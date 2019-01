La relance, c'est maintenant

Mauvais résultats, joueurs en manque de confiance, remplaçants déprimés, cadres décevants... Embourbé dans une situation sportive assez désolante, Marseille doit profiter de son déplacement à Caen pour rebondir. Un adversaire idéal contre qui il reste sur sept victoires consécutives.

Verre complètement vide ?

Combat d'infirmes

Par Florian Cadu

S'il fallait parier sur une maladie dont ne sera jamais victime Rudi Garcia , ce pourrait être la dépression. Non pas parce que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille garde toujours le sourire, ni parce qu'il est heureux de tout, mais plus simplement parce qu'il ne s'enterre jamais dans le négatif. Avec lui, et à en croire ses conférences de presse, tout n'est pas toujours rose, mais rien n'est jamais noir. De sorte à protéger son équipe, son clan, ses joueurs, même quand les choses semblent aller complètement de travers. Qualité qu'on ne peut pas lui enlever. C'est encore le cas actuellement, à l'heure où les Phocéens pointent à la neuvième place du championnat de France et déplorent une série de neufs rencontres sans victoire toutes compétitions confondues.À l'heure, aussi, où la confiance de l'effectif est proche du néant et où tout est remis en question. Mais pas la peine de s'alarmer, selon le technicien. Le cas Dimitri Payet peu performant depuis deux mois et mis sur la touche à Saint-Étienne ? «(...)» La situation de Konstantínos Mítroglou, abonné au banc (carrément écarté contre les Verts) et que tout le monde voit partir ? «(...)(...)» La nouvelle défaite au Chaudron ? «(...)Effectivement, la partie à Sainté (et, dans une moindre mesure, celle du nul contre Monaco) peut relativement inciter à l'optimisme au regard du jeu produit. Mais est-ce une bonne stratégie de présenter le verre à moitié plein alors qu'il ne contient que quelques gouttes de satisfaction ? Seul l'avenir répondra à cette question. Et ce futur démarre ce dimanche sur le terrain de Caen. Un adversaire en apparence idéal pour un éventuel rebond de l'OM.Car ces dernières saisons, le Stade Malherbe réussit plutôt bien aux Marseillais. Ces derniers ont en effet remporté les sept dernières confrontations entre les deux clubs (si l'on prend en compte la qualification au premier tour de Coupe de France 2016 obtenue aux tirs au but). Depuis l'année 2016, les Olympiens n'ont connu que le succès contre le fief d'Orelsan, plantant 18 pions (environ 2,7 buts par match) et n'en encaissant que deux.Surtout que Caen n'est pas non plus en super forme en ce moment. Bien qu'il se soit donné de l'air en éliminant le Red Star en Coupe de France, le Stade Malherbe ne compte qu'une seule victoire en Ligue 1 sur les... douze dernières journées. Flippant pour les habitués du stade Michel -d'Ornano, mais potentiellement profitable pour les visiteurs qu'ils s'apprêtent à recevoir, même s'il devrait y avoir quelques absents ( Adil Rami notamment, et peut-être Luiz Gustavo ).Dès lors, peut-on parler de ce combat comme d'une bascule pour la saison 2018-2019 de l'OM ? Il est sans doute encore trop tôt. Reste que si les Olympiens s'emparent des trois unités, Garcia sera le premier à rappeler qu'à nombre de journées disputées égal, la quatrième place (squattée par Lyon) n'est finalement qu'à trois points et le podium (dernière marche occupée par l'ASSE) à cinq. Plus que de l'optimisme, ce sera alors un constat synonyme d'avancée. Et Marseille pourra se remettre sur le droit chemin.