OM-OL : chacun sa route, chacun son chemin

Dans un contexte qui aurait pu dépassionner le choc, Marseille et Lyon se retrouvent pour une rencontre attendue par les deux camps pour des raisons différentes. 48 heures après avoir chamboulé son organigramme, l'OM espère lancer sa nouvelle ère par un succès de prestige avant l'arrivée de Jorge Sampaoli. Dans une ambiance plus sereine, l'OL veut confirmer sa supériorité sur le terrain pour continuer de rêver d'un titre de champion. Deux salles, deux ambiances pour une affiche qui pourrait valoir le coup d'œil.

Un monde d'écart

« Si on peut les priver d'être champions, on va le faire »

Par Clément Gavard

Dans un championnat qui a besoin de petites histoires pour écrire la grande, les confrontations entre Marseille et Lyon sont toujours des évènements. La fameuse rivalité entre l'OM et l'OL, exacerbée ces dix dernières années par les dirigeants des deux clubs et symbolisée par un surnom, l'Olympico, à mi-chemin entre l'humour et le marketing, est même venue concurrencer le ronronnant Classique., concédait Houssem Aouar devant la presse ce vendredi.Le contexte sanitaire, le huis clos et le fossé entre les deux équipes cette saison auraient pu dépassionner le choc des Olympiques, mais ce ne sera pas le cas. Chacun, dans son coin, a fait en sorte de rappeler qu'un Marseille-Lyon devait forcément être bouillant, l'OM chamboulant son organigramme à 48 heures du match et l'OL se retrouvant dans une quête aussi inattendue qu'excitante en tête du classement. Vivement dimanche soir !Dix-sept points et un monde sépareront donc les deux clubs, au coup d'envoi. En pleine tempête institutionnelle depuis de nombreuses semaines, l'OM ace vendredi en remplaçant l'honni Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence du club. En attendant le début de l'ère Jorge Sampaoli, qui devrait véritablement commencer la semaine prochaine, Marseille a rappelé en l'espace de quelques mois que le club phocéen n'était pas un grand adepte de la tranquillité ni de la stabilité. Un bazar désorganisé au cœur d'une saison déjà ratée, qui contraste avec le modèle pragmatique et ordonné des Gones.Quand les supporters marseillais sont à la recherche d'une personne pour incarner le « projet McCourt » , ceux de Lyon ont Jean-Michel Aulas depuis maintenant plus de trente ans. Ce qui n'empêche pas le président rhodanien, dont la légère mise en retrait n'aura pas duré, de prendre son temps pour décider de l'avenir de Rudi Garcia, en fin de contrat en juin et, selon ses mots. Reste qu'aucune comparaison systémique n'est possible entre les deux Olympiques., taquinait Aulas cette semaine dansMais la vérité des coulisses n'est pas toujours celle du terrain.Au Vélodrome, il sera aussi et surtout question d'un match de foot entre deux équipes dont les ambitions ont changé depuis la première manche, en octobre dernier, lors de laquelle l'OM de Villas-Boas avait résisté pendant plus d'une heure à dix contre onze pour ramener un point du Groupama Stadium. Cinq mois plus tard, Marseille, qui pourra compter sur les retours de Florian Thauvin et d'Arkadiusz Milik pour la dernière de l'intérimaire Nasser Larguet, n'a plus pour seul objectif immédiat que de boucler sa saison avec une qualification européenne en poche., assurait Pape Gueye en conférence de presse.La preuve que la rivalité OM-OL est une réalité.La preuve, aussi, que Lyon ne peut plus se cacher. Moins rassurante dans le jeu ces derniers temps, la bande de Rudi Garcia a intégré qu'elle pouvait se battre pour le titre de champion jusqu'au bout cette saison. Sans compétition européenne dans les pattes et avec un groupe quasiment au complet ce week-end, l'OL a toutes les armes à sa disposition pour matérialiser sa supériorité globale sur la pelouse du Vélodrome., analysait Houssem Aouar.Beaucoup de lucidité, l'envie de progresser, et un rêve de moins en moins secret du côté de l'État-major lyonnais., déroulait Aulas cette semaine dansEn attendant la grande histoire, il faut d'abord écrire la petite.