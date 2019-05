Giroud, le passé à cogner

Un an et demi après avoir quitté Arsenal, Olivier Giroud retrouve demain les Gunners en finale d'Europa League. Avec le même statut de remplaçant que lorsqu'il était parti, mais avec une détermination inchangée. Quitte à faire pleurer son ex, et à répéter les efforts pour prouver que l'attaquant de Chelsea mérite d'être là. Encore.

Trop gros ou trop costaud ?

Prouver constamment, suer tout le temps

Allez les Bleus! ?@_OlivierGiroud_ has signed a contract extension with the Blues! ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 mai 2019

Par Florian Cadu

Aux côtés d'Arsenal, Olivier Giroud a fait beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé en Angleterre en provenance de Montpellier. En l'espace de neuf années, le Français a gagné avec et contre, perdu avec et contre, s'est assis sur son banc de touche, a été titulaire à la pointe de son attaque, a mis des buts en sa faveur, a défendu ses cages, s'est offert des titres en même temps que lui (trois coupes d'Angleterre) et a même trouvé le chemin de ses propres filets.Mais il y a une chose qu'il n'a encore jamais réalisée en compagnie des: être titularisé en face d'eux. Lors des deux rencontres où il a enfilé le maillot de Chelsea contre les rouges, l'attaquant était en effet remplaçant et n'a disputé que le dernier quart d'heure à chaque fois (lors des deuxième et 23journées de Premier League cru 2018-2019). Reste que cette statistique va à coup sûr disparaître ce mercredi soir, puisque le Tricolore devrait aligné dès le coup d'envoi en finale de Ligue Europa.Parti d'Arsenal durant l'hiver 2018 en raison d'un statut de coiffeur qu'il ne kiffait pas vraiment, Giroud a retrouvé exactement le même habit à Chelsea. Malheureusement pour lui et malgré les méformes évidentes de ses concurrents (Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín...), le champion du monde n'a fait partie des compositions de départ qu'à treize reprises en Premier League (cinq)... en l'espace d'une saison et demie. «, s'est justifié Maurizio Sarri en zone mixte, faisant mine d'oublier son nombre d'entrées en jeu.Le bonhomme serait donc trop musclé, trop grand ou trop gros pour espérer mieux qu'un rôle de subalterne chez le quatrième du championnat d'Angleterre. De quoi regretter son choix ? Peut-être pas. Car cette année, l'avant-centre a trouvé sa compétition de consolation : la Ligue Europa. Meilleur buteur de l'épreuve avec dix pions en treize rencontres (à égalité avec Luka Jović, que lesont éliminé aux tirs au but en demi-finales en même temps que ses potes de l'Eintracht Francfort), l'Olive est en revanche devenu un incontournable aux yeux de son entraîneur dans cette C3.Suffisant pour prolonger l'aventure d'un an avec le sourire ? Dans les faits, oui. «, a déclaré le joueur de 32 balais au moment de prendre la pose avec son nouveau contrat.» Mais en réalité, cette signature davantage réclamée par le club - qui est pour le moment interdit de recrutement - était obligatoire : les Londoniens avaient en effet la possibilité d'activer une prolongation automatique.Mais qu'importe, finalement. À l'heure où les vacances ne sont éloignées que d'une ultime bataille, Giroud va faire comme d'habitude : se bagarrer. Pour soulever un trophée européen qu'il n'a jamais remporté, mais aussi et surtout pour prouver qu'il a largement sa place dans ce monde où beaucoup ne veulent pas le voir. Telle est sa mission, qu'il répète au gré des différentes situations. Ici, il faudra démontrer à ses anciens dirigeants qu'ils auraient bien fait de mieux le considérer, démontrer à l'Angleterre qu'il est loin d'être terminé et qu'il peut continuer à être décisif dans une finale de manière offensive (comme il a pu déjà le faire en marquant dans celle de FA Cup 2015, même si c'était le but du 4-0 dans le temps additionnel) comme défensive (son abattage n'est plus à décrire), démontrer à son coach ou à celui qui va arriver qu'il faudra compter sur lui en 2019-2020... Alors, il aura le droit de chambrer son ex, de sortir letrophée en main et de fermer quelques bouches. Et puis, l'affaire recommencera. Sauf que cette fois, plus aucun fan d'Arsenal ne pourra s'autoriser la moindre moquerie à son encontre.