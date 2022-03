Old Trafford pourrait être détruit

AEC

Le Théâtre des œuvres.Selon le Telegraph , Manchester United étudierait plusieurs options afin de moderniser Old Trafford, qui n’a plus fait l’objet de travaux depuis 2006. Une volonté de la famille Glazer, à la tête du club depuis 17 ans, qui estime l’enceinte vieillissante. Le projet viserait également à agrandir le « Théâtre des rêves » , qui est actuellement la plus grande enceinte de Premier League avec 75 000 places. Les deux premières options concerneraient un réaménagement de l’enceinte, avec la refonte totale de sa structure et l’extension de la tribune sud.La troisième consisterait à démolir entièrement le mythique stade des, construit en 1910, et qui serait ensuite reconstruit. Une idée fort peu probable, même si elle permettrait à Old Trafford de compter autant de places que Wembley, soit 90 000. L’ambition des propriétaires mancuniens serait aussi de créer un pôle central, culturel et communautaire, avec un deuxième terrain à proximité pour l’équipe féminine et l’académie. L’option de la destruction obligerait cependant Manchester United à se trouver un autre stade le temps des travaux, ce qui aurait du mal à passer auprès des supporters.Et s’il y avait autre chose à démolir pour mieux reconstruire à Manchester United ?