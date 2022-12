Giroud-Regragui, l’éphémère cohabitation grenobloise

Mercredi soir (20h), Olivier Giroud sera à la pointe de l’attaque française, tandis que Walid Regragui sera installé sur le banc marocain. Adversaires en demi-finales de la Coupe du monde, les deux hommes ont été coéquipiers à Grenoble pendant quelques semaines, à l’été 2008.

Bravo les Bleus ?? et notre @_OlivierGiroud_ encore buteur ! Bravo également au Maroc ?? et son sélectionneur @WalidRegraguiof , ancien du club ! Les 2 hommes, ici lors d’un entraînement avec le GF38, s’affronteront mercredi en 1/2. @vigny6 (Dauphiné Libéré) #CDM2022 pic.twitter.com/wr6Ey9OJED — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 10, 2022

« J'ai dit à Olivier qu’en restant et en travaillant bien, il aurait peut-être des opportunités. Mais comme il voulait absolument jouer beaucoup plus, il est parti. »

Giroud, un jeune en faim de temps de jeu

« Walid était dans le top 3 des plus gros chambreurs du vestiaire. »

Regragui, un cadre au crépuscule de sa carrière

Par Raphaël Brosse

Ils ont tous les deux profité du Mondial pour entrer dans l’histoire. L’un est devenu le recordman du nombre de buts inscrits en équipe de France (53). L’autre, en tant que sélectionneur, a fait du Maroc le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Olivier Giroud et Walid Regragui sont donc au sommet avant de se croiser, ce mercredi à Al-Khor. Ils ont parcouru beaucoup de chemin, en tout cas, depuis leur première rencontre. Celle-ci remonte à l’été 2008. À l’époque, l’actuel buteur des Bleus est un joueur de 21 ans, tandis que le patron des Lions de l’Atlas, de onze ans son aîné, est un latéral en fin de carrière. Les deux ne se côtoient pas très longtemps, pendant deux ou trois semaines tout au plus, alors que le club isérois prépare activement son grand retour en Ligue 1., se souvient Nassim Akrour, l’emblématique avant-centre grenobloisGiroud fait justement partie de cette bande de gamins désireux de faire leurs preuves., expose le gardien Paul Cattier, qui a passé plusieurs années avec lui au centre de formationL’athlétique numéro 9 revient d’ailleurs d’un prêt concluant à Istres, en National, où il a inscrit quatorze buts en une saison. Insuffisant, cependant, pour espérer bénéficier d’un temps de jeu important au GF38, alors entraîné par Mécha Baždarević., avance Akrour.S’il dément toujours fermement avoir poussé l'actuel Milanais vers la sortie, le technicien bosnien reconnaît que celui-ci étaitLe jeune attaquant rejoint ainsi Tours, où il empile les pions pendant deux ans en Ligue 2, avant d’être recruté par Montpellier., assure Akrour qui, du haut de ses 48 ans, continue d’arpenter les terrains avec le Chambéry Savoie Football, en National 3.Dans les faits, Olivier Giroud et Walid Regragui ne disputent qu’un seul match ensemble : un amical face à Metz, à Raon-L’Étape (2-2), au cours duquel le futur international français trouve le chemin des filets. Et pendant que son jeune coéquipier préfère filer en Touraine pour engranger du temps de jeu, le latéral droit franco-marocain, arrivé un an plus tôt en provenance de Dijon, fait figure de taulier au sein du groupe isérois., se souvient Mécha BaždarevićRouage essentiel sur le terrain, l’ancien Toulousain se charge également d’animer le vestiaire., rigole Paul Cattier, qui garde désormais la cage du Marignane-Gignac-Côte Bleue FC, en National 2Sitôt la saison 2008-2009 terminée, le natif de Corbeil-Essonnes quitte le monde professionnel, s’engage à l’US Fleury-Mérogis, puis embrasse une carrière d’entraîneur. Une reconversion qui n'a pas étonné Baždarević., affirme le sexagénairePour le coup, il est loin d'être le seul à avoir été surpris.