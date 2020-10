Le virage Boas

Avant de retrouver Manchester City mardi, au Vélodrome, André Villas-Boas a précautionneusement décéléré avant de s'engager dans ce qui pourrait être l'un des tournants de son aventure marseillaise. Le Portugais le sait : une victoire face au City de Pep Guardiola lui permettrait de marquer des points, et pas seulement au classement du groupe C. Ce match est aussi une histoire de coeurs à conquérir.

Humains après tout

« À l’inverse des coachs qui sont portés uniquement sur les résultats et les titres, Pep continue de réfléchir au jeu et à être innovant. C’est en ça qu’il est une source d’inspiration. »

« Il faut être un peu réaliste, on ne joue pas comme la saison passée, j’en suis conscient et le coach aussi. »

En panne d'âme ?

C’est pour ça qu’il est venu à Marseille. Pour humer cette odeur de caoutchouc sur l’asphalte et goûter à la sensation de vitesse. Pour mettre le pied sur l’embrayage et conduire un groupe sur ces routes aussi sinueuses que prestigieuses. Et après la crevaison grecque de son OM , André Villas-Boas s’apprête à emmener son bolide sur le deuxième tronçon de la. Là, au Vélodrome, il sait qu’il met le doigt dans «» : Manchester City. Une belle bagnole conçue par Pep Guardiola, que le pilote olympien considère comme «» . S'il est de la même génération que son homologue catalan, Villas-Boas n’a encore jamais eu l’occasion de se mesurer à la tête d’ampoule du foot européen. Pourtant, ce ne sont pas les connexions qui manquent.Il y a quelques années, les deux hommes se sont mêmes posés ensemble, autour d'une table d'orientation, pour partager les observations griffonnées sur leurs différents carnets de bord. «(lors de la saison 2010-2011,), racontait André Villas-Boas, lundi, avec un oeil dans le rétro.[...]De son côté, plus que de l'inspiration, Pep Guardiola aura avant tout besoin de carburant avant cette deuxième sortie européenne de la saison. Pour cause, le Catalan a été contraint de laisser au garage ses deux attaquants de pointe (Sergio Agüero et Gabriel Jesus), ainsi qu'une vieille connaissance du coin, Benjamin Mendy. Sans s'affoler, Guardiola sait aussi qu'il traverse le pire départ depuis son arrivée en Angleterre (13, avec sept petits points chipés en cinq journées). La faute à la cadence démentielle imposée par le calendrier , d’après lui. «, rageait-il après le nul concédé à West Ham (1-1) ce week-end Des êtres humains, c’est justement ce que rêvent d'affronter les Marseillais. Mais après les difficultés entrevues pour dominer son sujet en Ligue 1 (cf. la sortie sous la flotte à Lorient ) et pour ne rien attraper sur la pelouse de l’Olympiakos, personne n’ose se réjouir de la mauvaise passe des. «, avertissait AVB lundi, en conférence de presse.» Guardiola a déjà prouvé qu’il avait plusieurs tours possibles dans son coffre, et c’est bien la raison pour laquelle son homologue reste, à raison, sur ses gardes : «» Alors quoi, on se laisse faire ? Certainement pas : il faudra «» . Et s'inspirer de l'OL, vainqueur du même adversaire en août dernier lors du Final 8 ? «» Et puis quoi encore ?Si l'on en croit les rares mots lâchés par un Duje Ćaleta-Car, tatoué comme un garagiste, son patron aurait un plan. «» , jurait le malabar croate lundi. Le boss, justement, sans dévoiler ses intentions, compte opposer à l’adaptabilitél’adaptabilité. La preuve : «» Si cela ressemble à un "démerdez-vous", c’est parce que le Portugais sait aussi que son salut passera avant tout par des prises de conscience individuelles. C’est d'ailleurs un ancien de la maison, Mathieu Valbuena, qui a mis le doigt là où ça fait mal lors du voyage au Pirée. «» , diagnostiquait le héros grec après s'être offert le scalp de son ex. Un constat accablant pour un joueur comme Dimitri Payet, très effacé la semaine passé et suspendu ce week-end, mais aussi pour Dario Benedetto, qui n’a plus fait trembler le moindre filet depuis 242 jours.Dimanche, à Téléfoot, l’Argentin confessait avoir une bécane déréglée : «» Une remise en cause autant collective qu’individuelle. Lucide, le 9 sait aussi qu’il doit répondre à certaines des attentes populaires. «, se persuade-t-il.» Unque prend à son compte Villas-Boas. «, souffle-t-il.» Trêve de politesses : il faut maintenant accélérer et faire sauter le barrage.