On a rencontré le seul homme sur Terre qui ne regarde pas Koh Lanta

Il a choisi de vivre coupé d’une partie de la France, en marge de la société et seul contre tous. SO FOOT a rencontré un homme – qui tient à rester anonyme pour des raisons de sécurité évidentes – qui est à ce jour la seule personne dans notre pays à ne pas regarder Koh Lanta chaque vendredi soir. On vous prévient : son témoignage, qu’on vous livre in extenso, est terrible et raconte la solitude qui nous guette tous dans le monde d'aujourd'hui.



Ceci est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite.

« Ça s’est passé le 16 mai 2020. Un samedi soir. Le premier samedi soir post-confinement, pour situer. Je suis invité chez des potes qui ont un petit extérieur, bien aménagé, sympa comme tout. Au programme, apéro et barbec’ dans la foulée. Forcément, après près de deux mois enfermés chacun chez nous, deux mois à se capter en Zoom ou autre, on allait avoir des choses à se dire... Disons que j’ai vite déchanté. À peine la première bière descendue et quelques chips avalées, LE sujet est arrivé sur la table. Pour ne plus en repartir. On a parlé de.... Enfin,... Et vas-y que ça disserte sur les exploits de Claude, sur les salopettes de Moussa, sur les stratégies de Régis ou d’Alexandra, les caractères des uns et des autres. Et vas-y que ça imite la façon de parler d’un certain Rico La Défonce. Et vas-y que ça se demande si Sam est un homme ou un X-Men. Et vas-y que ça te raconte que machin a trouvé un tuto pour faire du feu avec le cordon de son Speedo et des pinces de crabes et que bidule s’est mis à cuisiner le manioc sous toutes ses formes grâce à l’émission. Et vas-y que Denis Brogniart serait le gendre idéal et ferait limite un super ministre de la Culture....J’écoute, je ne dis rien. Parce que, oui, mon truc, ce qui me définit en tant qu’être humain sur cette Terre en 2020, bah c’est que je n’en ai rien à carrer de. J’écoute, donc. Je bous intérieurement, mais je me contiens. Jusqu’à ce qu’ils commencent à remonter le temps et à reparler des anciennes éditions... Là, j’ai craqué. En substance, voilà ce que je leur ai dit :J’ai cassé l’ambiance, comme si j’avais pris leur totem d’immunité à la con et que je l’avais jeté par-dessus le balcon. Mes potes (ou futurs anciens potes ?) se regardaient, un sourcil relevé, l’autre froncé. Puis l’un d’eux a essayé d’établir le contact avec moi :Toute la France peut-être, mais pas moi.Alors, j’ai tout lâché, tout déballé, tout avoué. Je n’en peux plus, donc. Je n’en peux plus de Claude, le nouveau roi des fans deet des jeux de mots pourris., lol, trop drôle, bien joué Raymond Devos !Face à Bigard au second tour, c'est ça que vous voulez, sérieux ? Je ne comprends pas le délire d’une émission qui ne se passe même plus àdepuis plus de quinze ans. Chiotte, ça vous viendrait à l’idée d’appeler une émissionet de la tourner en Sardaigne ? Bah non ! Si je veux regarder des équipes jaunes et rouges faire des jeux dans l’eau ou dans la boue pour gagner à boire ou un trophée moche, je vais au camping. Si je veux voir des gens qui s’engueulent parce qu’ils manquent de PQ ou de Nutella, je regardesur W9. Si je veux voir des épreuves extrêmes et des gens qui lisent des parchemins, je mate. Si je veux voir des gens qui vivent des choses extraordinaires sur une île déserte et qui doivent tout mettre en œuvre pour s’en sortir, je me refais l’intégrale de. Mais ce délire de téléréalité qui serait plus honorable que d’autres parce que les mecs ont faim, font caca dans les nids des tortues locales, se prennent pour des Indiana Jones et des Mike Horn, mais qui pleurent quand ils reçoivent un horrible dessin de leurs marmots, non merci. Bon, puis arrêtez de me vendre le côté stratégique de l’émission : si c’était si fin, subtil et machiavélique que ça, vous ne verriez pas tout arriver gros comme un camion sur votre canapé en train de déboîter un Magnum blanc.Bref, je m’emporte dès que j’en parle. Je n’en veux à personne d’aimer, mais lâchez-moi la grappe avec ça. Tant pis pour vous si vous loupez le super épisode inédit dece soir sur M6, après tout ! En attendant que ça commence, il va être l’heure d’aller demander sur Twitter si je suis le seul mec au monde à s’en battre les couilles de. La semaine dernière, j’avais quand même fait 134 retweets et 689avec ça ! »