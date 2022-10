OM : Vers un grand ménage de Pablo Longoria en interne

TP

L’arrière-cuisine n’est pas toute propre.Alors que l’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison, l’ambiance dans les bureaux est tout autre. Selon L’Équipe , Pablo Longoria va devoir opérer un important ménage en interne, sur consigne de Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM souhaiterait faire des économies en interne (près de 19 millions d’euros). La situation se serait crispée ces dernières semaines entre harcèlement moral, bataille d’égo et conditions de travail conflictuelles.La croisade menée par le président marseillais viserait particulièrement deux hommes : Jacques Cardoze et Alexandre Mialhe, respectivement directeur de la communication et directeur juridique. Le premier cité n’a pas la langue dans sa poche et n’hésite pas à dire ce qu’il pense, comme le 12 octobre dernier lors de la rencontre entre Marseille et le Sporting CP , lors de laquelle le directeur de la communication s’était énervé dans les couloirs en raison du retard des Portugais. Un événement qui n’aurait pas été du goût de Pablo Longoria, qui aurait demandé à la responsable des ressources humaines de transmettre une lettre à Cardoze lui indiquant. Une situation qui aurait contraint Jacques Cardoze à se mettre en arrêt maladie.Concernant Alexandre Mialhe, la direction de l’OM lui reproche sa mauvaise gestion, notamment concernant le transfert de Pape Gueye, un deal qui a contraint le club phocéen à une interdiction de recrutement . Pablo Longoria chercherait donc une porte de sortie pour son directeur juridique et négocierait les indemnités de départ. Elodie Malatrait, au club depuis dix-sept ans et directrice adjointe de la communication, est elle aussi dans le viseur de Longoria, qui lui reprocherait sa trop grande proximité avec le groupe professionnel.La bonne ambiance, en somme.