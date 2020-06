Levallois au cœur

Certaines équipes ne disparaissent jamais vraiment. Parmi elles, celle du club de Levallois, montée en CFA en 2005-2006. Si les chemins des coéquipiers se sont séparés, les liens ne se sont jamais rompus. Au point que le récent confinement a fait germer l’idée d’un nouveau projet : venir en aide aux plus démunis en faisant dons de denrées alimentaires. Des courses, un point de rendez-vous et une livraison. À l’image de l’équipe, le mode opératoire des maraudes est spontané, humble et efficace. Après tout, l’objectif est simple : se rendre utile et retrouver le terrain.

« Créer un élan de solidarité »

Un collectif toujours bien huilé

« On s’en fout de la reconnaissance »

Par Quentin Coldefy, Chad Akoum et Romain Lamigeon, à La Courneuve

Tous propos recueillis par QC, CA et RL.

Des paquets de pâtes, des conserves de légumes, de la farine, du sucre, des briques de lait, des bouteilles d’eau, et une quarantaine de sacs qui jonchent le sol. À 19h30 ce 10 juin, le parking du Lidl d’Aubervilliers, point de rendez-vous du soir, est déjà bien investi. Sur place, onze bonhommes s'affairent à se répartir des produits. En deux temps et trois mouvements, les denrées alimentaires s'empilent.raille l'un d'eux., présente Cédric Rogin, aujourd’hui entraîneur des féminines de l’ES Seizième. Depuis quelques semaines, ces anciens coéquipiers de la promotion 2005-2007 de Levallois se retrouvent régulièrement pour livrer des denrées dans des structures franciliennes venant en aide à des personnes dans le besoin. La destination du jour ?, annonce Salim Sadi, l’organisateur de cette nouvelle maraude.L'initiative est née d'un constat simple :, poursuit Salim., soupire Malik Oubala en agitant nerveusement sa casquette.Interpellés par cet amas de sacs de plus en plus garnis occupant déjà plusieurs places du parking, les passants observent du coin de l'œil, et parfois s’arrêtent. Dans un flot de blagues de potes contents de se retrouver, une jeune femme trouve l’occasion de demander si elle peut contribuer. Le groupe étonne et suscite l’adhésion silencieuse et souriante de tous ceux qui le croisent.Le projet voit le jour pendant le confinement sur une conversation WhatsApp qui regroupe la vingtaine d’anciens joueurs. L’objectif ?, explique Kaou Diallo, désormais éducateur au PSG.La collecte de nourriture, financée donc de leur poche, n’est pas la première piste., rappelle James Kamen, tout en remplissant rapidement les sacs à sa disposition.Preuve de la solidité de ce collectif, même à des milliers de kilomètres de là, Walid Mesloub, toujours en activité à Umm Salal au Qatar, n’hésite pas à lui aussi mettre la main au portefeuille pour soutenir ses anciens coéquipiers., ambitionne Kaou. Sans attendre que d’autres initiatives germent, Salim a déjà lancé un autre groupe sur Drancy., raconte-t-il.Les allers-retours s’enchaînent entre les sacs et les différents tas de produits. Entre-temps, les ex-coéquipiers ne peuvent s'empêcher de s'envoyer quelques vannes, tous heureux de se revoir.lance Salim à ses amis. Chaque sac est vérifié pour s’assurer qu’il contienne suffisamment de nourriture.On veut que personne ne se sente lésé. Le désordre règne en apparence, les conversations s’entrechoquent, et pourtant, le groupe fonctionne parfaitement. Sous leur apparence bricolée, les maraudes respectent toujours la même organisation. Les lieux de rendez-vous, ainsi que les points de livraison, sont décidés en amont par l’organisateur de chaque action., résume Cédric. Une fois sur place, les coffres sont vidés et le circuit de passes entre tous les coéquipiers démarre. Très rapidement, tout termine au fond des filets avant d’être de nouveau chargé dans un véhicule. Direction le point de livraison.Soucieux d’agir de façon uniforme sur le territoire parisien, l’équipe fait en sorte de varier les communes ciblées. Sur ce principe, libre à chacun d’identifier une structure et de prendre contact, à l’image de ce qu’a fait Salim pour la maraude du jour.Comme sur le terrain, il faut savoir saisir les occasions., raconte Kaou. Les actions sont aussi facilitées par les structures ou les bénéficiaires., continue Kaou.Direction La Courneuve, dans un foyer exigu. Le chemin d'entrée est si étroit qu'il oblige les résidents à rentrer en file indienne. Des adolescents patientent déjà au pied de leurs chambres, alignées au rez-de-chaussée alors que les sacs de denrées sont centralisés dans la petite cour centrale. L'ensemble des résidents, gênés de voir tant d’inconnus s'amasser devant leurs portes, sont néanmoins ravis de voir toute cette nourriture., se félicite Cédric. Seule ombre au tableau : des petites tensions qui ont terni la première collecte, en Seine-Saint-Denis., regrette Salim. Les regards émerveillés des enfants suffisent pour combler le groupe. Cédric, lui, a convié son fils de huit ans à se joindre aux opérations., témoigne-t-il. Inculquer ces valeurs est donc aussi un leitmotiv de la bande., ponctue Salim d’un ton grave.Une fois les sacs distribués, Moussaoui Fatah, le gérant de l’hôtel, s’empresse de remercier chaleureusement les livreurs solidaires., explique-t-il.Un coup de pouce forcément béni aux yeux de cet homme, qui côtoie au quotidien ces familles et leurs difficultés.Nées pendant le confinement, ces initiatives vont forcément se raréfier maintenant que tous doivent doucement retourner à leurs activités professionnelles. Si trouver une date devient tâche ardue, l’organisation de ces maraudes leur reste toujours dans un coin de la tête. Essayer de le faire au moins une fois par mois est l’objectif désormais fixé, d'après Cédric.Avec ces quelques efforts, les anciens de Levallois prouvent surtout que n'importe quel groupe d’amis peut prendre un peu de temps et se mobiliser pour la bonne cause., rigole Cédric. La bande n’a pas encore forcément acquis tous les codes, mais une chose est sûre, le cœur y est.