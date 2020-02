Olivier Létang n'est plus le président de Rennes

CS, avec CG

Boum.À la surprise générale, le Stade rennais a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi qu'il se séparait d'Olivier Létang, qui assurait le rôle de président du club breton depuis l'automne 2017. La fin d'une aventure de deux ans et trois mois pour l'ancien dirigeant parisien, sous lequel le SRFC aura mis fin à 48 ans sans trophées en remportant la Coupe de France en avril dernier.Si le timing est surprenant, Rennes étant classé à la 3place, la rumeur enflait en interne depuis plusieurs semaines. D'après nos informations, Létang était de plus en plus isolé au sein du club : le président rennais ne faisait plus les déplacements et n'a pas non plus pris part à l'arrivée de Steven Nzonzi. La présidence a été confiée à Jacques Delanoë, actuel président du conseil d'administration., a réagi Létang sur le site officiel.Un club vraiment pas comme les autres.