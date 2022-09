OL : tout est devenu flou

Cet été, l’OL a annoncé l’arrivée du milliardaire américain John Textor comme futur propriétaire du club, le maintien d’un Peter Bosz en échec total sur sa première saison et les retours des enfants du pays, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Un été de paris et de promesses qui, deux mois plus tard, ne se confirment pas et ont finalement entretenus un flou ambiant à tous les étages du club. En interne, Textor cherche toujours des fonds et les dirigeants se sont manqués sur le mercato. Bosz est plus que jamais sur la sellette tandis que les cadres lyonnais réalisent un début de saison en demi-teinte. Rien de rassurant avant d'affronter le PSG, ce dimanche soir.

Peter Bosz le bad gone

Cherki sans permis de jouer mais avec les clés du camion

Par Alexandre Le Bris

Le 21 juin dernier, une nouvelle ère devait débuter à l’OL. Présenté en grande pompe par Jean-Michel Aulas, John Textor était intronisé comme le futur nouveau propriétaire de l’OL. Le milliardaire américain, qui détient Botafogo (Brésil), Molenbeek (Belgique) et 40% du capital du club anglais de Crystal Palace, semblait être la poule aux œufs d’or tant cherché par Jean-Michel Aulas. Sur le papier, l’homme d’affaire a de l’expérience et surtout des fonds à disposition, l’association parfaite en somme. Il débarque donc en conférence de presse en homme désiré en en profite pour faire son one-man show. Le gendre idéal séduit Jean-Michel Aulas en lui laissant les commandes du club :. Il charme aussi les supporters lorsqu’il évoque ses objectifs sportifs, ramenant tous les Gones aux souvenirs de la décennie 2000.Pour couronner le tout, John Textor promet du flouze, beaucoup et très rapidement. Sauf qu’à moins de quinze jours de la date butoir de la finalisation du processus de vente fixée au 30 septembre, le candidat au rachat du club serait encore en recherche de fonds, a annoncé. Il fouillerait dans son carnet de contacts pour trouver des sommes s’élevant à quelques dizaines de millions d’euros afin de convaincre, rapporte le quotidien français. Il se murmure que John Textor devrait tout de même s’en sortir à l’arrache et il assistera d’ailleurs à son premier match au Parc OL, ce dimanche soir face au Paris-Saint Germain.Espérons pour lui qu’il assiste à un meilleur spectacle que ce qu’ont livré les Gones depuis le début de saison. L’équipe menée par Peter Bosz reste sur deux défaites la semaine dernière à Lorient (3-1) et Monaco (2-1). La pression s’intensifie sur le coach comme l'a laissé entendre le directeur du football Vincent Ponsot dans les colonnes du Progrès . Un ultimatum qui n'a rien de réjouissant pour l'entraîneur et son groupe, cinquième du championnat en n’ayant joué que Monaco comme concurrent aux places européennes. Le tout après une saison dernière en enfer terminée à la huitième place en championnat et par une fessée à domicile en quart de C3 face à West Ham (1-1, 0-3).La mission s'annonce périlleuse pour le technicien qui devra de se déplacer à Lens au retour de la trêve internationale début octobre et enchaîner avec notamment Rennes, Lille et Marseille. Les motifs d’espoirs apparaissent minces car les énormes lacunes tactiques entrevues l'année dernière quand il s’agissait de déstabiliser des blocs compacts se projetant rapidement en contre ont été remises à la lumière face à Reims et Lorient. L'ancien de l'Ajax et du Bayer Leverkusen n’a pas su non plus rendre sa défense imperméable, en témoignent les 51 buts concédés la saison dernière, ce qui a fait d’elle la neuvième pire du championnat en la matière. Il faut quand même le décharger de quelques responsabilités dans ce secteur car ses supérieurs Cheyrou (directeur du recrutement) et Ponsot n'ont pas été vraiment inspirés sur la question du recrutement à l’heure d’enrôler Damien Da Silva et Jérôme Boateng (34 ans chacun) qui sont actuellement en échec dans le 69.Un énorme point d'interrogation qui n'a pas trouvé réponse lors du mercato estival. Car si Bruno Cheyrou pavanait à l’annonce de la signature des deux revenants Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le choix de ne recruter personne afin de repositionner Thiago Mendes en défense centrale pour la saison entière semblait douteux. Cela semble se confirmer au sortir d'une semaine à deux défaites où il aura été impliqué directement sur la majorité des buts. La vente tardive de Lucas Paquetá a également occasionné une véritable perte pour le onze lyonnais qui ne peut être uniquement compensé par Lacazette, même si son indéniable apport technique et ses quatre buts plus une passe décisive sont un atout pour l’équipe. Le champion du monde 2018 revenu du Bayern n’occupera pas non plus ce poste de créateur laissé vacant puisqu’il est doucement en train de prendre ses marques au poste de numéro six après s’être remis d’un pépin physique qui l’a fait rater la totalité de la préparation physique.Les joueurs de Bosz ne peuvent pas non plus s’en remettre à leur portier Anthony Lopes, expulsé dès la première journée sur une sortie hasardeuse. Son mauvais positionnement a même été pointé du doigt par Enzo Le Fée (FC Lorient) qui l'a trompé sur coup franc :Alors comme souvent en ces temps troubles, l’OL s’appuie sur sa pépinière. À sa capacité de déstabiliser les défenses et d’y mettre le feu, Rayan Cherki a su y ajouter celle d’être décisif à l’image de ses trois offrandes lors de ses 80 petites minutes de jeu depuis le début de saison. En détonateur, c’est de lui que la décision est venue face à Reims puis à Auxerre, donnant enfin l’impression que quelqu’un détenait les clés du camion de l’animation offensive. Mais quand il s’agit d’écrire une nouvelle ère, la stratégie de tout faire reposer sur les épaules d’un gamin de 19 ans qui ne joue pas plus de 20 minutes par match apparaît presque inconsciente.