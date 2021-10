Ole Gunnar Solskjær, baby-face loser ?

Pour retrouver les sommets, les dirigeants de Manchester United ont donné à Ole Gunnar Solskjær ce que tout le monde aurait rêvé d’avoir : un effectif de déglingo. Mais même avec tous ses nouveaux joujoux, le Norvégien ne propose aucun projet de jeu. À tel point qu'une nouvelle déconvenue ce mercredi soir face à l’Atalanta ne relèverait même pas de la surprise.

Pogba pointe le manque d'harmonie

Préparé à prendre le volant ?

Par Matthieu Darbas

À quoi bon avoir une Ferrari entre les mains si l'on ne sait pas la conduire ? Voilà grosso modo le genre de vanne qu'essuie ces dernières semaines Ole Gunnar Solskjær, qui serait incapable de faire fonctionner un bolide qui a pourtant été largementcet été. Les faits sont là : en quelques mois, le natif de Kristiansund est passé de pilote de karting (on parle tout de même d'un beau karting) à pilote de F1 après les recrutements de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphaël Varane. Un changement colossal qui a sans doute donné dans un premier temps le sourire à Solskjær. Encore faut-il trouver la formule parfaite quand son effectif regorge de talent. Si les plus grands tacticiens ont une idée précise de la façon dont ils souhaitent voir jouer leur équipe avant même de prendre un groupe en main, le Norvégien de 48 ans semble baser ses choix sur l'unique critère de la forme de ses joueurs. Dès lors, rien d'étonnant de le voir donner de lourdes responsabilités à Fred dans l'entrejeu à la suite de belles performances, avant de l’écarter totalement de la circulation dès la première copie brouillonne rendue., a assuré un Gary Neville dépité au terme de la défaite de son club de cœur face à Aston Villa en septembre dernier, avant d’en rajouter une couche.Pas d’identité de jeu, aucune cohésion d’équipe, des critiques constamment avancées au moment d’évoquer les performances de Manchester depuis de nombreux mois. Abattu après la défaite à Leicester la semaine dernière (4-2), Paul Pogba a notamment pointé ce manque d’harmonie collective au micro des médias britanniques :Pour le champion du monde, il est impératif de, mais surtout de. Même constat pour l’ancienne gloire Rio Ferdinand, six fois couronné en Angleterre, qui insiste davantage sur le fait qu’Ole Gunnar Solskjær. Dans son podcast, l’ancien roc desassure que,, avant d’avouer être très heureux que les dirigeants aient explosé les caisses du Théâtre des rêves :Le même sourire à quelques rides près, la même houpette à quelques cheveux blancs près, voilà comment leavait fait son grand retour à Manchester United le 19 décembre 2018, au lendemain du limogeage de José Mourinho. Comme s’il venait tout juste de sortir d’une soirée de mai 1999 au Camp Nou, Ole Gunnar Solskjær changeait juste de costume pour passer deà nouveau boss. D’abord intérimaire, l’ancien tacticien de Molde n’avait pas tardé à replacer lesà hauteur de leurs ambitions. Mais après une demi-saison marquée par la qualification surprise au Parc des Princes, Manchester United devient le dauphin de son voisin et tombe en finale de Ligue Europa au bout d'une séance de tirs au but interminable en mai dernier face à Villarreal. Ce titre (que les Mancuniens avaient remporté en 2017) aurait pourtant fait du bien à un club qui n'a en outre plus remporté la Premier League depuis 2013 (sous Ferguson).Si la concurrence de Manchester City, Chelsea ou Liverpool pouvait expliquer les problèmes desà remplir leur armoire à trophées ces dernières années, le dernier mercato était censé changer la donne. L'actuel 6place en Premier League et la situation bancale en Ligue des champions (défaite inaugurale chez les Young Boys puis victoire au buzzer face à Villarreal) laisse pourtant deviner une saison pas si rigolote du côté d'Old Trafford. Mi-septembre, malgré un succès obtenu dans les derniers instants face à West Ham (2-1), Solskjær avait eu beaucoup de mal à se projeter sur une éventuelle course au titre :Comme s’il n’assumait pas du tout son nouveau statut, c’est pourtant bien lui qui avait expliqué cet été que[Guardiola]Après huit journées, Manchester United, qui s'apprête à enchaîner des matchs contre Liverpool, Tottenham et Manchester City, s'apprête à savoir pour de bon à quoi sa saison va ressembler. Un enchaînement de mauvais résultats fragiliserait forcément le poste du Norvégien, sous contrat jusqu'en juin 2024 ? Selon les dernières nouvelles de, lemancunien n'envisagerait pas de lâcher son coach. Jusqu'ici, tout va bien.