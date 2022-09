Thiago Mendes, celui qu'on n'attendait plus

Ce dimanche soir à l'occasion de la réception du PSG, Thiago Mendes est apparu en patron de la charnière centrale lyonnaise, malgré la défaite au bout (0-1). Une prestation rassurante et qui tombe à pic, alors que le Brésilien était récemment passé à travers.

« On a vu un très grand Thiago Mendes ce soir. »

« On a beaucoup critiqué Thiago ces derniers temps »

Par Jérémie Baron

Propos de Peter Bosz recueillis par CB au Parc OL, ou tirés de L'Équipe

Thiago Mendes a dû finir par se rendre à l'évidence : sa carrière entre Rhône et Saône ne sera jamais linéaire. Tantôt snobé, ressorti du placard , posé au milieu de terrain, reculé en charnière , en instance de départ puis prolongé jusqu'en 2025 un an plus tard , pris en grippe par le Parc OL ou salué pour ses dépannages, le Brésilien a l'habitude desd'une semaine à l'autre. Ce dimanche soir face au Paris Saint-Germain, l'ancien Dogue a encore vécu une nouvelle soirée inattendue, durant laquelle il a gobé tout ce qui lui passait sous le nez (trois tacles, trois interceptions, quatre dégagements, cinq tirs bloqués, une seule faute), maintenu l'espoir lyonnais au même titre qu'Anthony Lopes, permis aux siens de faire bonne figure, été le meilleur joueur de champ olympien et enfermé Kylian Mbappé - que l'on sait pourtant capable d'horribles choses face à ce genre d'adversaire - dans l'arrière de son short. Une performance XXL, et une incroyable solidité dégagée en seconde période, qui contraste avec les récentes sorties du trentenaire.Cette saison, ce dernier a pris l'eau face à l'AC Ajaccio ou sur les pelouses de Lorient, Reims et Monaco. Au Moustoir le 7 septembre, il avait directement été impliqué sur le but de Terem Moffi - se retrouvant piégé par ce diable de Dango Ouattara - avant d'être sorti dès la mi-temps par son coach Peter Bosz. confessait le Néerlandais dans la foulée, tout en défendant son soldat[...]Après la copie de très bonne facture rendu par Mendes contre le club de la capitale, Bosz a donc pu savourer, ayant décidé de reconduire le Brésilien derrière, lui le milieu de terrain de formation :Pour le joueur comme pour le technicien, qui s'entête à l'aligner à ce poste plutôt qu'à redonner une chance à Jérôme Boateng, ce match va permettre de retrouver un peu d'oxygène et de crédit., a quant à lui salué le capitaine Lopes au micro de Prime VideoAprès avoir bâillonné le meilleur joueur français du moment, il va pouvoir reprendre ses bonnes vieilles habitudes et se faire tourner en bourrique par Loïs Openda, Ado Onaiwu ou Arnaud Nordin dans les prochaines semaines. Il en va de sa réputation, après tout.