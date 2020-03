En procès avec l'OL, Etienne Tête va être dédommagé

1

Arrêt Tête c. France - la condamnation d'Etienne Tête pour dénonciation calomnieuse en raison d'une lettre ouverte était disproportionnéehttps://t.co/vxtv2usDMN#ECHR #CEDH #ECHRpress — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) March 26, 2020

RL

Il aura bien eu raison de s’entêter.La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a estimé jeudi que la condamnation par la justice française d'Etienne Tête pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'Olympique lyonnais (OL) était disproportionnée et portait atteinte à sa liberté d'expression.Militant écologiste et ancien adjoint au maire socialiste de Lyon, cet avocat s'était, début 2010, farouchement opposé au projet du Grand Stade de Lyon défendu par Jean-Michel Aulas car il estimait que le président rhodanien avait «» de son club, en fournissant des informations trompeuses.L'OL et son dirigeant avaient alors porté plainte et obtenu la condamnation d'Etienne Tête à payer une amende de 3 000 euros (plus 5 000 euros de frais de justice), prononcée en 2012 et confirmée en appel en 2014. Sa requête, déposée auprès de la CEDH en octobre 2016, lui a finalement un peu rendu justice. La France doit ainsi verser à l’intéressé 10 000 euros «» , ainsi que 10 000 euros «» , a tranché jeudi l'instance. Les juges de la Cour ont unanimement décidé que «» .Un opposant de l'OL qui s'appelle Etienne ? Les Verts veulent déjà le canoniser.