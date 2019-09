Villas-Boas avait soufflé le nom de Bielsa à Vincent Labrune

9

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il aurait pu signer six ans plus tôt.Dans une émission qui sera diffusée mercredi sur RMC Sport, André Villas-Boas, arrivé à la Commanderie cet été, en dévoile davantage sur sa relation avec l'Olympique de Marseille. Le technicien portugais raconte notamment qu'il avait été approché par Vincent Labrune, alors président de l'OM, à son départ de Tottenham en décembre 2013. Les deux hommes s'étaient même rencontrés, et Villas-Boas avait dû décliner une seconde rencontre une semaine plus tard, ayant prévu de se rendre en Argentine pour parler football avec Marcelo Bielsa. Et, selon le technicien portugais, Vincent Labrune ne connaissait pas: «Finalement, les négociations entre « AVB » et Labrune n'aboutirent pas, notamment car le Portugais souhaitait débarquer avec tout son staff, alors que le président marseillais tenait à garder son entraîneur des gardiens. À peine six mois plus tard, c'est un certain Marcelo Bielsa qui posait ses valises (et sa glacière) sur la Canebière...Pas fou, Labrune !