« Aujourd'hui, tout le monde s'enflamme sur Juninho mais... »

Comme on traînait du côté de Genève, on en a profité pour partir à la rencontre des supporters de l'OL qui avaient fait le déplacement en vue du match amical qu'ils allaient perdre un peu plus tard face à Liverpool, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. L'occasion de prendre la température auprès des fans à propos du nouvel attelage Juninho-Sylvinho à la tête des Gones et de recueillir leurs espérances ou motifs d'inquiétudes...

Traoré est à l'OL mais son talent est resté à l'Ajax...

En cette fin d’après-midi, les températures et le soleil tapent fort sur Genève. Heureusement, Christophe, Virginie et leur fils Adrien ont sur eux des chapeaux qui les protègent d’un risque d’insolation évident. Trois chapeaux similaires. Achetés ensemble ? Non. Ils font partie du petit pack de goodies offert par l’association de l’Olympique Lyonnais en charge du déplacement pour le match amical face à Liverpool au stade du Servette de Genève.explique Christophe, en charge du groupe.À première vue, pourtant, il y a peu de monde et peu d’ambiance. Une petite dizaine de personnes sont présentes sur le rooftop réservé pour l’occasion, et hormis deux ou trois personnes en maillot, il est difficile d’imaginer qu’on est ici à un rendez vous de pré-rencontre contre le champion d’Europe en titre. Seuls quelques bracelets bleus donnent un réel sentiment de groupe. Chacun est posé sur sa petite table et boit ses pintes gratuites incluses dans le package de déplacement. Sur une table, Charly et Jean, écharpes autour du cou, savourent une bière et discutent de l’actualité lyonnaise. Pour Charly, malgré la satisfaction du mercato bien lancé par l’équipe, il manque encore quelques petites choses à changer :Principal cible de son courroux :Ce sont ses proches qui lui ont offert ce déplacement en cadeau. Alors, comme lui souffle son pote Jean, à 159 euros le package sans transport, il faut savoir savourer et mettre de l’eau dans son vin !Quarante minutes avant le départ au stade situé à cinq minutes. La terrasse est maintenant officiellement reconnaissable pour son lot de supporters lyonnais. L’ambiance demeure très douce. Un concours de pronostics du score du match pour gagner un maillot dédicacé par tous les joueurs commence. Au sein des supporters lyonnais, les joueurs citant une victoire des leurs sont très faibles. C’est le cas de Damien, fidèle depuis dix-sept ans, maillot sur le dos et qui a déménagé de la région parisienne à Lyon juste par amour de l’OL. Abonné, fidèle aux déplacements, y compris les amicaux, il apprécie l’ambiance festive et tranquille qui règne dans le bar.Toujours aussi modéré, il regrette la virulence des Bad Gones autour du départ de GenesioQuinze minutes avant le grand départ au stade.demande un groupe à un autre, après avoir quasiment fini leur plateau de grillade. Refus poli. Ça discute toujours beaucoup entre la quarantaine de supporters présents et réchauffés à coups de pintes. Débat sur le depart de Fékir (), la présence d’Aulas () et autres sujets s’enchainent. La confiance en ce nouvel OL devient palpable et on se met à s’aventurer à croire en une victoire des Gones face aux Reds. Un dernier quizz pour faire gagner des petits goodies supplémentaires commence. A la question, une quinquagénaire ose ungentiment moqué par le groupe sympathiquement éméché.L'heure du grand départ. L’équipe part vers le stade par petit groupe, sans oublier de terminer ses précieuses pintes. Plus joviale, festive et bruyante, la troupe croit de plus en plus en un « exploit » de leur équipe. Au-delà du match amical, les vrais priorités reviennent : une qualification en huitième de LDC, un quart de CDF, une demie de CDL, et une place sur le podium, le strict minimum. Après tout,