« Pas question d’échanger le coq pour l’aigle »

Être un expatrié à Munich un soir de France-Allemagne à l'Allianz Arena est définitivement une parenthèse singulière. Alors pendant que 2500 supporters français encourageaient les Bleus au stade, 200 autres renouaient avec l'art de vivre à l'allemande sur une pelouse du centre-ville. Mais une question demeure, peut-on changer d'équipe nationale ?

« On a retrouvé le vrai Munich »

Meister de la télécommande

Par Florent Caffery avec Mathieu Rollinger, à Munich

Tous propos recueillis par FC et MR

Photos : Manon Cruz.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le monde du travail, quand on parle deen Allemagne, c’est ce truc, expose Yannick, tout en gardant les yeux sur l'écran géant déployé sous un parasol Lavazza et les mains sur sa. Alors quand le Français de 39 piges a vu Mats Hummels saborder lapour tromper Neuer ce mardi soir, il y a eu un bug dans la matrice. D’un coup, le salarié dans l’industrie ferroviaire a rebasculé dans leà la française, avec un socle à la. Derrière lui, 200 autres tricolores de Munich pouvaient déployer leurs cordes vocales et réveiller un peu plus les voisins du K6 Café, un établissement attenant à une école d'architecture non loin des fontaines de la Karlplatz. Parce que lorsque l’on vit dans la capitale bavaroise et que les Bleus viennent y défier la clique de Jogi Löw, ce ne peut être un soir comme un autre., reprend Yannick, expatrié depuis deux ans.Mais attention,, image Christophe, employé dans une annexe munichoise d’une boîte française.C’est que la communauté française, la troisième après celle d’ex-Yougoslavie et celle italienne, compte entre 15 000 et 20 000 ressortissants et s’est fondue dans le moule munichois., tente d’analyser William, Lyonnais d'origine, en poste chez Amazon depuis cinq ans.Au point de voir Clément jurer se balader avec le drapeau breton sur les épaules quotidiennement ou presque., se marre le jeune homme. Avec ses potes, il estime que laest soutenue dans un degré moindre que dans l’Hexagone., embraye Andreas, l’un des rares Allemands à s'être infiltrés dans ce rectangle de verdure.L’issue de mardi soir ne lui a pas donné tort.Pour les Français de Munich, l’occasion était surtout de renouer avec des souvenirs pas si lointains.(littéralement des jardins à bière, NDLR), se remémore Elsa, une Parisienne qui ne regrette de la capitale française que les nuits.Au milieu des effluves de saucisses et de steaks cuisant sur le barbecue, Yannick a célébré comme il se doit son, savoure le Champenois. De son côté, William se trouve bien malin d’avoir parié avec son collègue allemand sur une victoire des Bleus.Prostré dans son transat, Robin ne sait pas trop ce qu'il fout là. Cet Allemand avait en tête de se poser dans un Biergarten avec ses compatriotes., souffle-t-il.Au fil du match, Robin remontera progressivement la fermeture-éclair de son pull, couvrant son maillot de l'Allemagne à mesure que les affaires se gâtent sur le terrain. Avec ses amies, ils ne feront pas de vieux os une fois la défaite actée.Mais tous ces Français qui bouffent de l'Allemagne nuit et jour n'auraient même pas un soupçon de passion pour leur pays germain ? Avec sa casquette vissée sur la tête et sa tchatche, Fred pose l'équation :Tout aurait pu capoter à la demi-heure de jeu car le projecteur a eu un coup de pompe. L’instant de flottement aura duré quelques secondes, et ce n’est même pas un expatrié qui a réalisé le geste de la soirée., rejoue Clément, en visite chez des potes à Munich. La foule retient son souffle, et le Lyonnais remet la main sur la télécommande.Un véritable éclair de lucidité au milieu des pintes., lance le crâneur, avant de s’extasier avec les autres devant les caméras de BFM TV au coup de sifflet final., conclut Yannick en avalant une ultime gorgée de bière bavaroise. Le concept a fonctionné.