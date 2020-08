On a assisté au retour de la Coupe de France à Surques-Escoeuilles

Après six mois sans matchs officiels pour les amateurs, la Coupe de France est venue leur porter secours malgré l'épidémie de Covid-19. Ce dimanche, à Surques-Escoeuilles dans le Pas-de-Calais, le football (masqué) a repris du service à l'occasion du premier tour de la plus vieille compétition nationale. Avec une affiche : AS Surques-Escoeuilles contre l'AS Saint-Martin-au-Laërt. Un match de coupe, un vrai, avec quelques bonnes semelles, des escalopes sur le gazon et des sourires pour les locaux à la clef.

142

Sept matchs joués et une montée

Un 3-5-2 à la niçoise

L'indétrônable buvette

Par Florent Caffery, au stade municipal de Surques

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est un stade comme il en existe des milliers à travers l’Hexagone. Ouvert aux quatre vents sur les hauteurs du patelin, la main courante aux plots bétonnés, des pâtures d’éleveurs en guise de voisinage et une départementale, la D215. Seule possibilité de se garer : contre la haie, contextualise le président de 47 ans Philippe Havart. Bienvenue à l’ASSE, l’association sportive Surques-Escoeuilles. Ce n’est pas le Forez, on ne joue pas en vert – même si ce fut le cas au lancement du club en 1969 –, mais on se décarcasse pour faire tourner la boutique avec 250 licenciés et bénévoles pour un peu plus de 1 000 habitants sur les deux villages réunis. Les gamins portent les survêts du club, mais aussi de Boulogne-sur-Mer, on penche aussi du côté de Lens,, glisse le président, qui est aussi manager de rayon dans une chaîne de grande distribution. Voilà pour le décor. Parce qu’en réalité, ce qui nous amène au milieu des champs, c’est bien la Coupe de France. Cette Vieille Dame appétissante au possible pour les amateurs en quête de frissons. Dans le viseur du coach, Benoît Fortin, la trentaine et une barbe que son masque peine à dissimuler,Mais au-delà de la Coupe, le frisson de repasser la grille d’entrée pour la compétition fait office de sucrerie qu’on dévore à pleines dents., avoue Fabrice, milieu de terrain. L’hibernation touche à sa fin., poursuit l’entraîneur, installé dans la buvette où sont punaisées quelques coupures de presse et l’écharpe du club.Fin juin, des séances Covid-19, avec distanciation, ont été organisées avant la reprise de l’entraînement à la mi-juillet. À Surques, comme ailleurs, la saison s’est achevée en février.Seul avantage de la pandémie, là où la formation de Benoît visait le maintien en D3 après avoir été promue au printemps 2019, l’arrêt des championnats l’a conduite à la D2 du district Côte d’Opale (équivalent de la 10division nationale).(Rires.)Un accroc tout de même et non des moindres, certains gamins n’ont pas encore remis les crampons,, estime Philippe Havart qui estime entre 10 et 15% le pourcentage de licenciés qui manquent encore à l’appel, soit une vingtaine de jeunes. L’évolution de la pandémie dictera de toute façon la saison, mais qu’importe, ce dimanche, ils sont environ 200 à s’être massés le long de l’unique main courante ou sous l’abri construit par les bénévoles. En face, c’est Saint-Martin-au-Laërt, commune limitrophe de Saint-Omer qui évolue un cran en dessous en D3. Pas une formalité, mais presque pour l’ASSE, composée de gamins du cru, biberonnés au 3-5-2 depuis quelques saisons. Une révélation pour Benoît Fortin, qui s'est inspiré du Nice de Lucien Favre.L’ambition n’est pas une question de division., analyse finement Roger Desombre, 82 ans, un masque en dessous du nez et une bière dans la main droite. Le retraité, l’un des trois à avoirà la fin des Sixties, avait coché la date sur le calendrier.Pendant que sur le terrain, les Orange et Noir malmènent leur adversaire sans vraiment concrétiser, la buvette retrouve des couleurs., apprécie le président, bien conscient qu’avec seulement 500 euros de subventions municipales pour 24 000 euros de budget, la pompe à bière est indispensable pour exister., renchérit Daniel, bénévole et homme à tout faire, comme chacun ici.(pleuvoir, N.D.L.R.)Les averses se succèdent, et Surques finit par faire sauter le verrou visiteur. Fabrice envoie une première mine aux 20 mètres qui termine sa course au ras du sol, puis Benjamin double la mise. Saint-Martin-au-Laërt ravive sa flammeavant une fin de match comme on les aime. Attaque-défense, le tout pour le tout, quelques tampons sur un ailier qui cavale trop au goût des défenseurs, un corner rentrant qui touche la barre et une patate envoyée sur le poteau des Surquois à la 95minute. La qualif’ est dans la poche, le cri de la victoire peut jaillir après un semestre d’attente., dixit Benoît Fortin.Et la buvette ?, achève le président. Oui, le « vrai » foot est de retour à la maison.