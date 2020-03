On a remis l'ancien système de commentaires sur sofoot.com

SF

Bonjour les So Footiennes, les So Footiens,Bon, on va commencer ce week-end par un petit mea culpa.Il y a quelques jours, à la suite d'un souci avec notre système de commentaires, nous avions décidé de passer à un nouveau module pour vous permettre de commenter nos fabuleux articles.Il se trouve que ça n'a pas très bien fonctionné non plus et que vos retours ont été pour le moins véhéments, à base de tacles les deux pieds décollés et de coups de coudes dans le dos de l'arbitre. Comme nous ne sommes pas complètement butés sur notre système de jeu, on va donc remettre aujourd'hui les anciens commentaires, de façon à pouvoir peaufiner un nouveau système de commentaires pour plus tard. Car oui, nous allons devoir prochainement basculer sur un nouveau système quoi qu'il arrive, l'actuel ayant de plus en plus de mal à être stable. Mais la prochaine fois, on fera en sorte que la transition soit douce, agréable et indolore pour vous.D'ailleurs, si vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas à en faire part ici ou sur l'adresse web@sopress.net. Vous pouvez aussi nous allumer pour vous défouler, mais ça nous sera moins utile.Petit hic : les commentaires postés ces deux dernières semaines vont être supprimés.Une dernière fois, sachez qu'on est désolé du désagrément que cela a pu représenter ces dernières semaines.On vous souhaite un bon confinement, respectez les gestes barrières et les distances, prenez des nouvelles de vos proches, restez chez vous, applaudissez le personnel soignant et continuez à lire So Foot.com.