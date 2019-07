On a vécu la démonstration du Pérou dans un volcan blanc et rouge

La Blanquirroja Francia, association de supporters péruviens à Paris, s’est réunie dans la nuit de mercredi à jeudi pour vivre une demi-finale historique de Copa América contre le Chili (3-0). Plongée dans une ambiance digne d’un volcan en fusion, à laquelle Dominique de Villepin n’est pas étranger.

« Sur le chemin, pas de chant ! On chantera quand il y aura 3-0 ! »

La lettre de Dominique de Villepin

Omar Sy et les gambas sauce vanille

Ceviche et Pisco

» , lance sans succès un agent de police à la masse rouge réunie aux abords de la fontaine Saint-Michel, pendant qu’un homme arborant fièrement une tunique, au volant d’un gigantesque van noir, cultive le sens du timing en klaxonnant à tout-va. De fait, depuis quelques instants déjà, un groupe de supporters péruviens joyeux et déterminés fait régner dans la nuit parisienne une ambiance festive. Dès minuit, plus de deux heures avant le début du match, les premiers supporters s’étaient rassemblés à l’appel de l’association, progressivement rejoints par de nouveaux fidèles, dont certains se sont même réunis en un cortège survolté : son arrivée dansante et chantante vers 01h30 marque le lancement définitif de la soirée.Malgré la nuit profonde, la traditionnelle photo de groupe, prise vers deux heures du matin, est synonyme d’une clameur enthousiaste et jouissive, qui déchire la nuit parisienne. Sur le cliché, s'illustrent parmi les maillots de la sélection nationale quelques badauds visiblement déjà en fin de soirée et une figure lunaire, dotée d’un tambour et d’un masque, que l’on croirait issu de. Loin du tumulte, Aïsson, originaire de Cusco et étudiant en communication politique à Paris 12 depuis quasiment deux ans, se montre plus mesuré et dresse, «» , un portrait plus général de la rencontre. «, confie-t-il.» .Mario, l'un des leaders de l'association, marié à une française rencontrée lors de vacances au Pérou, est beaucoup plus confiant. Au moment de rassembler les membres du groupe pour les guider vers le bar choisi par l'association, celui-ci s'exclame, prophétique : «» . Peine perdue : le cortège est un torrent bruyant qui ravive la flamme des rues animées de Saint-Michel. À l'arrivée de la marée rouge devant le, Richy, un barman qui a quitté son travail en avance comme à chaque match du Pérou, prend le temps d'expliquer la trajectoire de la. «, raconte-t-il.L'avant-match est également l'occasion d'un rappel de fair-play. «, plaisante Richy.» . De fait, l'hymne chilien est écouté dans un silence respectueux ponctué d'incitations au silence. Ce dernier est cependant bien vite oublié quand résonne l'hymne chéri. Oublié d'autant plus quand le Pérou ouvre le score (21) puis double la mise (38), faisant entrer en fusion les corps et les esprits. Au milieu de la foule passionnée, Antoine, qui s'est pointé par hasard, se délecte de son tout frais changement de nationalité. «» , s'amuse-t-il à répéter. Régulièrement, il lâche quelques mots vaguement voire pas du tout espagnol. À la mi-temps, Antoine tente difficilement d'échanger avec les Péruviens... en anglais. «, lui lance José dans un français impeccable.» .Et pour cause, le chef cuisinier doit sa venue en France à un Premier ministre. Sa mère péruvienne, expatriée en France, travaillait il y a un peu plus de onze ans pour le cabinet de Dominique de Villepin, alors à la tête du gouvernement français sous la seconde présidence de Jacques Chirac. «, a demandé un jour de Villepin à la mère de José, raconte son fils.» , lui a-t-elle avoué. Quelques semaines plus tard, après une lettre signée de la main du Premier ministre, José, son frère et sa sœur débarquaient en France. «» , se remémore le supporter de la. Si les contacts sont aujourd’hui inexistants entre DDV et la famille de José, le jeune homme continue de croiser du beau monde dans les cuisines de son restaurant,, à Boulogne Billancourt.Entre deux chants qui enflamment un peu plus le, José reprend son souffle et dégoupille anecdotes sur anecdotes : «, raconte hilare le chef cuisinier.» . S’asseoir, d’ailleurs, est un verbe qui n’est pas encore entré dans le vocabulaire des expatriés péruviens ce jeudi matin en plein Paris. Et le scénario de cette demie de Copa n’est pas là pour arranger ceux qui ont le dos qui grince : malgré deux buts d’avance pour le Pérou, le Chili pousse enfin mais Pedro Gallese, le gardien péruvien, sauve tout ce qui peut l’être.À chaque fulgurance de Paolo Guerrero ou d'un Luis Advincula présenté comme le «» , la foule hurle. Il y a bien longtemps que les chaises ne servent plus que de tribunes. Rien ne peut arriver à la sélection de Ricardo Gareca. Et c’est encore plus vrai quand le héros national, Paolo Guerrero, s’en va marquer le troisième et dernier but péruvien dans les cages vides (91). Le Chili est à terre, le Classique du Pacifique a livré son verdict. Les pleines pintes de bière volent et trempent tous ceux qui ont le malheur de se trouver en contrebas. José, en bon cuistot péruvien, va clôturer un dernier débat — gastronomique en l’occurrence — entre les deux nations ennemies : «» Il doit justement retrouver la sienne dans moins d’une heure. Avec le maillotsur les épaules ? «» , lâche José. D'ici dimanche et la finale programmé face au Brésil (21h), José aura largement le temps de laver sa chemise. Et tant pis s'il reste une ou deux tâches de gambas sauce vanille.