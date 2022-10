Wendie et les Fenottes perdues

Ridiculisé par Arsenal ce mercredi soir pour son entrée en lice en Ligue des champions, l’Olympique lyonnais a signé le plus large revers européen de son histoire, le symbole d’un début de saison moyennasse que ne reflétaient pas encore les résultats. Au milieu de cette pagaille, c'est peut-être le cas de la capitaine Wendie Renard qui pose le plus de questions.

Par Clément Barbier

Une défense aux abois, menée par une capitaine incapable de maintenir son bateau à flot : difficile d’imaginer que cet Olympique lyonnais, celui qui en a pris cinq ce mercredi face à Arsenal (jamais l’OL n’avait perdu par plus de deux buts en Ligue des champions), était aussi celui qui balayait le FC Barcelone du Ballon d’or Alexia Putellas cinq mois plus tôt en finale de cette même compétition et décrochait son huitième sacre.Difficile effectivement, car ce n’est pas totalement le même OL. Comme maraboutées, les Lyonnaises enchaînent les rendez-vous avec le médecin du club, et il ne s’agit pas de simples consultations pour contusions. La machine à buts Ada Hegerberg a dû repasser par la case infirmerie après avoir de nouveau été touchée au tibia, et n’a pas joué depuis le mois d’août. Au rayon des ruptures des ligaments croisés, l’OL est parfaitement achalandé : Ellie Carpenter, Amel Majri, Dzsenifer Marozsán et Catarina Macario (la meilleure joueuse lyonnaise la saison passée) ont été contraintes de passer sur le billard. Touchée au genou également, Griedge Mbock ne rejouera pas avant le printemps, comme la recrue Sara Däbritz, souffrante des ligaments de la cheville. Blessée aux adducteurs, Delphine Cascarino est aussi sur le carreau, comme la nouvelle tête du groupe, Vanessa Gilles.Alors, forcément, quand le onze des blessées est probablement meilleur que le onze titulaire ce mercredi, l’excuse est toute trouvée pour Sonia Bompastor, dont l’équipe est peu tranchante et rarement flamboyante en ce début de saison. Fini, les gros scores collés à la moindre écurie du championnat : les Lyonnaises n’ont « que » +11 deaprès cinq journées et ont « déjà » encaissé quatre buts. Beaucoup plus brouillon dans le jeu, l’OL s’en remet souvent à ses coups de pied arrêtés et à son inévitable tour de contrôle dans l’exercice, Wendie Renard, 32 ans.Pourtant, la 8du dernier Ballon d’or symbolise cet Olympique lyonnais qui peine à se mettre en route et dont le retard à l’allumage a coûté cher face aux. Prolongée en mai dernier jusqu’en 2026, la capitaine des Fenottes avait livré une fin de saison passée de très bonne facture, excellente notamment en phase à élimination directe de Ligue des champions. Mais les affaires se sont compliquées à l’Euro, lorsque Wendie Renard est apparue dépassée plus d’une fois malgré son quasi double mètre ; et cette version de la capitaine lyonnaise s’est à nouveau présentée sur le gazon de Décines face aux Londoniennes. Directement fautive sur le quatrième but en dosant ce qui s’apparente à une ouverture impeccable pour Caitlin Foord, Renard a allégorisé ce naufrage défensif et les largesses laissées à Beath Mead et compagnie, pour créditer les Anglaises de ce qui va résonner comme l’un des gros coups de cette phase de poules.Deux avantages néanmoins : le premier, c’est que toutes ces blessées-là vont revenir. Le second, c’est qu’il n’y a rien à dramatiser (pas maintenant en tout cas) et que les Fenottes pourront légitimement mettre cet affront sur le dos de l’accident de parcours. Il ne s’agit que de la première défaite de la saison, si large soit-elle, la première depuis le 23 mars et une série de seize victoires qui avait suivi un revers 2-1 à l’Allianz Stadium de Turin. Toutefois, la mécanicienne Sonia Bompastor dispose d’une petite semaine pour souder les câbles dénudés, parce que le déplacement à Turin – justement – se profile, et l’OL ne doit pas compromettre plus de chances de qualifications pour les quarts de finale. Turin encore, là où Renard et l’OL avaient anéanti ce Barça vendu comme surpuissant en mai dernier.