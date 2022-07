On a regardé France-Belgique avec la BBFL à Bruxelles

Qualifiées pour la deuxième fois de leur histoire à un Euro féminin, les Red Flames faisaient office d'outsider face à l'équipe de France ce jeudi. En Belgique, peu s'attendaient à la performance collective aussi aboutie malgré la défaite (2-1). Réunis pour l'occasion, les membres de la ligue féminine amateur BBFL ont suivis la rencontre, avec plus de passion que d'attention. Récit d'une soirée placée sous le signe de l'espoir.

Fun, flexibilité et fair-play

Paris corsés et rivalités bienveillantes

Nicky Evrard et pisse de chat

Par Gabriel Joly, à Bruxelles

Photos : GJ.

Difficile d’imaginer que l’équipe nationale de Belgique s’apprête à disputer un match décisif pour la suite dans son Euro féminin lorsqu’on déambule du quartier Saint-Gilles à la Grand-Place en ce jeudi 14 juillet. Submergée de touristes, Bruxelles reste globalement impassible. Hormis une horde d’irrésistibles réunis à la buvette du Stade Chazal, terrain de jeu du FC Kosova à Schaerbeek dans le nord de la ville. Cette joyeuse bande, c’est une partie des membres de la Belgian Bright Football League, la BBFL. Une ligue de football féminin amateur créée en 2012 pour permettre aux filles qui le veulent de jouer un peu plus détente, sans avoir à prendre une licence au sein de l’Union belge. À la BBFL, l’idée est de créer une équipe avec ses potes et d’être directement intégré dans l’une des quatre divisions du championnat, à Bruxelles comme à Liège.À l’occasion de ce France-Belgique, les cinq formations qui louent le terrain du FC Kosova se sont réunis chez Jimmy, le patron de la buvette, qui reçoit pour chaque rencontre desà l’Euro. Parmi elles, les White Walkers arborent fièrement les couleurs, casquettes blanche et bleue vissées le crâne., expose d’entrée Virginie, la buteuse, bientôt rejointe par sa coéquipière Lovisa.. Justement les vainqueurs de la Ligue de Bruxelles, les Red Coug’s, sont à la table de derrière. Mais pas d’animosité entre les deux équipes. À la BBFL, c’est relax, tout le monde se connaît et la bonne ambiance est de mise, comme en témoignent gobelets de Jupiler qui s’enchaînent, ramenés six par six sur des palettes en carton., explique Virginie.. De plus en plus de joueuses licenciées en deuxième ou troisième division belge cumulent avec une équipe de BBFL. Virginie jouait aux Irlande Auderghem :. Pauline en sait quelque chose. Cette Française débarquée à Bruxelles avant la pandémie se rappelle de ses débuts dans la ligue.. Le social, c’est justement l’un des maîtres-mots de la BBFL. Grâce à l’initiative, la ligue soutient d’ailleurs un projet humanitaire. Pour chaque joueuse inscrite et chaque but marqué pendant les rencontres, une cagnotte est lancée pour financer l’éducation, le logement et la pratique du sport de jeunes indiennes, souvent menacées par le mariage forcé.Sur les coups de 20h15, alors que les frites et les pains mitraillettes sont de sortie, un projet de jeu à boire se mettre en place chez les White Walkers.. Au vu des pronos défavorables auxqui fusent de partout, la soirée promet de laisser des traces., anticipe Virginie quand l’une de ses coéquipières mise plutôt sur une défaite par huit buts d’écarts. Le pessimisme ne s’arrange pas quand la compo des Belges est annoncée., râle Karim qui arbitre en BBFL.Les bancs étant combles, les retardataires prennent des chaises pour se mettre face aux trois écrans qui diffusent la rencontre., raconte Thomas qui s’occupe du sport à la mairie.Un lien avec l’affiche ? Pas forcément, car contrairement à la concurrence souvent palpable pour les matchs masculins, la rivalité entre les deux nations voisines n’est pas omniprésente ce soir., glisse toutefois Pauline au moment des hymnes. Dans la buvette, la Marseillaise résonne d’ailleurs plus fort que la Brabançonne car beaucoup de joueuses de BBFL sont françaises., justifie Lara alors que l’un de ses potes pas trop branché foot demande pourquoi il n’y a ni fumigènes, ni musique de la Ligue des champions à Rotherham, comme c'est habituellement le cas en BBFL.Dès l’entame de la partie, les premiers frissons se font sentir. Quand Wendie Renard place une tête sur corner, l’assemblée à forte majorité féminine se tend, avant de vite se résigner., entend-on lorsque Kadidiatou Diani ouvre le score après cinq minutes de jeu. Les White Walkers chambrent même Pauline qui n’a pas vraiment célébré le 1-0., rétorque-t-elle. Au moment où Marie-Antoinette Katoto sort sur blessure, certaines reprennent confiance., raille la gardienne en direction des Françaises de l’équipe. Le jeu d’alcool n’a cependant que peu d’effet puisque lessont solides défensivement. Chaque parade de la Belge Nicky Evrard est accueillie comme unet l’explosion de joie intervient sur l’égalisation de Janice Cayman., exhulte Virginie quand la réalisation affiche une stat’ sans appel : onze frappes à une en faveur des Bleues de Diacre. Les espoirs sont toutefois de courte durée puisque la France repasse vite devant.Tandis qu’un gars asperge tout le monde avec un pistolet à eau et qu’un chat urine sur la table des White Walkers, Thomas fait le point à la pause., se marre-t-il.. En seconde période, l’attention de la troupe se dissipe au fil des discussions malgré une solide prestation des Flames. Il faut attendre la fin de match pour que l’ambiance reparte de plus belle. À deux minutes du terme, la défense belge concède un penalty. Côté BBFL, on est beaux joueurs sur les ralentis., reconnaît-on. Mais on s’emporte lorsque l’arbitre sort le rouge contre Amber Tysiak., se plaint Karim qui anticipe déjà le troisième match. Comme contre l’Islande, l’arrêt d’Evrard devant Wendie Renard compense l’affaire. Inattendue, cette défaite par un but d’écart est fêtée comme une victoire de la Belgique. À la table des championnes de Bruxelles, on ose même la comparaison., balance une joueuse des Red Coug’s.Ravis par le résultat du soir, les fans desvont poursuivre la soirée à coup de palettes de six pour l’anniversaire du coach des White Walkers. Car la troisième mi-temps, c’est ça aussi l’esprit BBFL.