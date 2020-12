OM-Thauvin : l’amour rend flou

À six mois de la fin du contrat de l'international français, l'Olympique de Marseille et Florian Thauvin sont engagés dans une drôle de danse. Si chacun a besoin l'un de l'autre pour répondre à ses objectifs, cette situation pourrait devenir problématique si rien n'est rapidement tranché.

15

Pour un flirt avec Flo

« Florian n’est ni Messi ni Ronaldo »

Par Mathieu Rollinger

Propos de Franck Passi recueillis par MR.

Cette mèche coiffant un visage toujours aussi juvénile, ce pied gauche à la précision chirurgicale et cette désinvolture qui se voit désormais moins dans l’attitude que dans le jeu... Cela fait six saisons et 253 matchs que l’Olympique de Marseille peut en profiter. Vendredi, aux Costières, les supporters de l'OM n'y ont eu le droit qu'une vingtaine de minutes, Florian Thauvin étant remplaçant lors de la victoire phocéenne à Nîmes (0-2) . Plus que le choix d’André Villas-Boas de faire souffler l'un de ses éléments les plus utilisés depuis le début de saison, c’est la situation contractuelle de l’ailier qui fait jaser actuellement sur la Canebière. Car depuis plusieurs semaines, l’OM et Florian Thauvin sont incapables de s’entendre sur une prolongation., confiait le joueur fin septembre dans les colonnes de L’Équipe Sans proposition à la hauteur de ses espérances, l’ailier de 27 ans sera libre en juin et pourra donc discuter avec d’autres clubs, ce d'ici cet hiver.Certaines écuries n’ont d'ailleurs pas attendu pour lui faire du gringue. Et l’AC Milan est une des plus entreprenantes , a déclaré Paolo Maldini à la chaîne Téléfoot il y a quelques jours.Forcément, les beaux yeux de Paolo et la perspective de rejoindre desayant repris des couleurs peuvent difficilement laisser insensibles., laissait entendre Flotov après la victoire contre Nantes (3-1).Mais ce flirt n’est pas du goût de tous., a déclaré Pablo Longoria, le directeur football de l’OM, également au micro de Téléfoot.Pendant que les dirigeants olympiens ergotent sur les règles de bienséance, la séparation semble aujourd’hui inéluctable., se questionne Franck Passi, coach qui avait oeuvré au retour de Flotov en 2016.Et plus le temps passe, plus cette incertitude risque de peser sur les performances du joueur etde l’Olympique de Marseille.Florian Thauvin le sait : le temps joue contre lui. Il a aujourd’hui 27 ans et traverse une saison étrange. Il a certes retrouvé ses sensations et sa place dans l'effectif, avec quatre buts et cinq passes décisives en 11 matchs de Ligue 1, après une saison blanche à cause d’une arthrose au talon. Mais l’Orléanais montre aussi ses limites en Ligue des champions et n'est plus appelé en équipe de France. Difficultés que tient à justifier Passi., commente l’ancien coach de l'OM.Aujourd’hui, Thauvin semble donc avoir donné sa pleine mesure à l’OM et un départ à l’étranger, dans une équipe jouant régulièrement l’Europe, est certainement ce qui lui permettra de franchir un nouveau cap. D’autant plus que le gaucher a une revanche à prendre hors des frontières.En 2015-2016, son expérience à Newcastle s’est soldée par un échec. Notamment parce qu’il avait subi les choses., replace Franck Passi.Finalement, dans cette histoire, il risque de n’y avoir qu’un seul perdant : l’Olympique de Marseille., continue Passi.Alors quelle que soit l'issue de cette histoire, mieux vaut aujourd'hui profiter : l'OM du talent de Florian Thauvin et Florian Thauvin de l'instant présent. Car qu'il parte ou qu'il reste, mieux vaut continuer de tirer l'OM vers le haut et rester en bons termes avec un club qui restera quoi qu’il en soit spécial pour lui.