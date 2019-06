On a regardé Tunisie-Angola à la Maison de la Tunisie

Malgré les fortes chaleurs, une centaine de Tunisiens se sont réunis lundi soir à la Maison de la Tunisie (Paris 14e) pour vivre l’entrée en lice de leur sélection nationale dans la CAN 2019 face à l’Angola (1-1). Où il est question de passion et de streaming de mauvaise qualité.

« Les supporters tunisiens sont l'égal des Brésiliens »

En attendant l'élection présidentielle

Par Arthur Stroebele

L’hymne national tunisien,, vient de se lancer dans la Maison de la Tunisie. La caméra défile devant les joueurs au stade de Suez, et les Tunisiens présents ce lundi soir à la cité universitaire de Paris commencent à l’entonner, les yeux rivés sur l’écran géant de la salle commune. Mais l’image se fige et l’écran devient noir : coupure. Len’était finalement pas fiable. Laouiti Mohamed Mehdi, étudiant-résident, se dépêche d’en trouver un autre, pressé par les supporters dans la salle — impatients d’en découdre par procuration avec l’Angola.Une centaine de personnes (pas toutes issues de la cité universitaire) ont donc répondu à l’appel de Safwen Zaguia, président du comité des résidents et organisateur de la soirée. La structure accueille des étudiants tunisiens depuis les années 1950, et se compose aujourd’hui à 70% de jeunes originaires du pays. «» , explique Safwen. Le match se lance timidement, et les approximations offensives des Aigles de Carthage permettent logiquement à Anas, venu de La Défense, de s’attarder sur le faible intérêt porté par les Européens pour la CAN : «Chaque action, voire passe vers l’avant, s’accompagne d’encouragements et de mains levées vers l’écran. Quitte carrément à se lever et à faire de grands gestes, malgré la chaleur, pour réclamer un penalty sur Naïm Sliti. Bingo, Youssef Msakni s’en charge et les supporters tunisiens peuvent enfin entrer dans leur match (1-0, 34). Et même si la Tunisie regagne les vestiaires avec l’avantage au score, il en faut plus pour convaincre Iheb, étudiant originaire de Nabeul, dans l’est du pays. «» , analyse-t-il. Pour autant, les Tunisiens ont-ils les moyens de faire mieux ? «(Rires.)» poursuit Anas. Son ami Mohamed abonde, avec un pointe de chauvinisme : «L’optimisme tunisien est pourtant mis à mal par une deuxième période complètement à côté de la plaque des hommes d’Alain Giresse. Les passes ratées se multiplient et l’ambiance à la Maison de la Tunisie se tend. Un peu comme s’ils l’avaient senti arriver. Et elle arriva. L’égalisation angolaise n’a rien de surprenant (1-1, 73), après l’énorme erreur de main de Ben Mustapha, et conforte Firas dans son analyse de sa sélection nationale : «» , concède le garçon originaire de Sfax. La fin de match n’offrira plus grand-chose pour s’enflammer, si ce n’est des frappes trop centrées de Khazri et Msakni.La déception est grande, à tel point que la salle de diffusion à la maison de la Tunisie se vide à peine le troisième coup de sifflet envoyé par l’arbitre. Laouiti Mohamed Mehdi repart avec l’ordinateur sous le bras, déçu de ce qu’il vient de voir. «» , analyse l’étudiant supporter de l’AS Monastir.La rencontre contre le Mali vendredi après-midi (16h30) aura déjà des airs de finale pour les Tunisiens. Et nul doute que l’ambiance sera un peu plus chaude, parce que «, conclut Iheb.» Et si le foot pouvait faire oublier, le temps de la CAN, les difficultés de la jeunesse tunisienne, notamment sur le marché du travail (plus de 30% de taux de chômage), ça sera une première victoire pour les Aigles de Carthage.