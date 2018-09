On a suivi Liverpool-PSG sur Internet

Étant donné que regarder la Ligue des champions en 2018 est quasi-mission impossible en France – et que l'on voulait rester dans la légalité –, c'est tout naturellement sur Internet que l'on a suivi l'entrée en lice du PSG à Anfield.

4

arretez de raler pour rmc sport, ya que le resultat et les stats qui comptent et c’est disponible gratuitement sur flashscore, matchendirect, sofascore etc — (@BilelAffelay) 18 septembre 2018

Bernat titulaire...( vzy on verra, mais Bernat contre Salah j’suis pas serein vraiment) pic.twitter.com/wKD8LCThye — XCII (@mousss92) 18 septembre 2018

Mon compte RMC Sport ne fonctionne pas... Je suis comme ça devant mon PC.#LIVPSG pic.twitter.com/CgQK2KQ2uv — PMU Paris sportifs (@PMU_Sportif) 18 septembre 2018

ET L'OUVERTURE DU SCORE DE KYLIAN MBAPPÉ ! QUELLE FRAPPE ! #LIVPSG(De toute façon personne peut voir le match, autant inventer) — Winamax Sport (@WinamaxSport) 18 septembre 2018

On se fait monter en l'air #LIVPSG — Вундеркинд (@arnaudrichy) 18 septembre 2018

Lorsque l'app @RMCsport mouline sur smartphone et tablette, appuyez sur le bouton TV en bas de l'écran. Connexion WiFi recommandée.#ldc #LIVPSG pic.twitter.com/KQgBeJWzeo — SFR (@SFR) 18 septembre 2018

L'appli qui est inutile,problèmes de son,la réalisation catastrophique (4 ralentis alors que je jeu à repris ) et le tout pour 20 balles par mois bref félicitations à RMC sport pour ce sans fautes — BF putain d'G (@JesaisP45489749) 18 septembre 2018

Je vais être obligé de le regarder à la TV pic.twitter.com/MaP30XK90s — Laurent Paganelli (@LaurentPaganel1) 18 septembre 2018

des grands maillots Jordan pr même pas sauter sur les centres — hugo (@hugoguillemet) 18 septembre 2018

Joyeux anniversaire @ThomMills !Comme cadeau je t'offre ton but à Anfield Mardi, et de manière acrobatique! La presse titrera "Air Meunier" le lendemain en référence à la première apparition du maillot #AirJordan Voilà. Pétanque Jeudi ? — Super Cazarre (@SuperCazarre) 12 septembre 2018

Bon. Quand on peut regarder directement le match en direct depuis Twitter c’est encore mieux #RMCSport #LIVPSG https://t.co/rinmGFlz3c — Clovis (@Sivolc) 18 septembre 2018

Certains de nos abonnés rencontrent des difficultés de fonctionnement avec l’application RMC Sport. Toutes les équipes techniques sont mobilisées. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. — RMC Sport (@RMCsport) 18 septembre 2018

c'est quoi ce décalage de merde j'ai un match ya Steven Gerrard sur le terrain — Axel (@Axel_OM_) 18 septembre 2018

Aucun problème avec RMC Sport de mon côté. Très fluide, image de qualité. pic.twitter.com/H2Aj6UYqH2 — Mr. Kaiz (@MrKaiz) 18 septembre 2018

Bon on est d’accord que Marqui en 6 c’est non... autant jouer à 3 derrière dans ce cas. — Ricardo Faty (@rickyfaty) 18 septembre 2018

C’est la merde de fou là pic.twitter.com/vGZWSxyDvQ — Memphis (@Mehdi_IF) 18 septembre 2018

« That kid Mbappé, big goals in big games » commentateur anglais under the charm... — Grégoire Margotton (@gregmargotton) 18 septembre 2018

J’ai envie de rendre mon abonnement RMC sport la putain — Tchibili Tabala (@St_Raphael9) 18 septembre 2018

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que la pression commence à monter chez les premiers férus de « .html » , le service après-vente de SFR garantit que «» . Surtout que, comme le rappel, pour les vrais fans de ballon rond, l'essentiel est ailleurs.Les compos sont tombées, pas vraiment de quoi dissiper la peur chez les téléspectateurs fans du PSG . En effet, Juan Bernat est bien titulaire dans le couloir gauche face à Mohamed Salah . Peur sur la ville.À quinze minutes du coup d'envoi, l'impatience a clairement laissé place à la rancœur et à la violence verbale. La cause ? Des serveurs qui plantent, un site pas accessible et des milliers de déçus. Qu’il paraît loin, le temps où Thierry Gilardi nous berçait en direct du stade Gerland sur TF1.Cinq minutes de jeu sont déjà affichées au compteur, le match est désormais bien lancé. Les téléspectateurs de l'offre digitale de RMC se tapent des freezes couplés à une image digne d'un mauvais lien streaming de, mais qu'ils se rassurent, les onze parisiens sont bien sur la pelouse d'Anfield Road. Le pire, c’est que certains étaient visiblement une heure en avance. Liverpool campe à fond dans la surface parisienne, Paris subit comme jamais et la qualité HD est de retour. Visiblement, certains se font un peu dessus.Première occase parisienne via un tir du gauche de Neymar . Et quand ce n'est pas la qualité du stream’ qui est mise en cause, c'est la réalisation qui prend tarif (il ne faut pas le dire, mais ce n’était pas de la faute de RMC Sports cette fois).Pendant ce temps-là, Paganelli nous sort LA grosse blague de la soirée qui passe totalement inaperçue. On t’aime quand même pas mal, Paga’.Anfield explose lorsque Sturridge saute plus haut que la charnière parisienne pour catapulter le cuir au fond des filets. Dur d’être battu au saut, surtout quand tu as un sponsor d’une légende du basket comme sponsor maillot. Bon, en vrai, on avait reçu l'alerte du but 46 secondes avant.Comme si ça ne suffisait pas, Bernat fait une faute débile sur Wijnaldum et concède un penalty vraiment évitable. Une sentence transformée par Milner. «» , balance le commentateur de RMC Sport. Ça doit faire mal.De la lumière ! Meunier réduit le score pour le PSG d’une belle volée du gauche à quelques minutes de la pause. Un cadeau du ciel pour l’international belge, qui a visiblement fait semblant d’être heureux puisqu'il avait d’ores et déjà été prévenu à l’avance. Un vraide cadeaux d’anniversaire, c’est nul.Sur Twitter, plus de 12 000 personnes regardent le match en streaming partagé par un twittos influent. Elle est là, l’entraide entre les «» , le serrage de coudes entre ces prolétaires qui ne prennent même pas la peine de traverser la rue pour trouver du taff !Devant l’ampleur du fiasco, et les plaintes plus nombreuses qu’après une fermeture des berges à Paris, RMC et SFR décident de publier un tweet d’excuse. C’est bien gentil, mais ça ne rencontre pas un franc succès.Si le match n’a pas encore repris à Anfield (enfin, chez nous c’est le cas), d’autres ont visiblement la chance d’assister à la rencontre.RMC Sport a visiblement résolu le problème chez certains de ses abonnés. De là à parler de prouesse, il n’y a qu’un pas.Heureusement pour ce beau sport qu’est le football, certains ne s’arrêtent pas aux problèmes techniques et préfèrent s’intéresser au jeu. Comme Ricardo Faty , par exemple.Le CM de RMC Sport craque et commence à se prendre pour un autre sur le réseau en bloquant tout le monde. Dialogue social en bois.Un cri de joie provenant de l'immeuble en face nous fait penser qu'il s'est passé quelque chose. Pourtant, sur l'écran, toujours 2-1 pour Liverpool . À moins que... Ah, bah voilà, avec une bonne minute de retard, Mbappé climatise Anfield après un superbe travail de Neymar . On va être obligé de poser des doubles vitrages pour les prochaines fois.Comme d’hab en Ligue des champions, Paris craque dans le temps additionnel sur un tir de Roberto Firmino . Les Parisiens rentrent à la maison en pleurs, comme tous les téléspectateurs du soir.Bilan de la soirée, surtout quand t’es supporter parisien.