Pendant que Calais entre dans la légende de la Coupe de France en battant Bordeaux en demi-finales de la Coupe de France 2000, Yves déguste son quart d’heure de gloire au bistro. Devant les caméras de France 3, il jure avoir perdu sa femme au stade et espère la retrouver. Deux décennies plus tard, le retraité compile deux millions de vues sur les réseaux. Retour, avec le principal intéressé d’un scénario à la Very Bad Trip, sur une épopée où il s’est aussi mis à nu sur un terrain et a envoyé sa Peugeot 309 à la casse après la finale. Mais une question demeure, a-t-il retrouvé sa femme ?

Avoir le foie et la foi

« C’était plein à craquer. Nous devions faire masse pour supporter notre club. Même les mamies qui n’en avaient rien à faire du foot étaient emballées. »

« On se serait cru à la Libération. Mais au lieu des blindés avec les Américains, nos héros étaient nos joueurs. »

Pékin Express sauce calaisienne

« Quand je leur dis que j’ai perdu ma femme, je ne fais pas gaffe, c’est pour blaguer. Je me doutais bien qu’elle était rentrée à la maison. Enfin, je l’espérais. »

« Tout le monde sautait sur la voiture, j’étais balloté dans tous les sens, les gens s’accrochaient aux galeries. J’ai dû ramener la voiture à la casse, mais on s’en fichait, on vivait un truc extraordinaire. »

Fangio le streaker

Sur le parking de Bollaert, Yves Levis est bouillant ce 12 avril 2000. Quelques minutes plus tôt, le Calais RUFC a provoqué une énième déflagration. Le champion de France bordelais est envoyé au tapis , le club de quatrième division file au Stade de France, en finale de la coupe. C’est l’ivresse collective et l’ivresse tout court., rejoue 21 ans plus tard Yves, clope au bec après s’être servi un petit jaune bien frais.La probabilité de s’être gouré est à son maximum.Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’une dizaine d’heures plus tard, il se retrouvera devant les caméras de France 3 à raconter qu’il a perdu sa femme aprèset que deux décennies plus tard, il entrera au Panthéon des légendes du supportérisme avec deux millions de vues sur les réseaux sociaux.Lointain cousin d’Alan dans, la barbe touffue en moins, Yves a lâché les chiens en ce soir de printemps. Son théâtre des possibles est loin du Strip le plus connu du Nevada et plutôt à la croisée de Lens, l’autoroute A26 et Calais. Mais avant le mal de crâne douloureux du lendemain matin, mieux vaut reprendre l’intrigue par là où elle a débuté., cadre le Calaisien. Pour décor, le café de Dunkerque, à deux foulées de Julien-Denis, l’antre du CRUFC.Pas le plus dégourdi sur un terrain –-, Yves est au climax de ses émotions.La ville bouillonne, 500 bus s’apprêtent à quitter la cité des Six Bourgeois pour le bassin minier.Le foie, lui, est bien amarré :(Rires.)Avec sa femme Annie, elle aussi de la partie, Yves rallie Lens. Dans la tribune Marek, c’est le feu, les hommes de Ladislas Lozano font sauter les coutures bordelaises en prolongation.La suite ? Ce mauvais choix de bus donc, et le père de famille (il a trois enfants) qui laisse sa femme en plan.(Rires.)(à une quarantaine de kilomètres de Calais, NDLR).Yves est bloqué à deux heures du mat’, à 40 bornes de chez lui, sans nouvelles d’Annie, mais il en faut plus pour le remuer.Il finit par débouler rue Royale, à Calais Nord,Le puzzle se reconstitue, Yves savoure, mais décide, à l’aube, de la jouer professionnel. Il file à sa formation d’électricien, à l’autre bout de Calais."J’te laisse une journée de repos, c’est bon."(Rires.)Annie, justement, est dans le canapé quand elle voit Yves au journal télévisé.Le couple, marié depuis 45 ans, qui s’envoie encore quelques pralines sur fond de, finira par se retrouver à la mi-journée de ce lendemain de demi-finales. Frais comme un gardon,, reprend de volée Annie, qui sent bien que son mari en avait sous la semelle durant cette épopée calaisienne.Comme durant les premiers tours où Yves décide de les poser sur la table pour amuser la galerie :Yves se désape, s’octroie uneavant. Relâché sans poursuites, le Calaisien goûte à nouveau à la folie juste après la finale perdue face à Nantes. Sa Peugeot 309 en porte encore les stigmates.Retiré dans la campagne calaisienne dans son mobile-home, au milieu de la nature et loin d’Internet, Yves, 64 balais, s’appuie sur ses petits-enfants pour replonger dans ces images du passé."Grand-père, on revoit sur les réseaux le moment où tu as perdu grand-mère."Restent les souvenirs,. Au moins celle-là, il ne l’a jamais perdue.