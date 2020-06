On a retrouvé l'homme qui veut ériger une statue à Toby Alderweireld

En Belgique aussi, la colonisation refait brusquement surface dans un mouvement prêt à tout renverser, notamment les statues d'anciens colonialistes. À Ekeren, ville où a grandi Toby Alderweireld, celle du roi Léopold II a été déboulonnée de son piédestal. Une aubaine pour Maarten Bastiaensen, habitant du coin, qui a lancé une pétition pour remplacer le monarque déchu par le défenseur des Diables rouges. Et la blague a été prise très au sérieux...

Propos recueillis par Quentin Coldefy

En Belgique, il y a régulièrement des débats sur les statues de Léopold II. Et j'ai appris que la statue à Ekeren avait été déboulonnée. Comme c’est une toute petite ville, je me suis demandé qui est-ce qu’on pourrait mettre à la place. J'ai fait la blague Toby Alderweireld sur Twitter et un ami m’a dit de lancer une pétition.Toute bonne blague cache toujours quelque chose. Je pense qu’il est important qu’en tant que société, on s’interroge sur qui est-ce qu’on met sur nos piédestaux. Personnellement, je ne pense pas qu’il soit encore possible d’avoir des statues de Léopold II dans nos rues.Je crois que contrairement à Léopold, Toby n’a jamais tué qui que ce soit. Excepté quelques attaquants. C’est un gentleman. Et je suis sûr que dans 100 ans, Toby sera toujours un super gars aux yeux de tous. Il est bien meilleur homme que Léopold.Mince, c’est vrai ça ! Effectivement, il faudrait que Toby continue de jouer au foot aussi longtemps que Léopold II a été roi.Toby détruit les attaques, mais c’est aussi un excellent passeur. Il donne des passes décisives, et ses passes longues sont réputées ! Je pense qu’on peut aussi le considérer comme un bâtisseur.C'est certain ! Toby serait un roi qui se concentrerait beaucoup sur Anvers et s’occuperait très bien de la cathédrale. Mais il laisserait de côté le reste du pays. Peut-être qu’il faudrait partager le trône, avec Jan Vertonghen, ce serait cool. Mais les deux sont flamands, donc il faudrait plutôt un duo Toby-Eden Hazard. Tout le pays serait satisfait.Je pense vraiment que c'est un bon gars, très accessible. Après la Coupe du monde 2018, il a été nommé citoyen d’honneur d'Ekeren. Pour la cérémonie, il y avait des milliers de gens dans le parc et il a signé des autographes pendant des heures.Je crois que je suis en train de perdre le contrôle ! Je me suis retrouvé à la radio avec le maire de la ville, clairement ce n’était pas prévu.Sur Facebook, la pétition a engendré beaucoup de réactions, notamment de gens du genre à laisser des commentaires stupides sur les articles partagés par les médias. Du style :(Rires.)La plupart ont pris la blague très au sérieux et n’ont pas vu l’ironie dans le texte qui accompagne la pétition. Ça a lancé des débats improbables. Les gens se sont mis à parler deavec des personnes qui ne comprennent pas le mouvement et qui se sont mis à défendre Léopold II et les statues. Les gars, c’était juste une blague !Oui, on a fait la moitié du chemin ! Mais le maire a tenu un discours très politicien :C’est dommage ! En partant de ce principe, on ne fait plus rien.Bonne question. En repensant à la cérémonie dans le parc, je me dis que, même pour lui, c’était un moment très particulier. Les footballeurs font beaucoup de bonnes choses et contribuent au bonheur des gens. Je pense qu’ils sont plutôt bien reconnus. Bien sûr, hormis près des stades, on ne voit pas beaucoup de statues de footballeurs. Le foot est très important pour beaucoup de personnes, mais elles oublient qu’il y en a aussi un très grand nombre qui s’en tapent complètement.Ce serait génial ! Bon, c’est impossible. Je pense que si on avait gagné la Coupe du monde il y aurait moins de débats. D’ailleurs, Toby a failli marquer en demi-finales ! S’il avait égalisé, on aurait déjà une statue de lui. Merci Hugo Lloris...Ce ne sont « que » des gens doués pour un sport et on exige qu’ils soient des citoyens modèles. À chaque fois qu’il y a un joueur arrêté au volant après avoir bu, ça devient un scandale. Mais en Belgique, conduire bourré, c’est un sport national ! Et puis c’est hypocrite de demander à un footballeur parfois plein de tatouages et à la coiffure improbable d’être un modèle, alors que la plupart des gens ne voudraient pas que leur enfant fasse la même chose. On doit se mettre en tête que les footballeurs doivent vivre avec la pression constante de ne jamais décevoir. Moi, quand je vais au boulot et que je fais une connerie, mon chef me dit juste :C’est tout. Eux, à la moindre erreur, ils se prennent un. Il faut vraiment être très solide pour traverser ça. Un footballeur n’est pas un robot, il a le droit à l’erreur.Imaginons que l’été prochain, il marque contre son camp en finale de l’Euro. Vu comme les gens prennent le foot au sérieux, je pense qu’il serait totalement possible que la statue soit vandalisée. Certains supporters doivent apprendre à remettre les choses en perspective.Déjà, avec le maillot belge. Au départ, je l’imaginais debout. Avec le bras et le tatouage de la cathédrale bien visibles, sa coiffure parfaite et le ballon sous son autre bras. Mais je me dis que ce serait aussi pas mal si on avait une statue en action, en train de tacler.La seule chose que j’adorerais serait de pouvoir rencontrer Toby et lui dire que je suis celui qui a lancé la pétition. On deviendrait potes et on sortirait boire des coups ensemble. Ce serait génial. Je ne peux pas m’empêcher d’imaginer les joueurs se chambrer dans les vestiaires à partir d’une de mes blagues. J’avoue que j’en suis un peu fier. Pour la statue, en tant que citoyen, je pense surtout qu’il serait préférable que ça lance un débat sur qui mettre dans nos rues. Si je pense de manière égoïste, je préférerais une statue de Toby. Ce serait l’aboutissement parfait de la blague.