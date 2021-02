OM, le match d’après

Entre l’envahissement de la Commanderie samedi, le placement en détention provisoire de 8 supporters lundi, et la démission d’André Villas-Boas mardi, l’Olympique de Marseille est en pleine tempête. Tout sauf idéal au moment d’un déplacement périlleux à Lens. Et à quatre jours de la réception du PSG.



Eyraud leur met le feu

La guerre des anciens

Par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette saison, l’Olympique de Marseille n’en finit plus de repousser les limites. Après s’être offert le record de défaites consécutives en C1, l’OM va devenir à jamais le premier club à licencier un entraîneur démissionnaire. Le tout sur fond de guerre ouverte avec les supporters. Un contexte explosif dont les Marseillais vont devoir se détacher ce mercredi sur la pelouse de Lens, venu s’imposer au Vélodrome il y a deux semaines à peine (0-1). Et ce, alors que les places européennes s’éloignent pour le club phocéen. Et que, cerise sur le gâteau, le PSG est attendu au Vélodrome dimanche soir. Tout cela réuni transforme ce banal déplacement à Lens en tournant de la saison marseillaise, après plusieurs jours d’un feuilleton chaotique à faire pâlir les meilleures séries Netflix.Tout est parti de la manifestation de samedi, qui a dégénéré en un envahissement de la Commanderie. Álvaro a été touché, et les joueurs effrayés. Depuis, seul Steve Mandanda a pris la parole publiquement dans un communiqué auquel s’est joint le défenseur espagnol :Pour le reste, silence radio. Nemanja Radonjić a lui tout simplement quitté le club. De quoi redonner le sourire aux supporters marseillais.Car, petit miracle, les évènements de la Commanderie n’ont pas empêché Pablo Longoria de faire son job en cette fin de mercato. Le directeur sportif a expédié « CRSerbe » en prêt au Hertha, et a trouvé un remplaçant à Morgan Sanson : Olivier Ntcham. Sauf que petit problème : André Villas-Boas ne voulait pas du milieu français, - qui a également la qualité d’être un supporter du PSG. C’est en tout cas ce qu’a avancé le technicien portugais mardi en conférence de presse, au moment de justifier sa démission, quelques jours après avoir assuré qu’il irait au bout de son contrat. Pourtant, ce n’est pas la tête du technicien portugais que les insurgés de la Commanderie réclamaient, mais celle du président Eyraud. Celui-là même qui, dans une volonté de pacifier la situation sans doute, dénonçaitdimanche sur le plateau de. Habile.En bon pompier pyromane, JHE a été plus bavard après ces incidents que lorsqu'il a fallu remobiliser le vestiaire autour du clash Payet-Thauvin. Pas étonnant venant d’un président souvent en conflit avec ses tribunes, et qui tient là l’occasion de s’en prendre à plusieurs groupes de supporters olympiens, comme il l’a fait avec les Yankees, exclus du Vélodrome depuis 2018. Au milieu de tout ce bordel, l’OM a toutefois sorti son dernier joker pour tenter d’apaiser les esprits : l’appel à une légende. C’est Basile Boli qui s’y est collé, sur Twitter :Avec un résultat qu’on qualifiera de mitigé, pour rester poli. Une sortie aux antipodes de celle du vrai « boss » , Bernard Tapie, remonté sur France Info mardi :Entre-temps, d’autres anciens y sont allés de leur commentaire. Comme souvent, le plus incisif a été Éric Di Meco, au micro de RMC :Une saillie en réponse à Habib Beye et à ceux qui parlaient de pseudo-supporters à tout bout de champ. Pendant ce temps, ces mêmes supporters étaient eux appelés à la barre dès lundi.Les 14 individus interpellés autour de la Commanderie ont été convoqués en comparution immédiate. Résultat : une audience renvoyée au 24 février, et 8 des 14 accusés placés en détention provisoire d’ici là. Soit près d’un mois de prison pour des individus certes présents, mais dont l'implication dans les débordements restent à prouver. Une pétition a été lancée en leur soutien. Il s’agit d’ailleurs de la seule action des groupes de supporters depuis les incidents de samedi, à l’origine du tapage médiatique suivi d’un lourd silence. Réunis mardi, les principaux groupes de supporters n'ont pas communiqué, puis ont appris la démission d’AVB, pas motivée par leur prise de la Commanderie, mais uniquement par un désaccord sur le mercato, assure-t-il.Quoi qu’il en soit, au moment d’aborder son déplacement capital à Lens, l’OM n’a plus d’entraîneur. À l’autre bout du pays, les Marseillais auront au moins le luxe de faire un trajet en bus sans croiser de banderoles insultantes, ni de supporters remontés. Ils vont surtout avoir enfin l’occasion de recentrer les débats sur ce qui compte le plus : le terrain. Il faudra pour cela beaucoup de caractère face au promu lensois, mieux classé et clairement supérieur lors du match aller il y a deux semaines. Au moins, l’OM pourra cette fois s’appuyer sur Milik, sa recrue star. Car oui, Marseille a enfin déniché son, et mis fin à ce feuilleton qui s’éternisait depuis l’été 2018. Mais qui était autrement plus agréable à suivre que celui entamé samedi à la Commanderie.