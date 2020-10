Giroud, record de chasse

Alors qu'il fêtait mercredi soir sa 100e sélection avec les Bleus, Olivier Giroud est également devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France sous les yeux de son modèle d'adolescence, Andriy Shevchenko. L'énième point de passage de la carrière du lampadaire français.

« J'ai marqué un but inédit »

Par Maxime Brigand, au Stade de France

Propos d'OG recueillis par Clément Gavard.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant de monter pour la centième fois de sa vie dans le train bleu, Olivier Giroud avait envoyé un message à la presse, dans la matinée de mardi :Voilà pour le cap des 100 sélections. Puis, l’attaquant de Chelsea avait ouvert un sujet auquel il songeait le matin en se rasant : battre le record de buts inscrits par Michel Platini en équipe de France. Impossible, ça ?, soufflait pudiquement Giroud il y a quelques heures, là où il se planquait beaucoup moins dans les colonnes deen début de mois :C’est ce qu’a donc fait celui qui a cavalé mercredi soir face à l’Ukraine avec le brassard de capitaine sur le bras. En deux temps. Le premier : un missile envoyé dans les mailles martyrisées du pauvre Georgiy Bushchan après une bonne ouverture de Corentin Tolisso. Le second : une tête plongeante à la suite d'une frappe d’Aouar repoussée plein axe. Ainsi Olivier Giroud a égalé et dépassé Platini, clouant au passage les débats sur sa place dans l’histoire des Bleus.Vraiment ? Ce serait l’idéal, le bonhomme n’ayant plus rien à prouver à son âge et pouvant désormais se contenter de partir à la chasse au Henry tout en se repassant les discours entendus depuis des années. À commencer par celui tenu par Didier Deschamps, qui avait lâché ce drôle d’hommage durant le Mondial :À comprendre : ce type nous apporte de belles choses, mais n’est pas forcément indiscutable. Réponse de l’intéressé, toujours dansEt il le fait bien.Face à l’Ukraine et sous les yeux de son modèle d’adolescence, Andriy Shevchenko, Giroud a de nouveau fait du Giroud : un but de renard, une frappe de bâtard, des déviations, une tête sauvée sur la ligne qui amène le but de Camavinga, une autre glissée juste à côté en seconde période... Interrogé après la foire (7-1), il a ensuite confesséEt c’est encore le même refrain qui s’est joué dans les têtes, histoire d’accompagner la fable du buteur incompris qui revient sans cesse remettre des mâchoires en place., a expliqué Didier Deschamps, et impossible de donner tort au premier entraîneur du pays : Nick Stoelberl a la plus longue langue du monde, Beth Johnson a fabriqué le plus grand yo-yo de l'histoire, Linsey Lindberg a écrasé huit pommes en une minute avec ses biceps...Giroud, toujours :Mais un but qui pèse et lui permet de se tailler une place dans les livres d’histoire. Olivier Giroud n’a pas besoin de s’inquiéter. Une petite étoile le suit depuis longtemps. Elle avait prévu que face au but, pas grand-chose ne lui résisterait, si ce n’est en Russie. Une anomalie est corrigée : Giroud, c'est aussi lorsqu'il est là que l'on mesure son importance.