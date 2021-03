OL-PSG, l’heure de vérité

Ce dimanche soir au Groupama Stadium (21h), l’OL reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une nouvelle confrontation directe dans les hautes sphères du championnat entre des Lyonnais, sûrs de leur force après leur victoire à l'aller, et des Parisiens, au cœur d'une période charnière toutes compétitions confondues.

C’est généralement au moment où l’on réentend les oiseaux chanter que l’heure de la décision approche. Depuis cinq ans, hormis l'année du couronnement de Monaco, le PSG était déjà assuré d'être champion à l’arrivée du printemps. Mais cette année est différente, comme cette saison est différente. Cela faisait bien longtemps que la Ligue 1 n’avait pas eu quatre équipes avec Lille, Paris, Lyon et Monaco au sommet main dans la main jusqu’au bout. De quoi même autoriser à Jean-Michel Aulas une enflammade sur la naissance d’un « Big Four » bleu-blanc-rouge sur la durée :Nous n’en sommes pas encore là, mais ce qui est sûr, c’est que cet OL-PSG va coûter cher et profiter, quel que soit le résultat, d’une manière ou d’une autre, à l’ASM, facile vainqueur de Saint-Étienne vendredi (4-0) , et à Lille qui reçoit Nîmes. Que c'est agréable que de retrouver du suspense.Depuis ce mercredi, le PSG est officiellement entré dans son sprint final tous tableaux confondus. Son succès (3-0) face au LOSC au Parc des Princes en Coupe de France , bien qu’une nouvelle fois très poussif dans le jeu, est venu rappeler que Paris restait Paris et que la période où tout le monde l’attend vraiment, c’est maintenant. Outre l’OL ce dimanche soir, Paris enchaînera après la trêve par la réception du LOSC en championnat et un déplacement en Allemagne pour défier le Bayern à l’occasion de son quart aller de Ligue des champions . Autant dire que le PSG est dans le vrai et Marco Verratti, présent en conférence de presse ce samedi, en est conscient :Et pour cause : dans les grosses affiches, Paris a souvent déçu cette saison. Il n’a battu aucun ténor du championnat de France, hormis Lille en Coupe, et doit désormais affirmer son autorité dans ce dernier effort pour espérer rejoindre l’AS Saint-Étienne et ses dix couronnes.Mauricio Pochettino en est convaincu : Paris À l’aller au Parc des Princes , le technicien argentin n’était pas là pour assister à un véritable naufrage des siens au devant d’une formation lyonnaise bien en place, compacte et tueuse, qui était repartie de Paris avec la lumière de la tour Eiffel dans les pupilles. Verratti en est conscient, son équipe va devoir faire beaucoup plus pour envoyer un message fort au reste des cadors du championnat :[...]Bonne nouvelle pour Paris : l’infirmerie se vide, et hormis cinq absents (Bernat, Sarabia, Kehrer, Icardi et Letellier), le PSG pourra compter sur un groupe quasi au complet ainsi que sur Neymar , absent depuis le 10 février et qui avait délivré Paris à Lyon en championnat la saison passée. En face, après avoir cartonné tout ce qui bougeait au mois de janvier, l’OL impressionne légèrement moins l’assistance depuis un mois. Mais si la formation de Rudi Garcia n’arrive pas à enchaîner deux succès de rang en championnat depuis cette date, l’entraîneur lyonnais compte s’appuyer sur les enseignements de la manche aller pour galvaniser son groupe avec un mot d’ordre très clair : ne pas craindre le PSG quoi qu’il arrive., expliquait le coach de l’OL face à la presse.Même son de cloche du côté de Memphis Depay :D’autant que contrairement à beaucoup en France, l’OL peut se targuer d’avoir défait à deux reprises Paris sur leurs quatre dernières entrevues dans sa ruche. Et en cas de nouveau succès face au dernier représentant français en Coupe d'Europe, ce sont bien les Lyonnais qui pourront se mettre à rêver plus grand, treize ans après leur dernier sacre. Treize ans, déjà.