On a interrogé Yann, qui vend un terrain de foot sur LeBonCoin

Propos recueillis par Robin Richardot

Depuis la création du club à Saint-Denis-de-Cabanne. On a quarante ans d’histoire, ça fait quarante ans qu’on joue là-dessus. Il a été refait plusieurs fois, mais on a toujours eu un terrain stabilisé en gore. Il a notamment été refait il y a une quinzaine d’années à la suite des intempéries. La petite rivière qui coule juste derrière le terrain a débordé. Cela a créé un énorme torrent sur le terrain qui a été massacré.C’est simple : l’été, pendant les fortes chaleurs, il est sec, très dur, poussiéreux, un peu sableux même, et l’hiver, soit il fait froid et il est gelé, soit il pleut et il est rempli d’eau. Il nous arrive de jouer au milieu des flaques. Parfois, on se demande à quoi ça rime de jouer au football là-dessus, tellement c’est surréaliste.Chez nous, il n’y a pas un seul joueur du club qui n’ait pas les genoux, les coudes ou les fesses abîmés. On a tous des croûtes, des égratignures. Les gardiens encore plus. Pour nous, ces petites blessures sont notre quotidien. Certains sont plus acharnés que d’autres qui ne tacleront jamais parce qu’ils sont plus frileux. Mais oui, certains continuent de jouer un peu à l’ancienne malgré le terrain.C’est vrai, mais cet aspect-là est de moins en moins présent. Il y a dix ou vingt ans, beaucoup de joueurs rigolaient de ce terrain à l’ancienne, sur lequel on jouait dans les années 1970. Mais ces derniers temps, nos adversaires viennent et ils se moquent de nous. Certains nous insultent même ! Ils nous disent que ce n’est pas normal d’avoir un terrain comme ça. Ils n'aiment pas venir chez nous et on se tape la réputation du club avec le terrain de merde. Ça passe de moins en moins, surtout avec les nouvelles générations. On essaye de ne pas y faire attention. On ne veut pas lâcher notre club, donc on joue, on n’a pas trop le choix. Et on essaye de prendre du plaisir au maximum. Mais au bout d’une fois, deux fois, un mois, un an, on en a marre. C’est pour ça que les jeunes du club se motivent pour faire bouger les choses. D’autant plus que le nombre de licenciés est en baisse chaque année et on a besoin de jeunes pour renouveler les effectifs. On s’inquiète pour l’avenir.Dans l’annonce il y a de l’humour, des bêtises exagérées, mais les concours de pétanque sont bien fréquents chez nous. L’été, les associations des concours de pétanque nous demandent l’autorisation pour utiliser notre terrain. Pour eux, c’est le top : il y a de la place et de la lumière pour jouer toute la nuit.Bien sûr. On a eu un blessé très grave une fois. Après un choc, un joueur est retombé violemment sur le terrain et sa tête a cogné le sol. Résultat : fracture du visage. C’est vraiment la blessure qu’on retient de ces dernières années. Après, sur les terrains en herbe, on se blesse aussi ! Mais peut-être que cette blessure aurait pu être évitée, ou être moins grave sur un autre terrain.On est le seul club qui n’a que ce terrain à disposition. Plusieurs clubs ont aussi un stabilisé, mais ont un terrain en herbe à côté pour les matchs. Le village voisin a un superbe complexe avec un terrain stabilisé et deux autres en herbe pour les rencontres du week-end.C’est sûr que quand on va sur des beaux complexes avec des terrains verdoyants, ça nous donne le sourire ! Et surtout ça donne envie.Il y a eu plein de rencontres ces dernières années, mais sans succès. Notre commune affirme ne pas avoir les capacités financières pour le moment de nous construire un nouveau terrain. Lors des intempéries et de la dernière rénovation, il y avait peut-être moyen de le faire, mais ils ont préféré opter pour la même surface. Mettre de l’herbe coûtera peut-être plus cher sur la durée avec l’entretien du terrain, mais de notre côté, on réclame un terrain synthétique qui coûterait plus cher à l’achat, mais qui nécessite moins de besoins sur les dix ans à venir.Je l’ai eue avec deux autres collègues. Mais tout le monde au club est dans le même état d’esprit. On s’est inspirés de ce qu’on avait vu, notamment d’un groupe de supporters de Saint-Étienne qui avait déployé comme tifo une fausse annonce de LeBonCoin dans laquelle ils proposaient à la vente une tribune vide. À la base, c’était juste pour faire une blague. On ne s’attendait pas à avoir tout cet élan médiatique à la suite de notre annonce.Pour le moment, non. On est plus débordé par les demandes des médias. La mairie nous a contactés, on a rendez-vous ce mercredi soir avec eux. On a eu quelques échos comme quoi ils avaient moyennement apprécié l’annonce. On leur a simplement dit qu’on souhaitait s’expliquer sur nos motivations. On espère que ça les encouragera à redoubler d’efforts et à trouver des solutions. On est conscient que c’est un investissement lourd à supporter pour une petite commune, mais on essaye juste de faire bouger les choses. On va lancer une cagnotte aussi. Pourquoi pas, si les gens sont solidaires avec nous...