Rony Player One

Parce que les critiques cinéma n'ont pas le monopole des adjectifs bizarres, des tournures alambiquées et de la masturbation intellectuelle, sofoot.com a décidé de (dé)crypter le clip d'arrivée de Rony Lopes à Monaco.

Nice for speed

Footloose

Rony Lopes Note de la rédaction 2 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Par Valentin Lutz

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Longtemps, le cinéma s'est constitué en force artistique de création, autrement dit, en une proposition dont l'ambition était d'inventer, quitte à se transmuer en passerelle capable de relier deux signes sans lien préexistant. En mettant en lumière dans leur nouvelle réalisation un jeune acteur portugais, Rony Lopes, revenu sur les prairies virginales de ses premiers éclats, les cinéastes niçois se sont éloignés de cette tradition pourtant attachée à l'essence même du septième art.De fait, le film se réduit à une simple et décevante coquille vide, se contracte et se ramasse dans un ersatz, c'est-à-dire, en des termes plus lumineux, dans un substitut figé et hiératique. La référence grossière à un jeu vidéo mondialisé est évidente : elle déborde dans le titre,, mais aussi et surtout, jusque dans le scénario, qui se limite à une banale navigation dans les limbes nébuleuses d'un menu, sorte de portail vers des mondes ouverts, sans jamais parvenir hélas à ouvrir ne serait-ce qu'une porte sur l'inconnu.Cela est d'autant plus regrettable que ces espaces-temps nouveaux tirent précisément leur identité, foncièrement paradoxale, d'une réinvention permanente au gré des sélections et des inflexions de chemin. De fait, l'enjeu primaire dans ce type de circonstances, proprement révolutionnaires car elles ne s'offrent à nous que depuis l'essor insatiable du numérique, réside dans la nécessité de faire advenir entre ces mondes une unité, tant formelle qu'intellectuelle, et de libérer une cohérence qui colore les schémas d'interprétation.C'est ici précisément que s'exerce la scission entre le cinéma-création et le cinéma-ersatz. De fait, le film des cinéastes niçois échoue car il n'est pas porté par ce courant qui avait donné ses lettres de noblesse au cinéma des premières heures, ce cinéma des Dulac et Delluc qui ne se satisfaisait de rien et cherchait l'inédit dans les contrées inexplorées de l'imaginaire. Il échoue car il ne trouve pas un flux, un torrent ou une onde insatiable, et de fait, peine à emporter, à porter le spectateur selon les oscillations de la houle de l'intensité dramatique.À cet égard, frappante est l'apparition de Rony Lopes, dont la danse dégingandée, incommodante et pénible, se heurte à l'incongruité de l'apparition. De fait, l'acteur portugais, que l'on sait pourtant talentueux, sonne alors faux, car le scénario n'est pas parvenu à tisser de liens suffisamment solides pour unir les schémas de lecture. Pourtant, le cinéma portugais était depuis plusieurs années l'un des plus inventifs, auréolé du génie des Manoel De Oliveira, Miguel Gomes et Raoul Ruiz : là encore, quelque chose s'est perdu. Abandon de l'idée, drame sensible.