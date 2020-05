Olivier Pickeu entre Monaco et Marseille ?

2

Qui va donc Pickeu le dirigeant au nez et à la barbe de son concurrent ? Mis à pied par Angers en mars, puis officiellement licencié début avril pour «» , Olivier Pickeu est un homme convoité. Selon le, ce jeudi, le dirigeant de 50 ans intéresserait fortement l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, qui seraient en pole position pour le faire venir. Les deux clubs sont en effet depuis plusieurs semaines à la recherche d'un directeur sportif ( ou de ce qui s'en rapproche le plus pour l'OM ).Intéressé depuis plusieurs années, Monaco entend passer la seconde maintenant que Pickeu n'est plus sous contrat avec la formation angevine. Le club du Rocher souhaiterait notamment profiter de son expertise sur le marché français. L'intérêt des Phocéens est quant à lui plus récent mais tout aussi important, alors que l'OM va devoir vendre intelligemment cet été et recruter à moindre frais. Les deux projets plairaient à Pickeu, qui aimerait exercer dans un club jouant une compétition européenne, à court ou moyen terme. D'après le quotidien, il aurait d'ailleurs écarté les projets de Saint-Étienne et Bordeaux, pourtant intéressés par sa venue.