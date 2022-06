Neuville : « Même si on a tout perdu en 2002, c'est ma meilleure saison »

« Je dois bien le reconnaître : Zidane fait un geste technique extraordinaire. Mais honnêtement, j’ai parlé avec des entraîneurs de gardiens, et Butt doit l’arrêter ! Même si on n’en a pas reparlé avec Hans-Jörg, je crois qu’il le sait. »

« En deuxième mi-temps, on les a surdominés. Je ne sais même pas si Butt a touché un ballon. »

« En 2002, Ballack était le meilleur milieu de terrain du monde. »

« Ce qui a été dur, c’est qu’on n'a eu que deux semaines de vacances parce qu’il fallait vite rattaquer la saison suivante. C’est aussi pour ça qu’on a failli descendre l'année d’après. »

« Pour tout le monde en Allemagne, on reste VizeKusen. Mais je préfère voir le positif : pour perdre ces finales, il faut déjà les jouer. »

Propos recueillis par Gabriel Joly





Non pas du tout ! Ce n’est pas la première fois que le Real Madrid est en finale depuis. Ce club est incroyable, mais nous, on aurait mérité de les battre. J’ai revu le match l’année dernière, car il était repassé à la télé allemande. On était supérieurs. On avait passé toute la deuxième mi-temps dans leur camp. C’est d’autant plus rageant d’avoir perdu.Oui, c’est vrai ! Liverpool a beaucoup pressé, mais ils sont tombés sur un grand gardien. Courtois a arrêté des ballons exceptionnels ! Vingt ans en arrière, c’était la même chose. César s’était blessé pendant le match, et le jeune Casillas était entré. On avait eu un paquet d’occasions, mais il était dessus à chaque fois.Non, je ne crois pas. En fait, pour Leverkusen, c’était déjà une saison extraordinaire. Au début de saison, personne n’aurait parié sur nous et d’ailleurs on ne méritait pas de perdre cette finale contre Madrid. Ils ont gagné parce qu’ils ont été plus efficaces. Pas parce qu’ils étaient meilleurs. Pas parce qu’on avait la pression, ça non.C’est difficile à dire parce qu’on a été très bons sans eux. Nowotny nous avait vraiment manqué, mais c’est clair que Zé Roberto aurait pu faire la différence. Il avait fait une super saison sur son côté gauche. Avec sa suspension, j’ai repris son poste. J’avais commencé en pointe comme d’habitude, mais après une demi-heure, Toppmöller nous a permutés avec Thomas Brdarić. En face, Salgado était rapide, mais moi aussi, ça a donné un très bon duel.On était énervés parce que Toppmöller nous avait prévenus. On savait qu’il fallait faire gaffe à Roberto Carlos parce qu’il jouait toujours en profondeur pour Raúl, mais on encaisse quand même un but comme ça... On dormait sur l’action. Heureusement, Lúcio a vite égalisé. À 1-1, on savait qu’on pouvait le faire. On a bien réagi et même si on n’était pas favoris, on arrivait à les mettre en difficulté.Je dois bien le reconnaître : Zidane fait un geste technique extraordinaire. Mais honnêtement, j’ai parlé avec des entraîneurs de gardiens, et Butt doit l’arrêter ! Je pense qu’il a été surpris par la volée, car ça passe juste à côté de sa main. Le but est évitable, comme le premier d’ailleurs. Il faut dire la vérité ! Même si on n’en a pas reparlé avec Hans-Jörg, je crois qu’il le sait. En revanche, on ne lui en voulait pas.Ça ne changeait pas grand-chose. On était bien revenus en deuxième, on avait des occasions. Casillas, on ne le connaissait pas. Il avait 21 ans, il n’était pas connu. Quand il entre, il n’avait rien à perdre et il nous a tout sorti. Ce n’est pas pour rien qu’il est passé titulaire ensuite.Non, non. Je ne vous crois pas. Il a gagné la finale de Coupe d’Europe à 19 ans ? Vraiment ? Je dois dire la vérité, vous me l’apprenez ! Bon après, il fallait qu’on marque peu importe le gardien en face. Mais dans les vingt minutes où il a joué, il fait un super match.C'est différent à chaque fois. La Bundesliga, c’est juste notre faute. On devait faire quatre points en trois matchs, dont deux à domicile. On n'en a fait que trois... À partir de là, on ne mérite pas d'être champions. En coupe, on n’a juste pas bien joué contre Schalke. Mais contre le Real Madrid, je n’ai pas l’impression qu’on ait eu peur de perdre. La preuve, on a fait notre match. En seconde mi-temps, on les a surdominés. Je ne sais même pas si Butt a touché un ballon.Avec le Bayer, on est partis dès le début avec l’idée d’être champions, mais comme je vous le disais, on n’a pas mérité sur la fin. En revanche, personne ne nous voyait à ce niveau en Ligue des champions. Forcément quand tu joues en finale et que tu perds, tu es très déçu ! Les deux premiers jours ont été difficiles, mais après, on avait l’équipe nationale pour le Mondial. Bon finalement, on a aussi perdu avec l’Allemagne... Moi, en 2002, j’ai perdu quatre finales quand même !Pareil pour Ballack, Ramelow, Schneider, Nowotny et Butt. C’est clair qu'une finale de C1 ou de Coupe du monde, ça n’arrive pas tous les jours, donc je dirais que ce sont ces deux-là qui font le plus mal.Il était arrivé à Leverkusen en 1999, la même année que moi, donc on savait déjà qu'il avait beaucoup de talent et d'ailleurs,, c'est vite devenu notre leader. Il prenait ses responsabilités, alors qu'il était encore jeune. Il était très important pour nous parce qu'il marquait beaucoup. Il maîtrisait aussi bien les deux pieds que le jeu de tête. En 2002, c'était le meilleur milieu de terrain du monde. En matière de niveau, c'est clair qu'il aurait dû être plus haut dans le classement du Ballon d'or. Mais Roberto Carlos qui termine deuxième par exemple, lui il prend la Ligue des champions et la Coupe du monde... Nous, si on avait gagné tout ça, je suis sûr qu'il aurait été premier. Après, Ronaldo marque les deux buts en finale du Mondial, il ne l'a pas volé. Nous, on avait tout perdu, mais je le répète, en matière de performances, Ballack n'était pas moins fort que Roberto Carlos ou Ronaldo.La vérité, c’est qu’on n’avait pas le temps de parler tactique. En 2002, il y avait encore plus de matchs en Ligue des champions. Les huitièmes étaient remplacés par une deuxième phase de poules. Moi, j’ai joué 65 matchs officiels cette saison. Et puis ce n’est pas comme aujourd’hui. Il n’y avait pas autant de profondeur de banc. À l’époque, tu avais maximum treize ou quatorze titulaires qui tournaient alors qu’on jouait tous les trois jours. C’était toujours la même équipe. La tactique, on en a fait pendant la prépa, mais entre août et mai, on n’a pas eu le temps. Il fallait surtout penser à régénérer nos forces pour le match suivant. Pendant la semaine, c’était récupération, récupération, récupération ! Mais notre bonne dynamique s’explique aussi par le mental. Quand tu gagnes les matchs, les jambes ne sont jamais fatiguées.Si on avait eu plus de joueurs ou plus de temps pour se reposer entre les matchs, cela aurait sûrement aidé, mais jusqu’ici, cela ne nous avait pas empêché d'être bon.Comme il avait lui-même été joueur, il savait comment on pensait. On était suffisamment proches pour qu’il nous explique les choses. Par exemple, il y a eu une période pendant laquelle il m'a mis sur le banc. Mais j'entrais et je mettais des buts importants. En demi-finales contre Manchester United, je suis remplaçant et j’égalise sur un de mes premiers ballons. Si Toppmöller ne me parle pas avant, j’aurais pu être fâché contre lui, et dans ce cas, pas sûr que je marque à Old Trafford. Quand l’entraîneur t’explique pourquoi tu n’es pas titulaire, ça marche mieux.Évidemment, il y a ces buts contre Manchester United, mais mon meilleur souvenir, c’était fin octobre à Istanbul pendant la première poule de C1. On venait de battre Fenerbahçe pour se qualifier en deuxième phase. Le soir, on était dans un super hôtel et on n’arrivait pas à dormir. On s’est retrouvés sur le balcon de notre chambre avec Schneider, Ramelow et Nowotny et on a parlé longtemps en regardant le Bosphore. On se disait déjà que c’était fou ce qu’on avait réussi. Leverkusen n’était jamais passé au tour suivant.Beaucoup de joueurs de Leverkusen étaient en finale de Coupe du monde. Il y avait les Allemands, mais aussi Lúcio qui l’a malgré tout gagné avec le Brésil. Ce qui a été dur, c’est qu’on n'a eu que deux semaines de vacances parce qu’il fallait vite rattaquer la saison suivante. Quand tu sors d’une saison à plus de 60 matchs, deux semaines, ça ne suffit pas. C’est aussi pour ça qu’on a failli descendre l'année d’après. On aurait eu besoin d’au moins un mois de pause.J’ai toujours des contacts avec Bernd Schneider, Jens Nowotny et Ulf Kirsten. On s’appelle tous les six mois. Et puis là, le club veut organiser quelque chose pour les vingt ans, donc on va sûrement se retrouver.Pour tout le monde en Allemagne, on reste. Mais je préfère voir le positif : pour perdre ces finales, il faut déjà les jouer. Faire tout ce qu’on a fait, ce n’est pas simple. Maintenant, quand je repense à ma carrière, même si on a tout perdu, c’est la meilleure saison que j’ai vécue.Non, je vous rassure, la défaite fait toujours mal.