct le rassemblement public, ont enflammé un peu plus le millier d’aficionados. À la pause, Versailles est devant et c’est un public fier de son équipe qui va se ruer dans les nombreux bars à proximité. C’est avec une bonne bière à la main qu’Arthur joue au consultant après cette première période :Rien que ça, il prédit également une seconde période encore plus fastueuse :On a connu meilleur pronostiqueur, mais la confiance en son équipe est bien présente !Cette confiance, on la devine également sur le visage d'un supporter providentiel ? Un peu à l’écart de la foule, un homme d’une cinquantaine d’années encourage le FCV78 avec, dans sa main droite, un instrument détonnant pour un match de foot, mais qui a toute sa place dans la cité royale : un clairon. Cet éphémère ultra, c'est l’abbé Pierre Amar., lance-t-il, comme pour justifier sa présence.Suivi par plus de 24 000 personnes sur Twitter, l’équivalent de quatre Montbauron, l’homme d’Église, suite à la qualification de ses protégés en quart de finale, poste ce message :À sa grande surprise, le club lui répond, demandant à voir ça. Le vicaire ne se débine pas :Non sans avoir fait résonner son clairon, il se marre :Pour le moment, il faut croire que non. Pour remettre tout ce petit monde dans le match, Laurent passe la main, ou plutôt le micro, à Alexandre Nedeljkovitch, vice-président du club :martèle-t-il. Avant de se mettre à rêver de deux nouveaux buts afin de pouvoir se la jouer France 98 et faire résonner le mythiquejusque sous les fenêtres du Roi Soleil, tant pis pour son sommeil La partie reprend enfin au moment du deuxièmede la soirée. Alors que le match patine et commence à se tendre, le public reste pris à ce nouveau jeu. À la 63, un pogo est lancé dans la foule avant que deux fumigènes, véritable dédicace à la LFP, ne viennent faire rougir l’esplanade.L’arbitre reçoit ensuite son quota de huées en adressant un premier carton jaune à Christopher Ibayi. Les sifflets redoublent lorsque l’officiel l'expulse finalement deux minutes plus tard. La foule commence à imaginer le pire. Chaque raté des Bergeracois est désormais accueilli comme une occasion versaillaise : avec de chaleureux applaudissements. Du côté de Périgueux, c'est l'inverse qui se produit. Les locaux commencent à y croire, tandis que dans le parcage, il faut le tambour de Pierrot, la trompe de Bruno et le mégaphone de Steve pour éviter de tomber en syncope. Le chronomètre défile, lentement, mais rapproche un peu plus le FCV78 de l’ivresse du prochain tour au rythme deset autres. Tout d’un coup la stupeur. Bergerac vient d’égaliser. Au stade, quelques locaux tentent d'approcher les visiteurs pour lâcher toute la frustration accumulée par 90 minutes de chambrage non-stop. Réactifs, les gars de la sécu forment un cordon improvisé pour empêcher un éventuel affrontement. Dans la minute qui suit, la place du Marché, comme un seul homme, se remet à pousser derrière ses ouailles, plus fort que jamais. La séance de tirs au but, qui se profile au bout des quatre minutes de temps additionnel, devient, désormais, leur nouvel objectif. En espérant que d’ici là, les joueurs d’Erwan Lannuzel ne doublent pas la mise. Les trois coups de sifflet de Jérôme Brisard mettent finalement fin à leurs angoisses ou en annonce plutôt de nouvelles. Tout va se jouer sur ce que certains comparent à un coup de dés. Mais tous ne peuvent pas compter sur l’abbé Amar.La cité royale s'embrase à chacun des tentatives réussies par Melvyn Vieira et ses coéquipiers. Les tireurs adverses sont, eux, accueillis par des. Comme pour donner tort au vicaire, la chance, le destin ou peut être bien une intervention divine vont exaucer leurs prières. Versailles rejoint le dernier carré faisant exulter la place. Cris de joie et fumigènes viennent troubler une nuit versaillaise, d’ordinaire si paisible. À Périgueux, les Versaillais savourent la communion avec leurs joueurs et le feu d'artifice offert par le FCBP, tandis que ceux qui espéraient que celui-ci leur soit destiné quittent lentement le stade, la tête basse, mais fair-play., lance-t-on. Hormis cette nouvelle démonstration de, aucun incident à déplorer.Laurent, tout sourire, se saisit une dernière fois de son micro pour annoncer que, comme pour se persuader lui-même. Il se ditÀ tel point qu’il en perd ses mots :Encore accoudé à une barrière, Philippe soixante et quelques années, dont vingt passées sous le maillot du FC Versailles, est dans le même état : incrédule., avoue-t-il, écharpe du club autour du cou., confesse l'ancien joueur. Speaker d’un soir, Laurent se verrait bien renouveler l’expérience lors du prochain tour et espère que ce coup de projecteur, inattendu, permettra à la ville de se débarrasser des, surenchérit le sexagénaire. Et pour le futur adversaire, il a, là encore, sa petite idée., rigole-t-il. Le tirage au sort a finalement désigné Nice comme futur adversaire des Yvelinois., lâche Paulo dans le bus, en même temps que sa douzième bière, avant de sombrer dans le sommeil du juste. En arrivant aux abords de Montbauron sur les coups de 4h du mat', quelqu'un lâche en s'étirant :Quel genre ?Malgré l'épuisement, tout le monde trouve la force de se marrer une dernière fois. Ce n'est pas tous les jours qu'on passe une journée aussi royale.