OM, pétard et cafard

Après la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille contre Lille et le lancer de pétard provenant des tribunes à destination des joueurs, la fracture entre le club et son public s'est encore amplifiée.

[?️VIDEO] #OMLOSC ⚽️? Le jeu interrompu à cause d'un pétard lancé près des joueurs de l'OM ! ??https://t.co/VwE8BWkeCg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 25 janvier 2019

Balotelli, seule lumière

? @SteveMandanda après #OMASM : "Se faire insulter ce n'est pas ce qui va nous aider. Et ce n'est pas ce qui va nous sauver" #Jplus1 pic.twitter.com/UCtsJuVjE4 — J+1 (@jplusun) 13 janvier 2019

Pas de changement à attendre ?

Barbe bien taillée, casquette sur le crâne, Jordan Amavi n'évite pas le sujet en zone mixte : «Désabusé, le latéral gauche. Non seulement son équipe a perdu face à un Lille réaliste (2-1) et terminant à onze contre dix après l'expulsion directe de Florian Thauvin , mais elle a en plus subi les foudres du stade Vélodrome. Une habitude ces derniers temps à l' Olympique de Marseille ? Peut-être. Sauf que cette fois, l'étape des insultes verbales a été dépassée et l'intégrité physique des joueurs a été menacée par l'attitude de certains supporters. À la 57minute de jeu, un pétard a en effet été envoyé directement sur la pelouse, près d'Amavi et de Kevin Strootman , son bruit explosif chatouillant les oreilles des deux Phocéens et occasionnant une interruption d'environ quarante minutes.Voilà pour la soirée de vendredi, durant laquelle le LOSC a pris onze points d'avance sur l'OM (avec un match en plus), Thauvin a brillé par son langage poétique dans le couloir des vestiaires ( «» et Mario Balotelli a inscrit son premier but de la saison pour sa première apparition avec Marseille dans le temps additionnel. Faible satisfaction. Surtout quand on sait que la grève des encouragements et la grogne des fans, nourries et alimentées par les résultats médiocres de leur équipe depuis le début de la saison (une seule victoire lors des onze dernières parties toutes compétitions confondues, par exemple), n'est pas près de s'éteindre.» , avait pourtant tenté au contact des fans Steve Mandanda , capitaine d'un groupe qui pensait la situation encore à sa portée après la nouvelle bataille décevante contre Monaco (1-1). Reste qu'aujourd'hui, et malgré un succès récent à Caen sur le plus petit des scores, les liens public-joueurs, mais aussi public-dirigeants et public-entraîneur semblent profondément rompus, Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud étant sans cesse remis en question. Notamment sur les banderoles observées dans les tribunes.À l'instar des gilets jaunes, le Vélodrome souhaite donc du changement. Dans ce qu'il voit le week-end, mais aussi dans l'identité des décideurs sportifs ou managériaux. Certains appellent ainsi au départ de Garcia, par exemple. Problème : le président ne semble pas chaud pour changer quoi que ce soit pour le moment, et mise sur le statu quo pour rebondir et avancer."Est-ce qu’on peut gérer l’ Olympique de Marseille sur la durée ?", a en effet rétorqué Eyraud en conférence de presse face aux critiques.(...)» Le Vélodrome, lui, ne partage visiblement pas le même sens optique.