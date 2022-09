Mbappé, le coup de mou

Peu inspiré tout au long de la partie et apparu parfois râleur, Kylian Mbappé est retombé dans certains travers qu'on lui connaît à Lyon. Après un début de saison tonitruant, l'attaquant parisien a bouclé une semaine moins aboutie, aussi bien sur le plan personnel que collectif.

Triste Kylian

Mbappé se plante, Paris déchante

Par Tom Binet

Ce lundi matin, Kylian Mbappé rejoindra Clairefontaine et commencera à penser à ce qui l'attend dans tout juste deux mois, au Qatar. Une parenthèse de deux semaines dans le calendrier démentiel auquel est confronté le PSG qui lui permettra peut-être de souffler, après une dernière semaine de compétition plus difficile sous le maillot frappé de la Tour Eiffel. Depuis son doublé contre la Juventus – un match déjà marqué par son refus de servir Neymar face au but –, l'attaquant tricolore est moins décisif. Surtout, il montre à nouveau une attitude que les supporters des champions de France ont trop souvent vue ces dernières saisons, entre bouderie et manque d'altruisme sur certaines situations.Il est difficile, sur cette action de la 76minute où il ne sert pas un Achraf Hakimi lancé pleine balle dans l'axe pour aller s'entêter dans la toile d'un grand Thiago Mendes, de ne pas repenser à l'échange entre les deux joueurs dans les coulisses du Parc la semaine dernière. «» , lâchait alors l'ancien Monégasque à son meilleur pote à Paris, après lui avoir reproché de ne pas l'avoir servi. Un égoïsme régulier chez le champion du monde, habitué à faire de grandes différences par sa vitesse et ses dribbles. Mais qui ne manque pas d'exaspérer, surtout quand il n'est pas dans un bon soir, comme sur la pelouse du Groupama Stadium.Malheureusement pour Paris, c'est loin d'être la première fois que le Bondynois est pointé du doigt, notamment pour son comportement sur le terrain. Implication en berne, tête baissée, actions jouées pour lui-même alors que ce n'est pas le talent qui manque à ses côtés... Les supporters parisiens sont bien placés pour savoir à combien de reprises le bonhomme a porté le club, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Mais ces sautes d'humeur, que certains pensaient peut-être oubliées, font également partie de la personnalité du joueur, aussi agaçantes soient-elles.Avec quinze ballons perdus sur 62 joués, dont cette occasion de tuer le match à un quart d'heure du terme, et aucun dribble réussi au fil d'une seconde période bien trop brouillonne (cinq sur neuf au total), Kylian Mbappé a rendu sa plus mauvaise copie de ce début de saison. Le propre des très grands joueurs est de voir les observateurs exiger toujours plus de leur part. Il n'empêche, au cours de ses trois dernières sorties (Brest, Haïfa et donc Lyon), le prodige parisien a semblé bien moins inspiré, malgré le but qui fait passer les siens devant en Israël Un manque d'allant qui a coïncidé avec des prestations collectives nettement moins flamboyantes qu'en début de saison pour les Rouge et Bleu. À Lyon, l'ouragan aura duré un petit quart d'heure sous l'impulsion de Messi et Neymar, avant que les champions de France n'accélèrent plus que par intermittences. Mbappé, lui, a donc laissé ses deux compères sud-américains prendre soin du jeu offensif de leur équipe presque tout au long de la soirée. Un Brésilien «» à sa sortie, après avoir une nouvelle fois été le membre du trio sacrifié, comme le reconnaissait Christophe Galtier après la rencontre. Sorti avant la fin à Nantes puis face à Brest, Mbappé est lui resté sur le pré jusqu'au coup de sifflet final, sans inverser la tendance d'une soirée compliquée. La fatigue d'un début de saison déjà intense ? Une simple méforme passagère ? Il faudra attendre le retour des affaires quotidiennes après la trêve pour avoir des réponses.