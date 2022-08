Les chiens aboient, Karavayev passe

Si le Dynamo Kiev peut encore espérer atteindre la phase de poules de la C1, c’est en grande partie grâce à Oleksandr Karavayev. Buteur contre Fenerbahçe puis face à Graz, le couteau suisse de Mircea Lucescu s'est rappelé au bon souvenir du temps où, tout jeune, il jouait attaquant. L'occasion de braquer les projecteurs sur un joueur respecté mais souvent sous-estimé, déterminé à franchir les barrages. Pour son club et pour son pays.

Dynamo Kyiv footballer Oleksandr Karavaev could not hold his tears after the words about Ukraine.- If you have something to say for those who are in Ukraine, who are fighting...- Thank you, I bow to them, they defend our land... pic.twitter.com/E3VfHCgGkZ — Dmitri (@wartranslated) April 22, 2022

Tous propos d'Andrew Todos recueillis par QB. Propos de Karavayev tirés du magazine du Dynamo Kiev, du Time et du Clean Podcast.

À la surprise générale, après quatre matchs cette saison, le meilleur buteur du Dynamo Kiev ne s’appelle ni Artem Besyedin, ni Viktor Tsyhankov, mais bien Oleksandr Karavayev. Buteur seulement deux fois lors de ses 101 premiers matchs avec les, l’international ukrainien a sorti les siens d’un bien mauvais pas contre Fenerbahçe en marquant, en sortie de banc, le but de la qualification lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions . Propulsé titulaire contre le Sturm Graz le match suivant « grâce » à la blessure de Vyktor Tsygankov à l’échauffement, le numéro 20 a une nouvelle fois fait mouche en venant couper un centre dans la surface. Mircea Lucescu n’en attendait pas tant, même si Karavayev est habitué à répondre présent. À tout moment, malgré son statut d’intermittent.Largement chamboulée par l’invasion russe, l’année 2022 du Dynamo Kiev se résume jusqu’à présent à quatre matchs officiels, et des amicaux à la pelle. Dans le cadre de sa tournée pour la paix, le club a pu se frotter à sept adversaires entre avril et mai (dont Galatasaray, Cluj, Bâle et Dortmund), avant d'attaquer la préparation de la nouvelle saison en jouant Berne, Sion ou encore Lyon. Des oppositions qui pallient difficilement sept mois sans aucune compétition quand on aspire à un parcours en Ligue des champions. D’autant que le Dynamo se retrouve privé de son stade et contraint de jouer « à domicile » au cœur de la Pologne, à Łódź, à 800 kilomètres de Kiev. Et si Karavayev rend de fiers services à son équipe sur le terrain, le garçon originaire de Kherson doit vivre en sachant que sa ville, où habitent encore ses parents, est toujours sous administration russe. Au mois d’avril, le joueur est aperçu à Bucarest avec son coéquipier Denys Boyko lors d’une manifestation de soutien à l’Ukraine. Quelques jours plus tard, alors que les combats font rage dans le Donbass et sur le front sud, il quitte une conférence de presse en larmes., racontait-il au Time en mai., abonde Andrew Todos, journaliste fondateur du média Zorya Londonsk.Sur les réseaux sociaux, son affiliation à Kherson lui a valu d’être associé à... la pastèque, fruit emblématique de cette région de l’Ukraine. Chaque année, la tradition veut qu’un bateau rempli de pastèques quitte la ville sur le fleuve Dniepr pour rallier la capitale Kiev. Et comme le fruit à chair rouge en plein été, Karavayev semble arrivé à maturité.Formé au Shakhtar, où il n'a jamais eu sa chance en équipe première, Karavayev a dû s'aguerrir en D3 avec la réserve du club de Donetsk, puis en D2 à Sebastopol. Il a ensuite explosé au Zorya Louhansk,dixit Andrew Todos. Si sa pige à Fenerbahçe s'est avérée infructueuse, son retour à Louhansk lui a permis de vite remettre le pied à l'étrier, de claquer 10 buts en 2018-2019 et de rejoindre le Dynamo Kiev dans la foulée. Solidement installé en sélection depuis 2017, il a disputé tous les matchs du dernier Euro comme titulaire. L’aboutissement d’une sacrée aventure pour l’Ukraine, qui avait quelques mois plus tôt tenu en respect le Portugal de Cristiano Ronaldo. Karavayev a d’ailleurs demandé plusieurs fois au capitaine de lad’échanger leurs maillots, sans recevoir de réponse favorable. Peut-être parce que laet son latéral ont sacrément embêté la star en lui prenant quatre points sur la route de l’Euro. Ou peut-être parce que l’Ukrainien a, observant. Ce qui explique en partie que Karavayev ait distribué 13 caviars en 45 capes et soit déjà le deuxième meilleur passeur de l’histoire de sa sélection.Paradoxalement, le jeune trentenaire est un titulaire indiscutable avec la Sbirna au poste de latéral droit, quand il est baladé un peu partout en club, et plus souvent remplaçant que débutant., analyse Andrew Todos.utility playerEncore remplaçant pour la manche retour contre Graz, Karavayev a été le premier à sortir du banc. Entré comme latéral, leaux 51 matchs européens a rendu une copie sérieuse. À l’avant-dernière passe sur l’égalisation de Vivcharenko en prolongation, il s’est aussi distingué en prenant Gregory Wüthrich de vitesse pour obtenir un bon coup franc à l’angle de la surface à la 105. Là où d’autres bouderaient ou iraient taper à la porte de leur coach, Karavayev, qui a appris l’âpreté du combat physique en jouant au hockey, encaisse sans broncher et se remet à bosser., appuie le principal intéressé dans un numéro du Clean Podcast., embraye Andrew Todos.Le genre à qui on confie le capitanat sans trop se poser de questions. Le garçon a hérité du brassard à Louhansk à tout juste 23 ans, mais aussi en sélection momentanément, chez les U19 comme chez les grands. Son coéquipier Sergiy Sydorchuk l’imagine déjà devenir entraîneur. En attendant, Karavayev est prêt à relever le défi offert par Álex Grimaldo et João Mário. Quel que soit son temps de jeu. La provenance du bonhomme est garantie : 100% pastèque, 0% melon.