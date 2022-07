Thoufeer, l’Indien bleu

Thoufeer Kaitha Valappil a mis 20 ans pour assister à un match de l’équipe de France. C’était en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie. Forcément, quand on habite l’État de Kérala, sur la côte sud-ouest de l’Inde, la passion tricolore se vit essentiellement par procuration. En revanche, l’amour que porte ce jeune trentenaire aux Bleus est, lui, bien sincère. Aux Bleus et aux Bleues d’ailleurs, sinon il n’aurait pas parcouru 8000 kilomètres pour les voir jouer à Rotherham, dans la banlieue de Sheffield. Mais d’où lui vient cette passion un peu folle ? On lui a posé la question.

Mondial-maison de substitution

« On a commencé à supporter les Bleus parce que chez nous, on n’avait pas d’équipe à proprement parler. L’Inde, sportivement, elle n’existait pas. »

Filles-garçons, une seule passion

« Je trouve Corinne Diacre super ! Comment ça se fait qu’elle est critiquée ? En tout cas sur ce tournoi, je ne comprends pas, elle fait parfaitement jouer ses joueuses. »

Par Julien Duez, à Rotherham

Photos : JD et DR.

Il arrive sur le parvis du New York Stadium avec un mélange d'essoufflement et de soulagement, une heure pile avant le coup d’envoi du match France-Islande. Le matin même, Thoufeer Kaitha Valappil s’est réveillé avec une petite fièvre et quelques frissons. Rien à voir avec la partie à laquelle il s’apprêtait à assister. Plutôt avec la vague de chaleur qui a frappé l’Angleterre en ce début de semaine., s’exclame le jeune homme, pas encore au bout de ses peines. Vers midi, son état de santé se stabilise, et il décide de se rendre à Rotherham depuis Birmingham, à deux heures de route, où il est hébergé gratuitement par des cousins le temps du tournoi., poursuit-il.On comprend donc le soulagement qui l’habite : Thoufeer s’est quand même tapé 8000 kilomètres et a dépensé 2500 euros pour assister aux rencontres des Bleues lors de cet Euro 2022. Il aurait quand même été dommage que ce soit le mercure qui vienne gâcher son périple.L’histoire d’amour de « Thoufy » avec les Bleus commence en 1998, dans sa ville natale de Kozhikode, une « petite » bourgade de 600 000 habitants située dans l’État de Kérala, sur la côte de Malabar. Là-bas, le football est loin de tenir la dragée haute dans le cœur des locaux, mais ceux-ci n’échappent pas pour autant à la diffusion du Mondial français.Si Thoufeer dit spontanémentpour parler de l’équipe de France, c’est parce que l’engouement provoqué par la première étoile n’a pas terminé en feu de paille., se souvient l’intéressé.Tellement réel qu’après quatre ans à vivoter sans structure officielle, cet amour se matérialise en 2014 avec la création d’un fan-club, le French Fans Kerala, en référence au berceau de la passion indienne pour les Tricolores. Depuis, le groupe n’a cessé de grandir et compte désormais 2500 membres cartés dans tout le pays, ce qui a poussé l’association à se rebaptiser French Football Fans Club India, en plus de 18 000 suiveurs sur les réseaux sociaux., explique Thoufeer, réélu président du groupe la veille du match France-Islande.À force de vivre sa passion à distance, Thoufeer a eu envie de franchir le pas et de voir ses héros en vrai. Première tentative : Coupe du monde 2014. Raté, le Brésil lui refuse son visa. Rebelote quatre ans plus tard en Russie. C’est fois-ci, c’est gagné, mais jusqu’aux quarts de finale seulement, là encore pour une histoire de visa., rejoue Thoufeer.Concrètement, le jeune homme, qui travaille alors comme personnel au sol pour la compagnie aérienne Jet Airways, doit emprunter 2500 euros à la banque, auxquels il en ajoute 1000 de sa poche pour réaliser son rêve.Après avoir été accueilli en héros à son retour (peut-être aussi parce que les Bleus sont allés chercher leur deuxième étoile), Thoufeer ajoute une corde à son arc en se mettant à suivre l’équipe de France féminine.Contaminé par le virus des déplacements et désormais plus à l'aise financièrement depuis qu'il bosse pour une boîte de RH basée à Dubaï, Thoufeer n'a donc pas hésité une seconde à se rendre en Angleterre.À l'Euro, ses chouchoutes personnelles se nomment Delphine Cascarino, Sakina Karchaoui et Marie-Antoinette Katoto, dont il déplore la blessure aux croisés, tout en restant convaincu que. Et le supporter de souligner l’importance de Corinne Diacre dans cette mission à accomplir :Reste à voir si les 8000 kilomètres parcourus serviront de porte-bonheur aux Bleues pour la suite de leur tournoi. Thoufeer a en tout cas prévu de rester jusqu'à la finale. La suite de son programme personnel est déjà connue :Celui dont le niveau de français se limite aux salutations de base,, a quand même réussi à apprendre les paroles de. Et même s'il n'est pas sûr de savoir la chanter correctement, une chose est sûre : il y met tout son cœur.